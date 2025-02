La UEx no extinguirá grados este curso pese al descenso de alumnos Las últimas supresiones de titulaciones se dieron en la Politécnica de Cáceres el curso pasado y el Centro universitario de Mérida un año antes

Como si se tratara de animales, en las universidades también ocurre la extinción, no de especies sino de titulaciones que no se adaptan a su entorno. En este curso recién iniciado la Universidad de Extremadura (UEx) ofrece 90 grados, algunos de los cuales no duran para siempre. La principal amenaza es que una titulación deje de servir al mercado laboral, lo que deriva en falta de interés de los alumnos. Y un descenso continuado en la cifra de estudiantes matriculados suele ser el primer aviso para poner en marcha un proceso de extinción.

Hace diez años, en el curso 2012/13, la oferta era de 60 grados y la cifra de alumnos de 24.721. Actualmente la UEx oferta 90 grados y este curso comenzará con 20.003 alumnos (no está cerrada la matrícula), un descenso que desde la UEx se explica por cuestiones demográficas. Con todo, en este curso no está prevista ninguna extinción de grados, una medida que se aplicó por última vez el año pasado. Entonces desaparecieron de la oferta en la Politécnica de Cáceres tres grados de ingeniería civil para sustituirlos por un grado único, mientras que en 2020 desapareció el grado de ingeniería de los materiales.

«En cuanto a grados, la oferta es estable; otra cosa diferente son los másteres» Pilar Suárez Vicerrectora de Planificación UEx

«En cuanto a grados la oferta generalmente es estable, lo excepcional es cambiar. Con los másteres es diferente», afirma la vicerrectora de Planificación Universitaria, Pilar Suárez, que al acceder al cargo hace cuatro años se propuso que no hubiera demasiadas variaciones. «Cuando entramos como equipo rectoral hicimos un repaso de nuestro catálogo con el fin de eliminar titulaciones que estaban como 'dormidas', esto es, que existen en el registro de títulos del ministerio, pero que hacía años que no admitían estudiantes, aunque contaban como titulaciones nuestras sin estudiantes. Lo que hicimos fue extinguirlas todas técnicamente, aunque en la práctica ya habían desaparecido, por eso en estos cuatro últimos años se han contabilizado 14 extinciones, pero la mayoría han sido másteres».

Rama sanitaria a tope

En estos cuatro años con responsabilidades en el gobierno de la universidad extremeña ha observado que en la rama sanitaria se llenan las plazas, y en los últimos años Matemáticas y Física, con una tendencia que se estabiliza. «En el resto disminuye la cifra pero porque disminuye la población de estudiantes de esas edad», señala la vicerrectora.

Hay que saber que la supresión de un grado no se decide de manera repentina pues hay que respetar los pocos alumnos que lo han iniciado para que puedan concluir esos estudios, y Suárez recuerda grados que han ido avanzando hasta el último curso con menos de cuatro alumnos. Lo que sí se hace es anunciar que se inicia la extinción de manera progresiva.

Según explica la vicerrectora de Planificación Universitaria, «el año pasado comenzamos la extinción de los tres grados, el de Construcciones Civiles; Hidrología y Transportes; y Servicios Urbanos para implantar un grado único de Ingeniería Civil. El grado de Ingeniería Geomática y topografía se extinguió el año pasado, pero fue porque empezó el grado en Ingeniería en Geoinformación y Geomática (en el centro universitario de Mérida). Lo que pasaba es que las titulaciones anteriores tenían pocos alumnos y las hemos transformado haciendo una entrada única para que se especialicen a partir de tercer curso. En el caso de Geoinformación y Geomática lo que ha pasado es que el anterior, el de Topografía, tenía pocos estudiantes y entonces se modernizó el plan de estudios para adaptarlo a las nuevas tecnología, uso de drones y Sistemas de Información Geográfica (SIG) para captar mayor número de estudiantes».

Según Suárez, este año no empieza nada nuevo ni tienen previsto en la UEx iniciar más extinciones de grado. «La falta de estudiantes es lo que motiva que se hagan cambios, pero en el caso de los másteres a veces hay otras motivaciones, como la desactualización de los contenidos y la necesidad de incorporar estudios nuevos porque se incorporan nuevas tecnologías al mercado. Los másteres son más cambiantes porque son más especializados.

Por último, un primer efecto de la extinción de títulos es reubicar a los docentes. «Los profesores no son de una sola titulación sino de departamentos y áreas de conocimiento (...) donde no hay necesidades docentes si se jubila alguien se amortiza su plaza, no se sacan plazas».

