Mucha expectación en el cierre de Contempopránea

Era el día más esperado por la mayoría de asistentes al festival Contempopránea, de hecho muchos de los que anoche acudieron al Baluarte de San ... Blas, en Olivenza, sólo tenían entrada para el día de ayer. Otros en cambio acudían con signos de cansancio en el rostro en busca de la tercera noche de un Contempopránea que no ha dejado indiferente a nadie.

La bien querida, Los fresones rebeldes, León benavente, Detergente Líquido o Los Planetas fueron algunos de los grupos que pasaron anoche por el único escenario con el que cuenta este año el festival, una decisión que no ha gustado a todo el mundo. El año pasado era más ágil porque terminaba un grupo y seguido empezaba el siguiente que estaba preparado en el escenario de al lado. Eso le ha quitado fluidez y se hace más pesado, comentaba Rocío Gutiérrez, que no ha faltado a la cita un solo año.

La espera no parecía ayer un problema para casi el millar de personas que se congregó en el recinto, querían ver a grupos que han seguido siempre o darle una oportunidad a los más nuevos. Precisamente La bien querida y Los Planetas era dos de los grupos favoritos de Ana Picado. «Podría decir que todos, porque ayer Dorian también me encantó, pero si es cierto que me hace mucha ilusión ver a estos dos grupos tocar en directo», contaba poco antes de entrar al festival.

Con las expectativas muy altas llegaba también Jaime Llera, que cuenta que aunque su grupo favorito del festival, El buen hijo, tocó el viernes la noche de ayer prometía por la calidad de los grupos. «Se nota que es sábado hay más gente, vienen bandas de mucha trayectoria como Los Planetas o La bien querida y eso hace que las expectativas para el cierre de festival sean muy altas». Camisetas en honor a alguno de los siete grupos que desde las 20,00 horas comenzaron a actuar y mucha brillantina fueron los protagonistas de la jornada en la que el público iba dispuesto a disfrutar y pasarlo bien. «Venimos desde Andalucía nos han hablado muy bien de este festival y decidimos probar este año. Nos está gustando bastante porque es un festival pequeño y eso hace que sea cercano, estamos disfrutando mucho y hoy que es último día seguro que será mejor aún», destacaba Rubén Álvarez.

Hasta entonces, los asistentes aprovecharon la tarde para descansar o refrescarse en la piscina, fue pasadas las ocho de la tarde cuando comenzó a aglutinar un mayor número de personas en los accesos al festival, que avanzaban con rapidez. Otros prefirieron aprovechar esta última hora para darse los últimos retoques y lucir de acuerdo a la cita.

Así, hasta las nueve y media de la noche estuvo Noelia Sánchez junto a otras monitoras de los talleres, maquillando el rostro a decenas de jóvenes y no tan jóvenes que pasaron por la carpa donde se han dado diversos talleres como actividad complementaria al festival durante estos días. «Llevar la cara pintada con tonos neón es una de las tendencias en cualquier festival este verano, da igual del estilo que sean», contaba Sánchez.

Esta es la primera edición en la que Diputación de Badajoz habilita esta carpa para realizar actividades de manera paralela a la programación del festival.

Una cita que esta edición ha cumplido su vigésimo séptimo aniversario y que este año ha contado con el sobrenombre de Esencial, para destacar así las propuestas musicales de su cartel, fieles a su tradición y esencia. Ayer noche cumplió con esa esencia y reunió allí a los amantes de la música pop y rock de los años noventa. Otros disfrutaron con temas más actuales como 'Río de enero' o 'Esto que tengo contigo', de La bien querida.

La buena música y las temperaturas más bajas que las de las noches anteriores fueron determinantes para que la mayoría prometiera volver a una cita que cada año cobra mayor relevancia en la región.