Expertos en el Nuevo Mundo piden la creación de un Instituto Extremeño de Estudios de América

Francisco Pizarro conquistó el Imperio Inca; Hernán Cortés lideró la conquista del Imperio Azteca; a Vasco Núñez de Balboa se le considera el descubridor del ... Océano Pacífico; Pedro de Valdivia conquistó Chile, donde también fue clave la figura de Inés Suárez; y Hernando de Soto, exploró gran parte del sureste de los actuales Estados Unidos. Pedro de Alvarado participó en la conquista de Cuba y México y lideró la conquista de lo que hoy son El Salvador, Honduras y Guatemala, mientras que Francisco de Orellana navegó y dio nombre al río Amazonas. Todos tienen su origen en Extremadura y fueron figuras clave a partir del desembarco de Cristobal Colón en 1492 en lo que hoy es América.

Durante el reciente congreso para ahondar en la figura de Hernán Cortés, celebrado la sema pasada en Cáceres, Trujillo y su ciudad natal Medellín, ha habido la sensación de que hacía falta dar un paso más en la relación como Hispanoamérica, concretamente en los acontecimientos del siglo XVI que cambiaron la forma de mirar el mundo. Ese rumor se ha sustanciado finalmente en una recogida de firmas para pedir a la Junta de Extremadura la creación del Instituto Extremeño de Estudios de América. La idea, según la carta que ha llegado con ochenta firmas de especialistas a la presidenta extremeña, María Guardiola, es para «situar a nuestra comunidad a la vanguardia de la investigación, el conocimiento y la divulgación del legado histórico y cultural compartido entre Extremadura y la América Hispana», reza el escrito con las firmas registrado el martes pasado en el Gabinete de Presidencia de la Junta de Extremadura.

Hay que tener en cuenta que esta es la única comunidad cuyo Estatuto de Autonomía anima en su título preliminar, referido a los objetivos básicos, «Impulsar el estrechamiento de los vínculos humanos, culturales y económicos con la nación vecina de Portugal y con los pueblos de Hispanoamérica» (artículo 6.h). Igualmente, en el título I de los estatutos de la Real Academia de Extremadura se puede leer, «en el desarrollo de sus actividades prestará singular atención a Hispanoamérica por su estrecha vinculación con nuestra historia, y a Portugal por su cercanía geográfica y cultural».

El escrito presentado ahora a la presidenta de la Junta de Extremadura argumenta que «pocas regiones del mundo pueden reivindicar una vinculación tan profunda, compleja y decisiva con la historia del continente americano como Extremadura». Y habla de que desde sus tierras partieron conquistadores, cronistas, exploradores o evangelizadores, además de maestros, médicos, arquitectos, entre otras personas que contribuyeron a fundar ciudades y construir una sociedad mestiza «que marcaría para siempre la historia de América».

El Instituto Extremeño de Estudios de América que pretende este grupo de especialistas en la materia quedaría bajo el gobierno de un patronato que velara por sus fines. Este tendría como misión coordinar las iniciativas americanistas que hoy se desarrollan de manera dispersa para darles coherencia, continuidad y visibilidad; impulsar la investigación interdisciplinar; y fomentar el intercambio académico y científico con universidades y centros de investigación de América.

Ampliar Congreso celebrado la semana pasada sobre la figura de Hernán Cortés. HOY

Según los firmantes de la petición, el Instituto Extremeño de Estudios de América, «permitiría a Extremadura ocupar el lugar que le corresponde en el mapa internacional de la investigación histórica y cultural, al tiempo que proyectaría una imagen renovada, dinámica y universal de la región». Sobre su funcionamiento, creen que debe sustentarse en la cooperación entre las administraciones públicas, centros de investigación y la universidad, así como en la participación activa de corporaciones y entidades privadas comprometidas con el desarrollo de vínculos entre Extremadura y América.

«No hay labor de investigación»

José Julián Barriga, perteneciente a la Real Academia de Extremadura, ha sido el coordinador del Congreso Internacional 'Hernán Cortés: nuevas aportaciones, nuevas miradas', que se ha celebrado en Cáceres, Trujillo y Medellín del 13 al 15 de noviembre. Además de asistentes presenciales, ha tenido un total de 1.669 visualizaciones, la mayoría desde España, pero también ha habido 113 inscritos desde México, diez desde Suecia y otros diez desde Estados Unidos.

Según Barriga, en México están renaciendo los estudios americanistas, los cuales también se dan cada vez con más profusión en universidades del sur de Estados Unidos y Francia. «En España en cambio están en declive. Hace veinte años había entre veinte y treinta catedráticos de Historia de América y en la actualidad quedan cinco. Y en la Universidad de Extremadura -prosigue Barriga- apenas hay una asignatura que aborda esta temática, no existe un departamento y prácticamente no hay labor de investigación», señala.

Para José Julián Barriga, no es tanto la cantidad de firmas recabadas sino «la calidad», debido a que prácticamente todos los firmantes son eruditos que consideran que hay que corregir «este decaimiento de los estudios hispanistas, en los que ahora hay mucha bulla política, pero cada vez menos investigación».

Además, pone como ejemplo que en este último congreso celebrado en Extremadura, donde ha participado el mayor experto en Hernán Cortés, el catedrático francés Bernard Grunberg, este haya expuesto sus investigaciones sobre más de 1.200 españoles que han participado en la conquista de América en cualquiera de las diferentes expediciones, muchas de ellas lideradas por extremeños. «No solo ha estado muy participativo y nos ha animado a firmar esa petición sino que nos ha expresado que no se explica cómo solo está editado en francés, y no en castellano, el diccionario que él tiene publicado con las biografías de unos dosmil españoles que participaron en la conquista».

En su opinión, Extremadura tiene mucho que decir «porque lo específico de su historia, lo relevante, -enfatiza- pasa por América». Y termina argumentando que la existencia de un Instituto Extremeño de Estudios de América «es también un tema de futuro económico porque América latina tiene un gran potencial y los inversores confiesan que, además de negocio, existe un factor emocional para invertir en España y lo hacen en Madrid, por eso Extremadura debería situarse mejor», concluye.