¿Exportar Extremadura? Lo peor estará por venir de la mano del cambio climático, que socavará más las bases de fertilidad extremeñas como la dehesa, puede imposibilitar el turismo de interior y hará más escasos recursos como el agua o especies autóctonas que son clave para proseguir una senda de bienestar ÁNGEL CALLE COLLADO Profesor de Ecología Política y agricultor en el Valle del Jerte Lunes, 21 enero 2019, 23:37

Las miradas y los debates sobre el futuro económico en Extremadura frecuentemente andan presos de un mantra: necesitamos exportar más, a toda costa. Necesitamos parecernos al País Vasco, por ejemplo, que exporta más del 30% de su PIB y allí la gente vive bien. Reclamamos infraestructuras que nos 'globalicen', como el AVE, pero estas están más al servicio de las economías centrales que los beneficios que aportaría un transporte ferroviario más asequible y regional.

Extremadura hace sus deberes, pero el maná no llega. Extremadura, sus paisajes y su paisanaje, se ofrecen a la inversión y a las peticiones de empresas foráneas y nada, la cosa cambia poco, o incluso va a peor. Desde hace tiempo, y recordando épocas de sus mayores, Extremadura amanece cada mes con 300 jóvenes que han decidido hacer las maletas. En la última década Extremadura no deja de aumentar el porcentaje de exportaciones, como peso de su actividad económica, hasta superar el 10% en los últimos años, pero lo hace en forma de energía, materiales y productos agroganaderos sin transformar, y que sí transformarán otras economías. Extremadura adopta la forma de una economía de 'campamento minero': extraer biomasa, perder fertilidad de suelos y de recursos naturales y satisfacer requerimientos de economías centrales, que en este país representan el tirón industrial o inmobiliario de regiones norteñas, alrededores de Madrid y el litoral mediterráneo. No es que a todos los habitantes de estas regiones les vaya bien. En España están emergiendo bolsas generales de pobreza que, según informa Unicef, forman parte de ese Sur global en medio de un Norte opulento, llegando a constituir un 40% de la población.

La cuestión de la exportación, como tantas cosas en la vida, no es sobre el cuánto, si no sobre el cómo y el para qué. El porcentaje de ingresos por exportación con relación al PIB de muchos países del África Subsahariana registra habitualmente cifras muy superiores al 30%. Y lo hace, como Extremadura, centrándose en la reprimarización de su economía a través de productos como el petróleo, el cacao, el café, la madera o minerales. Pero no hay otro continente donde la explotación, la miseria y el hambre sean más palpables. El País Vasco no sólo triplica a Extremadura en porcentaje de exportación de su producto interior. También lo hace en bienestar: en 2017 el riesgo de pobreza era una amenaza para un 9,7% de su población, cuatro veces menos que dicho riesgo en Extremadura. El País Vasco, ya se sabe, tiene fábricas de coches, industria metalúrgica y de derivados del petróleo. Pero tiene también una renta básica para sus habitantes y mayores prestaciones en lo que se refiere a cultura, transporte o incentivo de sus mercados locales. Tampoco la administración de la Junta de Extremadura presta mucha atención a sus productores. Un ejemplo lo tenemos en la reciente firma de convenios con grandes distribuidoras foráneas para promocionar la producción ecológica: ¿acaso no podríamos bien crear, bien favorecer los mercados y cooperativas de consumo locales que ya existen? ¿No podríamos, por ejemplo, aplicar pliegos públicos con cláusulas sociales y ambientales para que comedores de hospitales y residencias supusieran un tirón para la compra de productos y servicios de proximidad? En el País Vasco lo hacen, valiéndose de fisuras que facilita la Unión Europea como las leyes de compra artesanal, la promoción de la economía local o la exigencia de alimentos frescos. Y también establecen como inversiones prioritarias aquellas relativas a las energías alternativas, o el mayor compromiso con una alimentación venida de su país. Exportar por exportar, cuando no se fortalecen previamente (o al menos a la par) las condiciones para mercados y necesidades interiores es un suicidio que se paga con la emigración. Es insistir en una Extremadura saqueada, disciplinada por otras economías, carente de un mercado orientado a sus necesidades y alejada de un comercio con Portugal, como escribiera el economista Jose Manuel Naredo hace más de 40 años.

¿Por qué entonces insistir en el desarrollismo de exportación que se ha revelado infructuoso e insostenible históricamente? ¿Por qué no impulsar la economía local y mejorar así la tasa de actividad extremeña y el poder adquisitivo de su población? ¿Por qué fiarlo a un maná de empresas ligadas a esa globalización que reciben pingües subvenciones y están aumentando la precariedad laboral y social como en ninguna región de España? Cualquier informe corrobora año tras año que estamos a la cola de las desigualdades en este país y cada vez con más distancia con respecto a los penúltimos. Lo peor estará por venir de la mano del cambio climático, que socavará más las bases de fertilidad extremeñas como la dehesa, puede imposibilitar el turismo de interior y hará más escasos recursos como el agua o las especies autóctonas que son clave para proseguir por una senda de bienestar desde una industrial local y más sostenible. Supongo que habrá interesados en que esto siga así. O que no hayamos pensado las cosas nunca de otra manera. También es cierto que hay gentes que están dejando de soñar las ensoñaciones de siempre, se quejan y reclaman un viraje de la política que está haciendo exportar Extremadura, sus recursos naturales y sus gentes. Deberíamos escucharlas.