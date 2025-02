Extremadura aún tiene 237 pasos a nivel tras suprimir 58 en los últimos diez años

En mayo de 2022 Extremadura tenía 249 pasos a nivel. Ese mes murió un ciclista arrollado por el tren en Puebla de Sancho Pérez. Actualmente, año y medio después, la cifra es de 237, que son 12 menos. Adif trata de suprimir poco a poco ... estos lugares por donde vehículos, personas e incluso rebaños deben sortear el trazado de una vía del tren que divide en dos el espacio.

Hay pasos a nivel en plena población y también en mitad del campo. Aunque sea imposible suprimir todos ellos, y que se pueda cruzar al otro lado por arriba o por debajo de las vías, la administradora ferroviaria va rebajando poco a poco la presencia de pasos a nivel para que el itinerario por donde corren sus trenes sea lo más seguro posible. Entre 2012 y 2015 eliminó 18 y entre 2016 y 2020 quitaron 12 más. El último dato desde 2021 hasta la actualidad son 28 menos hasta llegar a la cifra actual de 237.

De esos 28 pasos a nivel recién eliminados, 8 estaban en la Línea Madrid-Valencia de Alcántara (Bifurcación Planetario – Monfragüe); 6 en la Línea Monfragüe-Plasencia; 13 en la Línea Aljucén-Cáceres; y uno en la Línea Zafra-Jerez de los Caballeros.

Por otro lado, entre los planes de Adif está suprimir 18 pasos a nivel más. La mitad de ellos se sitúan se sitúan en la Línea Madrid-Valencia de Alcántara (Bifurcación Planetario – Monfragüe), donde se quieren eliminar nueve. El resto están en la Línea Ciudad Real-Badajoz (tres pasos a nivel); Mérida-Los Rosales (2); Aljucén-Cáceres (3); y Zafra-Huelva (uno).

Mucha línea convencional

Hay que tener en cuenta que si el tren circula por encima de los 160 kilómetros por hora está prohibido que haya pasos a nivel. Como se sabe, la red ferroviaria de Extremadura no es de las más veloces de España. Casi toda es línea convencional, no de alta velocidad, lo que explica la gran cantidad de pasos a nivel que los extremeños deben sortear, apunta Miguel Fuentes, responsable del sector ferroviario de Comisiones Obreras en Extremadura.

«Hay una norma –apunta el delegado sindical– que dice que en cuanto la velocidad máxima a la que puede ir el tren por la vía pasa de 160 kilómetros hora hay que vallar la vía, que no se pueda acceder a ella, por lo que no puede haber pasos a nivel, todos deben ser por arriba o por debajo. Cuando tengamos la línea Madrid-Badajoz no podrás encontrar ningún obstáculo, ni paso con barrera ni sin barrera. De Badajoz a Castuera o Villanueva de la Serena la línea también es de velocidad superior a 160 kilómetros por hora y por eso no los hay. Pero las demás, como la de Mérida-Zafra, Llerena-Huelva, o la que va de Plasencia a Madrid la velocidad es inferior a 160 kilómetros por hora», explica Miguel Fuentes.

Lo que sí está determinado es cómo se avisa de su presencia. De manera general, los que están en poblaciones o cerca de ellas suelen tener barreras o bien señales acústicas y luminosas; pero hay otros pasos a nivel que están en mitad del campo que no tienen más que un letrero advertencia.

Según explica Adif al respecto, los pasos a nivel tienen distinto grado de protección según la normativa. El criterio para determinar el tipo de protección aplicable no depende únicamente de que su situación se encuentre dentro o fuera de un núcleo de población, sino también de factores como las intensidades medias de tráfico –tanto de trenes como de vehículos de carretera–, la distancia de visibilidad y la velocidad de paso de los trenes por el mismo.

La realidad es que en los pasos a nivel ocurren tragedias de vez en cuando. Una reciente fue cuando el pasado mes de agosto un vehículo en el que iban dos residentes en Badajoz y una bebé fue arrollado por un Alvia en la provincia de Toledo y la menor falleció.

Ampliar Estado en que quedó el Alvia que arrolló a un vehículo el pasado mes de agosto en la provincia de Toledo. HOY

Aquel suceso se dio en mitad del campo, pero en mayo de 2019 una mujer de 61 años fue arrollada justo en el paso a nivel que hay en Navalmoral de la Mata, localidad cacereña que precisamente ahora protesta ante el proyecto existente para solucionar el paso del tren por mitad de la población, ya que la alta velocidad obliga a reorganizar la manera de proteger a las personas del paso del tren.

El pasado mes de julio se supo que las obras del tren de alta velocidad obligan allí a desviar la línea actual, lo que supone gastar 70,7 millones para 6,8 kilómetros. Una de las intervenciones más significativas de este tramo será la supresión de seis pasos a nivel, esto es, a la misma altura. Para ello se ejecutarán cinco pasos superiores (dos por cruces con la carretera N-V y tres para resolver la afección a caminos y vías pecuarias) y seis pasos inferiores (dos para vehículos y cuatro peatonales) con el fin de combinar la permeabilidad de peatones y vehículos.

Varias administraciones implicadas

En cuanto a la seguridad aplicable en los pasos a nivel que hay fuera de las poblaciones, desde Adif apuntan que en la Red Ferroviaria de Interés General (de interés estatal para satisfacer la demanda de transporte) siguen los criterios de seguridad y señalización establecidos en la normativa vigente, aprobada por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

«Además –prosigue Adif– según esta normativa, un paso a nivel es competencia de dos Administraciones, la titular de la vía y la titular de la carretera o camino que la cruza, por lo que cualquier actuación de supresión o mejora de un paso a nivel requiere de la actuación concertada de las administraciones afectadas».

Para Miguel Fuentes, en los pasos que tienen barreras se producen también accidentes, pero el problema es en aquellos que están en medio de campo, algunos de los cuales son inexplicables porque están en líneas rectas y con visibilidad. Lo que sí se puede pedir a Adif es que, si no se pueden suprimir, tengan visibilidad y no haya árboles ni vegetación. La visibilidad tiene que ser total porque el tren se te echa encima y para parar necesita cientos de metros», advierte.