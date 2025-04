Los exconcejales socialistas de Salvatierra de los Barros piden la dimisión del alcalde

El proyecto del vertedero ha quebrado la armonía del grupo socialista de Salvatierra de los Barros, que gobernaba hasta ahora con mayoría absoluta el ... municipio. Desde el martes, sin embargo, solo cuenta con uno de los cinco concejales que tenía, y las declaraciones de los ediles dimisionarios son muy duras contra su hasta ahora compañero de partido y alcalde, Francisco Saavedra, a quien acusan abiertamente de ocultar datos sobre el proyecto, archivado por la Junta y rechazado en la calle por los vecinos.

«Como no ha respetado el pacto que habíamos alcanzado y ha querido seguir como alcalde, decidí dejar mi acta después de una fuerte discusión. No podíamos seguir trabajando juntos», reconoce Amelia Rodríguez, una de las concejales del PSOE de Salvatierra que ha presentado su dimisión. Cuando ella, que ha ocupado el cargo de alcaldesa en funciones durante las bajas médicas de Saavedra, expuso su decisión a sus compañeros de partido, los otros tres concejales socialistas la siguieron.

Los motivos que alegan es la falta de confianza que el todavía alcalde ha demostrado tener hacia ellos. Le acusan de no haber sido transparente con el proyecto del macrovertedero, al que el propio Saavedra se ha opuesto tras trascender públicamente la existencia del proyecto. «No nos ha contado todo lo que sabía y ha estado haciendo gestiones (a favor del vertedero) desde el primer momento», indica Rodríguez.

Algo que el alcalde niega al tiempo que reclama unidad. «El principal objetivo es parar el macrovertedero y creo que debemos trabajar juntos para ello», declara Saavedra.

Una de las cosas que más ha molestado a los ya exconcejales socialistas –y eso que afirman haber recibido amenazas desde el entorno del alcalde durante la última semana– es enterarse de que Manuel Romero es miembro del consejo de administración de 3RS Gestión, la compañía promotora del macrovertedero. «Es hermano de David Romero, que fue el jefe de Saavedra en Extraval», detalla Rodríguez, que establece así una relación entre la empresa y su elección de Salvatierra para instalar su vertedero.

David Romero, efectivamente, fue director general de Extraval entre los años 2015 y 2018 y actualmente ocupa la secretaría de Economía e Industria en la ejecutiva provincial del PSOE de Badajoz.

En una de las últimas conversaciones con Saavedra, Rodríguez le pidió que le mostrase el contenido de las conversaciones con Manuel Romero en su teléfono móvil. «Se lo pedí ya como última opción para intentar recuperar la confianza en él antes de dimitir, pero se negó; Romero ha sido su mano derecha en todo el tema del macrovertedero», dice Rodríguez.

Las dimisiones se harán efectivas en el pleno municipal del próximo lunes, en el que previsiblemente las personas que completan la lista con la que el PSOE concurrió a las elecciones no aceptarán el acta de concejal. «Ya sabemos que varios van a rechazar; al alcalde le queda la opción de nombrar a vecinos mayores de edad», comenta Rodríguez.

Saavedra, por su parte, no se plantea la posibilidad de dimitir. «Un vacío de poder en un momento malo no es lo mejor», admite. Al mismo tiempo piensa que no tendrá problemas para completar su equipo.

Silencio del PSOE

Ante esta crisis abierta en su agrupación local, el PSOE provincial no ha querido hacer ninguna declaración. Por su parte, Fernández Vara se limitó a recordar ayer que la Junta ha archivado el proyecto. En la misma línea se expresó el portavoz del ejecutivo regional: «A día de hoy, que se entere todo el mundo, administrativamente el posible macrovertedero está muerto».

Así lo desean en Salvatierra de los Barros, donde el 23 de octubre tuvo lugar una gran manifestación contra el proyecto, para el que la empresa promotora ya había firmado la compra de hasta una decena de fincas. «Hay quien quiere echarse atrás, porque consideran que les engañaron con el motivo de la compra, pero tienen miedo a las penalizaciones económicas», asegura Rodríguez.

Desde el PP, María Guardiola entiende que todavía faltan aspectos por salir a la luz. «El proyecto huele muy mal desde el inicio y Vara nos está ocultando mucha información».