Extirpan una malformación vascular en el cerebro de una paciente despierta

A Begoña Badía le preguntaron si conocía a Marina, que acababa de entrar en la sala y toca con ella el saxofón en la banda ... de su pueblo, Burguillos del Cerro; después si tiene hijos, cuántos y a qué se dedica cada uno. Las respuestas que fue dando eran correctas y a su alrededor suspiraban aliviados los especialistas: dos anestesistas más un residente, dos neurocirujanos más otro residente, una neuropsicóloga y tres enfermeras más una auxiliar.

En el centro, tumbada en la camilla con un foco sobre su cabeza, estaba Begoña con el cerebro a la vista, plenamente consciente, contestando a todas las preguntas que le iban formulando y describiendo los dibujos que le mostraban.

Operación a cráneo abierto y paciente despierta es una combinación que provoca escalofríos. El Servicio Extremeño de Salud (SES) aplicó esta técnica por primera vez en 2010 con un neurocirujano venido de Madrid para tutelar aquella operación y con la anestesista Nancy Negrete, ya fallecida. A día de hoy este tipo de operaciones son casi una rutina en Extremadura. «Se programan unas diez al año, cifra que va a más», señalan los anestesistas Isabel Delgado y Abraham Alayón, que se encargaron de que la intervención de Begoña fuera un éxito. Pero antes Delgado y Alayón tuvieron que atreverse cuando el neurocirujano les expuso el singular caso de esta madre de 52 años.

Y es que la intervención, que tuvo lugar el pasado 20 de abril, presentaba una peculiaridad que la hacía especial y mucho más arriesgada que todas las anteriores. Abraham Alayón ha hecho entre 25 y 30 craneotomías en el SES desde 2013, pero esta era diferente, reconoce. Si lo habitual es extirpar tumores, esta vez estaban ante una malformación arteriovenosa, que viene a ser una especie de ovillo de vasos sanguíneos cuyo riesgo es que se rompa, comience a sangrar y los daños cerebrales puedan ser irreversibles, lo que puede provocar pérdida del habla, la comprensión o la movilidad de por vida.

Una crisis epiléptica durante la operación, que el paciente entre en pánico, un vómito, un simple estornudo, ... cualquier movimiento imprevisto puede desatar una catarata de complicaciones de las que todo el equipo debe hacerse cargo, pero sobre todo los anestesistas, que son las figuras clave en una operación con paciente despierto. En palabras de la doctora Delgado, «somos los responsables de valorar la seguridad del paciente en todo momento». «Esto era un reto por el riesgo de sangrado –completa su compañero, el doctor Alayón–, por eso éramos dos anestesistas en vez de uno. Cualquier operación con el paciente dormido e intubado se puede controlar, pero si el paciente está despierto, aunque sea con la técnica de sedación consciente, el día se puede complicar mucho».

«Las frases no me salían»

Todo empezó una mañana cuando, de repente, Begoña perdió el habla y la comprensión. «Lo recuerdo perfectamente, fue el 17 de octubre –relató esta semana a HOY la paciente– . A los diez minutos de levantarme sentí como un latigazo en la cabeza, como si me hubieran dado con una goma muy fuerte. Entonces noté que no era capaz de hablar. Estaba sola en casa y las frases no me salían. Tampoco podía leer los mensajes de mi móvil, veía las letras, pero no las enlazaba. Pensé que sería del dolor de cabeza y, aunque me tomé un paracetamol, llegúe al trabajo y no entendía lo que me decían».

Ampliar Begoña Badía Valverde, paciente de Burguillos del Cerro que fue sometida a una craneotomía. Ana Magro

A Begoña, que es administrativa en el Ayuntamiento de Burguillos del Cerro, el jefe la mandó para casa, donde siguió mostrando signos de que algo fallaba en su cerebro. Su marido la llevó al hospital de Zafra. «Me hicieron un TAC y de ahí me trasladaron en ambulancia a Badajoz, donde pasé tres días ingresada en Neurocirugía».

Según explica el médico especialista que la atendió, el TAC mostraba en la pantalla una mancha de unos dos por dos centímetros, el tamaño de una huella dactilar. «No era grande, pero estaba en el lado izquierdo. Esto último es importante porque en este hemisferio nuestro cerebro aloja la capacidad de hablar y comprender», indica el neurocirujano. Ahora tocaba ver qué había causado el coágulo. Pruebas de mayor resolución revelaron una malformación vascular del tipo arteriovenosa.

«Por el tamaño, la accesibilidad y el tipo de paciente el mejor tratamiento es la cirugía, pero al estar en el lado izquierdo había que hacerla con ella despierta para monitorizar el lenguaje», señala el especialista que la atendió, consciente de que apenas hay literatura científica al respecto. En otras palabras, tenían un desafío médico por delante, «sobre todo los anestesistas –subraya–. De hecho, lo primero que hice fue comentarlo con ellos y con la neuropsicóloga». Esta última, Sandra Bartolomé, tiene como labor realizar una valoración previa para determinar si el paciente está apto psicológicamente para una operación de esas características y para entrenar en las pruebas neuropsicológicas que se llevarán a cabo durante la cirugía.

