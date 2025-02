Expulsan a un enfermero de la bolsa de empleo por no cancelar su luna de miel para ir a trabajar

Una luna de miel con sabor amargo porque a un enfermero extremeño ir de viaje con su mujer de recién casados le ha costado ... varios meses sin poder trabajar. El SES (Servicio Extremeño de Salud) no comprende la boda ni el viaje de novios como causas para declinar un contrato temporal, por lo que este sanitario ha sido expulsado de la bolsa de empleo.

El afectado ha alegado la decisión de la Junta de Extremadura a través de un abogado del Colegio Oficial de Enfermeros de Badajoz porque considera injusta la decisión del SES. Tiene esperanza de que su reclamación prospere y poder trabajar lo antes posible o que sirva para que se reforme el sistema actual.

La llamada en el aeropuerto

Este sanitario lleva años trabajando en el sistema público de salud. Está en la bolsa de enfermeros y le llaman regularmente para cubrir plazas, ya que hay demanda de este perfil.

El pasado 3 de septiembre se casó y tres días después se desplazó a Madrid con su mujer para coger un vuelo a Nueva York. Cuando estaba embarcando, recibió una llamada telefónica. «Me dijeron que tenían un contrato para mí, pero claro, es de incorporación inmediata. Les conté la situación y me dijeron que hablarían con la supervisora y me volverían a llamar».

«Me llamaron dos minutos después y me dijeron que no se podía arreglar, que si no firmaba el contrato, salía de la bolsa», recuerda apesadumbrado. Este tipo de sanción es habitual. Los sanitarios que rechazan un contrato sin una justificación que admita la administración, se quedan fuera de la bolsa y no vuelven a llamarlos hasta que se crea una nueva lista de aspirantes.

Para este recién casado la expulsión suponía meses sin trabajar, «puedo estar siete u ocho sin nada hasta que vuelva a comenzar la bolsa y me llamen».

En principio el afectado pensó que no sufriría estas consecuencias. «Me dijeron que disfrutase del viaje y que, al volver, les llamase y me dirían que tenía que mandar para justificar no ocupar el contrato. Me fui tranquilo. Yo asumía que no iba a pasar nada», explica.

Cuando volvió del viaje le pidieron una copia del libro de familia, certificado del enlace y una solicitud suya. Sin embargo, unos días después comprobó que su nombre no aparecía en la bolsa de empleo del SES. «Hice varias llamadas y me dijeron que podría ser que no se hubiese actualizado la web, pero finalmente los servicios centrales de Mérida me dijeron que habían rechazado mi justificación».

Hace una semana recibió la carta del director gerente del SES con la respuesta oficial. En la misma le indican que está excluido de la bolsa de trabajo por rechazar una oferta de nombramiento de corta duración el pasado 6 de septiembre.

La resolución del SES considera que la documentación que presentó posteriormente, es decir, las pruebas de que se había casado tres días antes, no acreditan «la renuncia justificada y de acuerdo con lo establecido en el artículo 82.2 de la Ley 39/2015».

Posteriormente el servicio sanitario le detalla en la carta que solo hay una serie de supuestos que justifican la renuncia de un trabajo de la bolsa. Ninguno de ellos es un matrimonio o una luna de miel. En concreto solo se puede dejar de firmar un contrato por parto o maternidad, ejercicio de un cargo público representativo, estar prestando servicios en una administración pública o en una empresa privada, colaborar en un programa de ayuda humanitaria, ser víctima de violencia de género, por cuidados familiares, por la realización de estudios reglados y oficiales o por una oferta previa de otra administración pública.

Respuesta de la Junta

La Junta de Extremadura no entra a valorar la queja de este enfermero. Desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales solo indican que el trabajador está en su derecho de presentar alegaciones y que las resolverá el órgano competente.

El afectado por esta decisión no entiende la rigidez del sistema ni que tenga que estar meses sin trabajar cuando hay necesidad de enfermeros. Cita una noticia de HOY que publicó un informe que muestra que en Extremadura faltan unas 1.200 enfermeras más para llegar a la media europea.