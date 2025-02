Experto en ortografía, Premio de Bachillerato y un futuro en el aire

Jaime Tapia Zaragoza fue galardonado este martes por partida doble en el acto de entrega de los Premios de Educación y el Concurso Regional de Ortografía celebrado en Hornachos (Badajoz). Obtuvo el primer premio de Ortografía de Bachillerato y además fue uno de los Premios ... Extraordinario de Bachillerato.

Tapia cursó sus estudios en el instituto Hernández Pacheco de Cáceres. Y actualmente está en Barcelona, estudiando Filosofía, Política y Economía en la Universidad Pompeu Fabra. A pesar de su brillantez, este joven alumno todavía no tiene demasiado claro su futuro. No descarta que el día de mañana encamine su vida laboral hacia la política, «o quizás haciendo un doctorado y quedarme en la Universidad». «Hay muchas opciones que me gustan, y ya iré viendo por dónde me va guiando la vida», apostilló Tapia en declaraciones a HOY.

Para él, conseguir «estos premios ha sido fruto del trabajo constante». Sobre el de Ortografía, afirmó que el último mes ha sido de un gran esfuerzo, porque durante ese tiempo se estuvo preparando a fondo poniéndose «al día en cuanto a normas de ortografías, algunas bastante complejas». «Fruto de ese esfuerzo y constancia pude conseguir el premio», aseguró. También explicó que las pruebas han sido numerosas, y no solamente de «saber diferenciar palabras con G o con J, también reglas de puntuación y mucho vocabulario».

Otra de las protagonistas en el acto de ayer fue Andrea Bustillo, que ganó uno de los Premio Extraordinarios de Bachillerato. Ella cursó sus estudios en el Al-Qázeres de Cáceres, y participó en la mesa de debate, junto al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el director del instituto de Llerena, José Miguel Gil Álvarez.

Ahora Bustillo está cursando un Grado de Administración de Empresas. «No tengo claro en qué sector quiero enfocar mis estudios y mi vida laboral, pero estoy en proceso de descubrirlo», afirmó a HOY. Llamó la atención del presidente extremeño y del resto de autoridades y asistentes por, en palabras de Vara, su «claridad en las ideas a la hora de expresarlas».

Más de un 9 de nota media

Bustillo contó a HOY que «recibir este premio es un orgullo porque es un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo». Para ella es muy importante que se premie a los alumnos, porque «supone una motivación y un incentivo para seguir esforzándose». Añadió que para llegar a la final de este premio había que tener una nota media superior a 9. Y después tuvieron que examinarse de varias asignaturas, como Biología, Química, Lengua o inglés.

La galardonada animó a otros chavales a prepararse cara a próximas ediciones, siempre, eso sí, «con el apoyo de sus profesores»