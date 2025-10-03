Los exámenes de las oposiciones de la Junta se celebrarán en el primer semestre de 2026

Los exámenes de las nuevas oposiciones de Administración General se celebrarán durante el primer semestre de 2026 y en las mismas estarán ... en juego 1.644 plazas, porque a las 449 convocadas, correspondientes a la oferta de empleo público de 2021, se sumarán antes de que acabe este año las ofertas de 2022 y 2023, lo que supone 1.195 plazas más.

La portavoz del Gobierno extremeño y consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha confirmado este viernes que se acumularán las ofertas de empleo de los tres años y que ello hará posible la convocatoria de una de las mayores oposiciones en el ámbito de la Administración General.

«Para nosotros, los empleados públicos son el principal activo de nuestra Administración», ha señalado Manzano, al tiempo que ha añadido que «trabajar en ella y trabajar para nuestra tierra siempre es una salida profesional muy provechosa para los extremeños, por lo que se espera un aluvión de opositores para estas plazas que serán las que se han ido aprobando cada año en la Mesa General de Negociación», informa Europa Press.

Por el momento, cabe recordar, solo la convocatoria publicada con las 449 plazas cuenta con 33.031 aspirantes, que serán muchos más cuando se lancen las nuevas plazas. Este alto número de solicitudes supone que haya una plaza por cada 73 aspirantes, aunque históricamente son muchos menos los que finalmente se presentan a los exámenes. De hecho, no suelen pasar del 60% de las solicitudes iniciales.

Para que todo el proceso transcurra sin incidentes se están robotizando los sistemas para que «sean mucho más rápidos que en convocatorias anteriores», ha destacado Elena Manzano en declaraciones a los medios este viernes en Cáceres antes de participar en los actos de la Policía Nacional, con motivo de los Ángeles Custodio.

«Estamos casi en proceso de finalizar el proceso de estabilización, una primera parte ya está culminada y ahora quedan unas cuantas plazas que no han sido adjudicadas y tenemos que volver a realizar esos llamamientos», ha recordado. Aspecto este, cabe recordar, que está generando malestar entre algunos aspirantes, que acusan a la Junta de incumplir sus normas en las adjudicaciones.

Manzano dice que el proceso de estabilización ha sido «titánico», porque cuando el PP llegó al Gobierno regional había una Dirección General de Función Pública «sin prácticamente recursos y ha habido que movilizar a muchos tribunales que han trabajado mañana, tarde y noche para lograr esa estabilización de todas esas personas».

Confía en que con las nuevas oposiciones «todo sea mucho más rápido porque contemos, por fin, con los medios digitales que nos permitan ser más ágiles», ha concluido.

Las plazas convocadas

A la espera de la distribución de las nuevas 1.195 plazas que se convoquen, de las 449 publicadas, 299 corresponden a personal laboral y 150 a funcionarios. De las primeras, 37 se reparten entre ATS/DUE, educador y fisioterapeuta; 54 plazas para técnicos de Educación Infantil; 88 para ATE-cuidador, auxiliar de enfermería, bombero forestal conductor y cocinero; y 120 para ayudante de cocina, camarero/limpiador y ordenanza.

Respecto a las 150 de funcionarios: 20 son para titulados en Económicas, Jurídica, Psicología y Veterinaria; 35 para personal técnico de administración financiera, administración general, empleo, higiene industrial, seguridad en el trabajo y trabajo social; 50 plazas para administrativo de administración general y agente del medio natural; 35 para auxiliar de administración general y 10 plazas para subalterno.

En cuanto a la oferta pública de empleo correspondiente a 2024, con 255 plazas para funcionarios y 264 para laborales, será a finales de este año, cuando se apruebe la de 2025, cuando se valorará si se convocan de manera independiente o se acumulan.