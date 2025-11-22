HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 22 de noviembre, en Extremadura?
Estatua dedicada a Hernán Cortés en Medellín, su localidad natal. HOY

Expertos en el Nuevo Mundo piden la creación de un Instituto Extremeño de Estudios de América

Le han enviado ochenta firmas a la presidenta de la Junta de Extremadura para situar a nuestra comunidad a la vanguardia del conocimiento en un momento el que «prevalece la bulla política y ha entrado en declive la investigación histórica»

J. López-Lago

J. López-Lago

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:59

Comenta

Francisco Pizarro conquistó el Imperio Inca; Hernán Cortés lideró la conquista del Imperio Azteca; a Vasco Núñez de Balboa se le considera el descubridor del ... Océano Pacífico; Pedro de Valdivia conquistó Chile, donde también fue clave la figura de Inés Suárez; y Hernando de Soto, exploró gran parte del sureste de los actuales Estados Unidos. Pedro de Alvarado participó en la conquista de Cuba y México y lideró la conquista de lo que hoy son El Salvador, Honduras y Guatemala, mientras que Francisco de Orellana navegó y dio nombre al río Amazonas. Todos tienen su origen en Extremadura y fueron figuras clave a partir del desembarco de Cristobal Colón en 1492 en lo que hoy es América.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras un choque frontal entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
  2. 2 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  3. 3

    Educación dice que reforzará la autoridad de los docentes ante el hostigamiento de alumnos y familias
  4. 4

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  5. 5 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  6. 6 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  7. 7 Hospitalizados dos menores de 7 y 12 años tras intoxicarse por inhalar monóxido de carbono en Don Benito
  8. 8 La Navidad llega antes a Extremadura: el pueblo que estrena este sábado uno de los encendidos más grandes de la región
  9. 9 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  10. 10

    El principal testigo era el homicida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Expertos en el Nuevo Mundo piden la creación de un Instituto Extremeño de Estudios de América

Expertos en el Nuevo Mundo piden la creación de un Instituto Extremeño de Estudios de América