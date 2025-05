El exoficial del Colegio de Médicos de Badajoz debe realizar 216 días de trabajos sociales

Javier Rayo Madrid, que fue oficial mayor (jefe de oficina) y trabajó durante más de 30 años en el Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, ... debe realizar siete meses de trabajos en beneficio de la comunidad y no volver a cometer hechos delictivos para evitar pisar la cárcel.

Rayo, adelantó HOY el pasado 16 de diciembre, cometió abusos sexuales sobre tres trabajadoras del Colegio. Este diario informó que se le imponía tres años de cárcel y el abono de 12.000 euros en concepto de indemnización a cada mujer víctima (tres denunciantes) de sus abusos tras un caso resuelto con un acuerdo de conformidad entre el acusado, la Fiscalía y la acusación particular. Inicialmente, tanto el fiscal como la acusación particular habían solicitado tres años de prisión por cada abuso. Además, la acusación particular elevada la petición de cárcel hasta los 17 años al añadir presunto acoso laboral y amenazas.

Una vez escrito el acuerdo en sentencia, el fallo del juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz recoge explícitamente que el que fuera oficial mayor no pisará la cárcel a condición de que haga trabajos en beneficio de la comunidad. Se deben realizar durante siete meses y seis días.

Además, no puede cometer hechos delictivos durante tres años si no quiere perder la suspensión de la entrada en la cárcel.

Hechos probados

Entre los hechos probados, la sentencia recoge que, además de las tres mujeres víctimas, otras dos integrantes de la plantilla del Colegio de Médicos de Badajoz, «han sido sometidas a actos de la misma naturaleza que los relatados, si bien las mismas no han querido denunciar».

Se refiere a tocamientos, besos no consentidos en labios y cuellos y otros actos de contenido sexual que realizó el exjefe administrativo del Colegio «valiéndose de la posición de preeminencia que ocupaba» en la entidad. Las tres mujeres han sufrido trastornos de ansiedad y han requerido tratamiento psicofarmacológico.

La sentencia indica que las víctimas no lo denunciaron hasta enero de 2022 aunque los abusos sexuales habían comenzado en noviembre de 2018 por miedo a perder su empleo y porque temían que no se les creyera desde la directiva del Colegio.

El fallo recoge entre los hechos probados que el Colegio, desde que se iniciaron los abusos, «ha relajado las medidas de vigilancia y autoridad adecuadas respecto al acusado, habiéndole otorgado una de una confianza excesiva, no limitando de forma correcta el poder que ejercía sobre el resto de los empleados».

Se agrega que la directiva del Colegio tuvo conocimiento de los abusos el 4 y el 5 de enero pero no convocó una comisión de investigación hasta que las mujeres denunciaron a Rayo, el 27, «no relevando de su puesto de trabajo al acusado, que si bien teletrabajaba, podía acudir libremente al Colegio, con el consiguiente riesgo para las mismas».