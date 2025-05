El exasesor de Guardiola cree que será presidenta pero dice que Vox no ha estado a la altura

«María [Guardiola] será la mejor presidenta que ha tenido Extremadura, y el tiempo nos dará la razón». Son palabras de Santiago Martínez-Vares, asesor ... hasta el pasado lunes de la candidata del PP regional, en un artículo de opinión que este miércoles publica en el diario ABC. El consultor político también acusa a Vox de no haber estado a la altura durante las negociaciones con el PP para alcanzar una mayoría que les permita gobernar la Junta.

Martínez-Vares narra que comenzó a trabajar con el PP extremeño hace casi un año. «Al mes de trabajar con ella, arrancado el proceso de diálogo 'Habla Extremadura', ya tuvimos la convicción, y así lo hablamos, de que teníamos frente a nosotros a la futura presidenta de Extremadura». Esa impresión se reforzó la semana anterior a las elecciones, cuando se publicaron dos encuestas con dos datos. «En una de ellas se decía que el 62% de los extremeños vería un cambio de gobierno como algo positivo. En la otra, por primera vez, María era mejor valorada como 'lideresa' que Guillermo Fernández Vara».

Recuerda el asesor la noche electoral. «PSOE y PP empataron en las elecciones, y el desempate, que permiten los bloques, dejó claro que la izquierda y la extrema izquierda sumaron menos que el bloque de centroderecha. Y con esos resultados, que dicen que el cambio es posible, había que sentarse a hablar».

Y en ese contexto de negociación, «Vox no ha estado a la altura de lo que Extremadura le pedía. El oportunismo electoral y sus propias divisiones internas hicieron imposible llegar a un acuerdo para la Mesa de la Asamblea. Ahí se encalló todo».

Martínez-Vares aprovecha la ocasión para recalcar que siempre estuvo al margen de estas negociaciones. «Simplemente manejábamos la información que nos ofrecían para anticipar estrategias. El panorama era desolador. Una María Guardiola generosa y comprometida y un Vox pendiente de Madrid, sin claridad de ideas y cambiando de interlocutor en mitad de la conversación».

El 'gurú' de Guardiola explica también las circunstancias de la dura comparecencia de su cliente contra Vox después de que el PSOE consiguiera la presidencia de la Asamblea. «La ruptura fue total y sentida. Ella no podía más y así, enfadada y frustrada, como ella mismo ha reconocido, salió al atril a dar su más memorable discurso, ese que dice que el PP necesita reflexionar sobre la España que quiere y que, si ese viaje lo va a hacer con Vox, que no se deje llevar por algunos de sus postulados».

«Desde aquel día, Rebellious Words fue señalada por la extrema derecha. Se nos culpaba de haber dinamitado los pactos y de buscar una venganza contra Vox. Federico Jiménez Losantos me llamó comunista. Periodistas, por llamarlos de alguna manera, me insultaban por Whatsapps. María Guardiola había puesto a Vox frente al espejo, y eso no nos lo iban a perdonar jamás». Como es sabido, Martínez-Vares ha dejado de trabajar con Guardiola al filtrarse un audio suyo en el que criticaba duramente a Santiago Abascal. «Hemos vivido la mayor de las deslealtades, que es la filtración de una conversación privada. Quien lo hizo y quien lo publicó vivirán con esa culpa. No todo vale«, comenta el protagonista.

El consultor remacha su artículo diciendo. «Hay quienes pierden la dignidad. Hay quienes pierden las formas. Yo he perdido la oportunidad de seguir acompañando a una mujer excepcional. Detrás de mí dejo amistad, un futuro mejor para Extremadura y una lección: jamás hay que retorcer la palabra dada. Nuestro único patrimonio. Ser fieles a nuestras ideas y tener la valentía de defenderlas en cualquier contexto y circunstancia. María será la mejor presidenta que ha tenido Extremadura, y el tiempo nos dará la razón».