Los anestesistas también quisieron hablar antes con Begoña y tras entrevistarla dijeron que sí. «Se necesita comprobar que la paciente tiene madurez. No hubiéramos aceptado un niño o alguien con mucha ansiedad que pudiera dar problemas en mitad de la operación», indican los anestesistas.

Y es que el miedo escénico al entrar en quirófano en un caso así puede ser fatal. De hecho, en operaciones previas con paciente despierto se les enseña días antes la sala de operaciones donde pasarán varias horas en un ambiente de máxima tensión donde no hay margen de error. No hay que olvidar que la persona tiene el cráneo atornillado para que no se mueva y si sobreviene un ataque de pánico todo se pone en contra, el plan se desbarata y, aunque salven su vida, es probable que su cerebro quede dañado.

«Me quedé en shock»

«Cuando el neurocirujano me planteó el tipo de operación –recuerda ahora la paciente– yo le dije, literalmente, '¿usted me va a abrir la cabeza como un melón estando despierta?, ¿pero cómo va esto? Me quedé en shock. Luego me informé y no me podía creer hasta qué punto ha avanzado la ciencia».

Lo normal es que en cada intervención quirúrgica haya un anestesista, pero aunque no haya un protocolo fijado, el SES apostó por dos. Según cuentan Alayón y Delgado, que suman entre ambos 25 años de experiencia anestesiando, era fundamental contar con la confianza de la paciente, con la que crearon un vínculo especial los días antes, igual que hizo la neuropsicóloga Sandra Bartolomé.

La edad de Begoña, 52, o que no sufriera obesidad mórbida, ponían todo a favor, pero sobre todo su actitud. «Mi marido me decía que él no hubiera sido capaz, que soy muy valiente. La verdad es que puse todo de mi parte. En casa empecé a hacer ejercicios de relajación mental y muscular para controlar la respiración el día de la operación. Mientras, hacía sudokus y crucigramas para ejercitar el cerebro».

Y llegó el 20 de abril. Quirófano tres de la segunda planta, el único que está bautizado, precisamente con el nombre de una anestesista, Nancy Negrete, por impulsar las intervenciones en esta especialidad médica.

Esta vez era el turno de Alayón y Delgado. Entre diez y doce pinchazos alrededor de su cabeza como si fuera una corona anestesiaron localmente a Begoña y la dejaron en duermevela.

«Eran las ocho y media de la mañana, lo recuerdo porque fue lo último que vi en el reloj del quirófano». Esa sedación era oportuna para que no escuchara el ruido del taladro perforando su cráneo, del que extrajeron una tapa que, según el informe, midió seis por cuatro centímetros y medio. La escena es sobrecogedora para cualquier no iniciado, pero la anestesista Isabel Delgado habla con la naturalidad de quien ya ha abordado varias craneotomías. «En la neurocirugía –dice– lo que duele del cráneo es la piel y quitar el hueso, luego la manipulación del cerebro en sí no es demasiado dolorosa, pero esa anestesia local se complementa con una sedación para que el paciente esté confortable. Es fundamental que tenga unas buenas almohadas y elegir la postura ideal para que no fracase esta técnica, ya que son muchas horas».

Siete horas en quirófano

Tras mapear el cerebro marcando zonas concretas para acotar la superficie «intocable» asegurándose de que Begoña hablaba y entendía, la malformación congénita rodeada de esa delicada área denominada elocuente le fue extirpada tras más de siete horas en quirófano. En teoría, no deberían producirse más coagulaciones como la que sufrió seis meses antes.

Ampliar Un momento de la operación, celebrada el pasado 20 de abril en el Hospital Universitario de Badajoz. HOY

Cuenta Begoña que lo último que escuchó antes de salir del quirófano fueron las grapas tapando su cerebro y que salió hablando cuando en otras anestesias generales que ha sufrido se había despertado mucho más aturdida. «Soy creyente, pero los médicos son dioses en la tierra, a veces no sabemos la calidad de los profesionales que tenemos en Extremadura», elogia esta paciente al joven equipo que la ha estado tratando.

A la semana, el 27 de abril, le dieron el alta y preguntó si podría ir a Plasencia a la graduación de su hija, el día 29, que ha estudiado Podología. Y fue. Lo siguiente ha sido seguir avanzando hacia la normalidad. Ya conduce, aunque de momento por el pueblo y el lunes pasado, hace justo una semana, pidió el alta para reincorporarse a su trabajo en el Ayuntamiento de Burguillos de Cerro.

Begoña tiene la siguiente revisión en noviembre y para entonces espera estar ya tocando el saxofón en la banda de su pueblo junto a su amiga Marina, que fue quien la visitó durante una operación que ha vuelto a poner en el mapa de la medicina al Servicio Extremeño de Salud.