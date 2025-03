Extremadura tiene 41.000 parados que llevan más de un año sin empleo

Casi la mitad de los parados de Extremadura llevan más de un año sin encontrar trabajo. Esta realidad, unida a la elevada edad media de ... las personas en situación de desempleo, es uno de los principales escollos para reducir la tasa de paro en la región, que con el 17,05% es la segunda más elevada del país. Solo Andalucía la supera.

Acercarse al objetivo que se fijó Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, durante la campaña electoral de dejar el paro por debajo del 8% parece demasiado ambicioso en la región. Otros territorios, como País Vasco o Navarra, ya cumplen con esa ratio y la media nacional (11,6%) no está tan alejada, aunque continuar reduciéndola es cada vez más complicado.

El 48% de los desempleados extremeños se consideran de larga duración. Únicamente Asturias (50%) y País Vasco (49%) presentan tasas superiores. De las 85.600 personas en situación de desempleo que la EPA (Encuesta de Población Activa) del segundo trimestre del año calcula para Extremadura, 40.900 llevan en esa situación más de un año.

Los datos 64% son mujeres de los parados de larga duración en Extremadura, 26.200 en total 28.300 personas llevan más de dos años en paro, una de cada tres desempleadas en la región

Ajenos a la buena evolución de los datos del paro –con máximos históricos de afiliados a la Seguridad Social e importante descenso en el número de desempleados en los últimos dos años y medio– un buen número de extremeños tienen muchas dificultades para encontrar trabajo. «Ni siquiera tengo la opción de hacer entrevistas; la última la hice hace más de diez años, antes de que abriera Media Markt en Badajoz», dice María Dolores Blanco, de 44 años de edad.

El último empleo estable que tuvo esta vecina de Badajoz fue hace ocho años. «Al volver de mi baja maternal, me despidieron de una empresa en la que era auxiliar administrativa», explica. Luego ha tenido varios trabajos temporales, pero desde 2019 engrosa de manera ininterrumpida las listas del paro.

Es esa cronificación del desempleo uno de los aspectos más preocupantes. En Extremadura, uno de cada tres parados llevan más de dos años sin encontrar trabajo: 28.300 personas. Tan solo Asturias (37%) y Canarias (33,5%) tienen tasas de paro de muy larga duración superiores a la extremeña.

Cuanto más tiempo se está sin empleo, más difícil es reengancharse al mercado laboral. En los últimos meses, el volumen de parados de larga duración se ha movido al alza. En septiembre de 2022 eran 29.100 las personas que llevaban más de un año buscando empleo sin encontrarlo, casi 12.000 menos que en la actualidad.

Es una realidad que afecta, sobre todo, a las mujeres. En el último año –en comparación con la EPA del segundo trimestre de 2022– el número de hombres parados de larga duración se ha reducido en 3.200. Al contrario, hay 6.300 mujeres más en la misma situación.

Así, más del 64% de las personas que llevan más de un año desempleadas son mujeres. Hay 26.200 en esa situación y son 14.700 los hombres. María Dolores no tiene dudas al respecto: «Me perjudica ser mujer a la hora de buscar empleo».

Los datos le dan la razón en esa percepción. Más de la mitad de las desempleadas son de muy larga duración. Exactamente el 53,5% del total de mujeres inscritas en las listas del paro sobrepasan los dos años sin trabajar.

El mayor desempleo femenino es una evidencia: hay 49.000 mujeres en paro, el 57% del total, y 36.600 hombres, el 43% restante. Así, la tasa de paro masculino se fija en el 13,3% mientras que la femenina asciende hasta el 21,5%. Un detalle que se repite en todos los grupos de edad. El desempleo tiene rostro de mujer, tanto en Extremadura como en el conjunto de España. «Tampoco me ayuda mi edad; he echado currículos en muchos sitios, tengo experiencia en comercio y he trabajado en grandes superficies, pero no me llaman de ninguno», concluye María Dolores, que sigue buscando empleo.