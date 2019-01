Extremadura aún tiene 14.000 afiliados a la Seguridad Social menos que antes de la crisis Un trabajador en una industria cárnica de la región. :: / HOY El porcentaje de contratos a tiempo parcial ha crecido en siete puntos en los últimos once años JOSÉ M. MARTÍN Miércoles, 9 enero 2019, 21:08

Un total de 394.470 afiliados a la Seguridad Social. Este es el dato con el que Extremadura cerró el año 2018 en términos de empleo. Cuantitativamente hablando, el número es elevado, ya que son 9.400 más que un año antes y la región vuelve a niveles de 2008.

Pese a que se trata del segundo mejor diciembre del siglo XXI, todavía hay 9.000 afiliados menos que al finalizar el año 2007, cuando se registraron 403.495 personas dadas de alta. Ese cierre de año es el mejor de la serie histórica, aunque el máximo se produjo dos meses después y en febrero de 2008 había 408.294 afiliados, por lo que todavía estamos cerca de 14.000 personas por debajo.

La tendencia que se observa es al alza y se trata del quinto año consecutivo de subida en lo que a afiliación total se refiere, tras cuatro años anteriores, desde 2010, de bajada continua.

«Se tiene que valorar de manera positiva en cuanto a los datos de crecimiento neto; sin embargo, también es importante la calidad del empleo», precisa Ana Isabel González, responsable de la Secretaría de Empleo de Comisiones Obreras en Extremadura.

El crecimiento se observa tanto en los trabajadores por cuenta ajena como en los de por cuenta propia. Al finalizar 2018 se contabilizaron 8.191 asalariados más que en 2017, para un total de 314.129, con lo que también fue el segundo mejor año de la serie histórica, solo superado por los 322.320 de diciembre de 2007. En este caso, la región tiene 8.191 afiliados menos que a los que se llegó antes de la crisis.

Para los trabajadores por cuenta propia, el último dato suma 80.341 autónomos, entre el régimen general y el agrario, 819 más que un año antes, pero 834 menos que en 2007.

Porcentualmente, los autónomos representan en la actualidad un 20,17% de los afiliados totales, una cifra muy similar al 20,11% de antes de la crisis y al 20,66% de 2017.

La positiva lectura que arrojan los números totales y comparados con los ejercicios precedentes, queda empañada al realizar un análisis cualitativo y observar detenidamente el volumen existente de los diferentes tipos de contratos. «Es un empleo que se destruye fácilmente y que tiene mucha estacionalidad», entiende la responsable de Empleo del sindicato extremeño.

La última estadística publicada en el informe anual del Ministerio de Trabajo muestra que el 30,25% de los afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena ha firmado un contrato indefinido a tiempo completo. En global, 95.010 personas tienen este tipo de relación laboral con su empresa. Son 3.850 más que en 2017, pero 6.687 menos que en 2007, cuando representaban el 31,55% del total.

Una situación inversa se detecta en los contratos indefinidos a tiempo parcial. En la actualidad son el 8,27% del total, mientras que al cerrar 2007 no llegaban al 5%. Además, las 25.982 relaciones contractuales de este tipo suponen el máximo en la serie histórica en la región. Por tanto, son los trabajadores a tiempo parcial los que tiran de la estadística para que el total de contratos indefinidos sea de 120.992, haya aumentado en 3.448 y represente el 38,52% del total, cuando antes de la crisis era dos puntos porcentuales inferior. «La reforma laboral de 2012 ha fomentado que se firmen menos contratos indefinidos y que se produzcan muchas bajas, porque el despido es muy barato», según García.

Por su parte, los contratos eventuales a tiempo parcial marcaron el pasado mes de diciembre su número más elevado en un cierre anual. Las 35.069 relaciones laborales de este tipo suponen el 11,16% del total, tres puntos más que en 2007.

En este caso, los contratos eventuales totales logran su volumen más alto desde 2009, con 90.813 (28,91% del total). Esta cifra es muy inferior a la de 2007, cuando los eventuales eran el 34,87% de los trabajadores por cuenta ajena. Esto se debe a que en la actualidad hay 31.849 eventuales a tiempo completo menos que en 2007, una caída de casi diez puntos en términos globales.

Tiempo parcial

La conclusión es que los trabajadores a tiempo parcial alcanzan los 61.051, el máximo histórico de la región. «La mayoría de las personas con contrato a tiempo parcial no lo tienen voluntariamente», manifiesta González, que considera que este tipo de contratos es más habitual porque tiene pocos costes y no compromete a los empresarios. «No se ofrecen puestos de trabajo acordes con la situación actual de las empresas, que ya han recuperado sus niveles de ingresos; el mundo empresarial se recupera, pero no lo hace el nivel salarial de los trabajadores, que cada vez tienen menos garantías de permanencia en sus empleos», añade.

De esta forma, los contratos parciales ya son el 19,44% del total de trabajadores por cuenta ajena, mientras que en 2007 apenas superaban el 12,5%. «Casi el 97% de los contratos que se firmaron en diciembre fueron temporales», remarca la responsable de Empleo de CC OO, que lamenta que la reforma laboral, que realizó el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012, haya modificado la forma de incorporarse al mercado de trabajo. «Hay una alta tasa de temporalidad, cuando lo lógico sería utilizar una forma contractual que se ajuste a las necesidades de las empresas, porque una mayor seguridad laboral repercutiría en el rendimiento y la productividad».

Por último, los 4.237 contratos fijos discontinuos con los que finalizó 2018 son el número más alto en este tipo de relación laboral de toda la serie histórica y ha ido creciendo paulatinamente desde 2013.

«Por todo esto, se necesitan planes específicos y medidas que hagan que la tendencia positiva de la economía se traslade al empleo», concluye Ana Isabel González, que espera que en el año 2019 sigan aumentando los afiliados a la Seguridad Social.