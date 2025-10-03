HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 3 de octubre, en Extremadura?
Aspirantes a una plaza fija de empleo público en un examen de oposición. HOY

Los exámenes de las oposiciones de la Junta se celebrarán en el primer semestre de 2026

Los aspirantes podrán optar a un total de 1.644 plazas porque a las 449 convocadas se sumarán las ofertas de empleo público de 2022 y 2023

A. B. Hernández

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:59

Comenta

Los exámenes de las nuevas oposiciones de Administración General se celebrarán durante el primer semestre de 2026 y en las mismas estarán ... en juego 1.644 plazas, porque a las 449 convocadas, correspondientes a la oferta de empleo público de 2021, se sumarán antes de que acabe este año las ofertas de 2022 y 2023, lo que supone 1.195 plazas más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  2. 2 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  3. 3 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  4. 4 El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos
  5. 5 Ingresa en prisión el detenido en Olivenza como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  6. 6 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  7. 7 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  8. 8 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  9. 9

    Opositores acusan a la Junta de incumplir sus normas en el proceso de estabilización
  10. 10 Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los exámenes de las oposiciones de la Junta se celebrarán en el primer semestre de 2026

Los exámenes de las oposiciones de la Junta se celebrarán en el primer semestre de 2026