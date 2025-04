Coronavirus en Extremadura: Los expertos creen que el número real de casos de covid triplica los notificados

La Semana Santa y el fin de las mascarillas está provocando un aumento de contagios por coronavirus en Extremadura y los expertos aluden a ... un 'covid oculto' que no se está notificando ante la falta de pruebas diagnósticas. Solo se hacen test para detectar infecciones a mayores de 60 años, personal sociosanitario y colectivos vulnerables como inmunodeprimidos. Por tanto, estiman que hay hasta un triple de contagios más de los que realmente se notifican.

Eso quiere decir que si en la última semana se han registrado 3.470 casos según el Ministerio de Sanidad, estiman que las infecciones reales se disparan hasta unas 10.000.

Hay que tener en cuenta que el Ministerio solo actualiza los casos dos veces a la semana y el SES no informa del número de contagios. Solo de la incidencia en mayores de 60 años, hospitalizados y fallecidos semanales. Ante eso, en los centros de salud, en las farmacias y los virólogos defienden que el virus sigue ahí mucho más de lo que parece.

«Hay que tener en cuenta que justo de la población que más movilidad tiene no se hace un seguimiento ni se detectan sus casos. Son jóvenes y adultos sanos que en estas últimas semanas son los que más han ido a eventos masivos y de vacaciones de Semana Santa», afirma José Antonio López Guerrero, virólogo y divulgador científico con raíces en la localidad de Esparragalejo.

«Justo la población que más se mueve es a la que no se le hace un seguimiento ni se detectan sus casos» José Antonio López Virólogo

A eso se suma que, precisamente, «los mayores, a quienes sí hacen test en el sistema público, son los que más se cuidan por temor al virus y los que menos se mueven», añade Guerrero.

En la misma línea opinan desde el Colegio de Farmacéuticos de Badajoz. Su presidente, Cecilio Venegas, apunta a que «la información que se ofrece desde las autoridades sanitarias públicas es poca» y estima que para acercarse a la realidad hay que multiplicar por dos, como mínimo, los casos que se notifican.

Se venden más test

Es lo que observan los boticarios de la región ante la venta de test. Según detallan, ha aumentado un 20% en las últimas semanas. Actualmente se están vendiendo 5.000 test diarios nasales y 400 de saliva en las 680 farmacias que hay en la región.

Los extremeños siguen recurriendo a este producto diagnóstico como medio de prevención para poder reunirse en encuentros familiares y de ocio. También los solicitan quienes han estado en contacto con positivos, tienen síntomas o no y quieren salir de dudas. Es el termómetro que utilizan estos profesionales para ir midiendo la incidencia de la pandemia en esta comunidad.

«Desde la semana pasada hemos notado un repunte en la adquisición de test», asegura Venegas, que matiza que por el momento los establecimientos farmacéuticos de esta comunidad autónoma no están teniendo problemas de abastecimiento.

El aumento de casos al que aluden lo ven en su día a día. «Hay muchas personas que llegan contagiadas a la farmacia y adquieren a su vez otro tipo de medicamentos y, además, hay farmacias en las que realizan el test para quienes no quieren hacérselo ellos mismos o no saben y estamos observando que el número de positivos es muy alto», afirma Cecilio Venegas. Pone un ejemplo para hacerse una idea: «En estos últimos días casi todos los que hacemos salen positivos».

«Estamos viendo otra vez a mucha gente con síntomas de covid; hay que volver a las mascarillas en sitios cerrados» cARLOS aRJONA Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres

En los centros de salud de la región también están observando situaciones similares, tal y como explica el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos Arjona. «Tenemos muchísima gente que hace consulta telefónica y que viene al centro con síntomas de coronavirus, pero al no ser mayores de 60 años, ni sanitarios ni vulnerables no se les hace un test ni se notifica. Está claro que tienen el virus, pero no se notifica ni aunque vengan con el test hecho de casa», explica Arjona, que cree que está claro que la realidad pasa por hasta triplicar el número de casos que registra el sistema público.

«En los servicios de urgencia y los centros de salud se está viendo mucha gente que acude por síntomas con covid, hay que volver a las mascarillas en sitios cerrados», añade.

Séptima ola

Arjona alerta de que «estamos ya en una séptima ola en cuanto a contagios» y lamenta que se esté generalizando, como pasó al inicio de la pandemia, que esto sea como una gripe. «No tiene nada que ver. Ha habido 14 muertos en la última semana y de la gripe se mueren 14 al año, así que la comparación es clara. No se puede banalizar», comenta.

«Atendemos muchísimas consultas relacionadas con bajas laborales y contagios y eso está haciendo que los centros se saturen», afirma. Ahora vuelven a tener listas de espera de varios días para atender a pacientes.