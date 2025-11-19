HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El examen de celador del SES será el 25 de enero en 13 sedes de Cáceres, Badajoz y Mérida

Los aspirantes a pinche se examinarán el 18 de enero y las pruebas de auxiliar administrativo se celebrarán el 31

A. B. Hernández

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:55

El SES ha fijado las fechas para los exámenes de algunas de sus categorías más numerosas en el marco de las oposiciones en las que están en juego 2.037 plazas y que comenzaron el pasado 18 de octubre. Es el caso de las pruebas para lograr una plaza fija en la sanidad pública extremeña como celador, pinche y auxiliar administrativo.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica hoy las fechas. En todos los casos los exámenes comenzarán a las 10 horas y serán el próximo mes de enero. El 18 se examinarán los aspirantes a pinche, tanto en el turno libre como en el de discapacidad, en cuatro sedes de Badajoz, en las facultades de Ciencias, Ciencias Económicas y Empresariales, Educación y Psicología y Escuela de Ingenierías Industriales.

Los aspirantes a celador, en turno libre, discapacidad y promoción interna, lo harán el 25 de enero en un total de 13 sedes repartidas entre Cáceres, Badajoz y Mérida. En Cáceres las pruebas serán en las facultades de Ciencias del Deporte, Derecho, Empresa, Finanzas y Turismo, Enfermería y Terapia Ocupacional, Formación del Profesorado, Escuela Politécnica y facultad de Veterinaria.

En Badajoz, los exámenes serán en las facultades Ciencias, Ciencias Económicas y Empresariales, Educación y Psicología, Escuela de Ingenierías Industriales y facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Y en Mérida, en el centro universitario.

Por último, el 31 de enero serán los exámenes para los aspirantes a auxiliar administrativo en siete sedes. En Cáceres las pruebas serán en las facultades de Derecho y Veterinaria y en la Escuela Politécnica. En Badajoz, en las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, Educación y Psicología, Ciencias y Escuela de Ingenierías Industriales.

La distribución de los opositores en las diferentes sedes en todos los casos, según se recoge en la convocatoria del DOE, se publicará en el Portal de Selección del Personal del Servicio Extremeño de Salud (https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/ ), con antelación suficiente al día de realización de la prueba.

Las plazas

Cabe recordar que son 43.274 los aspirantes a las oposiciones del SES. En el desglose por categorías, tanto sanitarias como no sanitarias del SES, la más numerosa con mucha diferencia es la de celador, oposición para la que hay 9.033 aspirantes admitidos, seguida de enfermeros y auxiliares administrativos, con 5.875 y 5.523 admitidos respectivamente.

Del total de la 2.037 plazas convocadas, sumando las ofertas públicas de empleo de 2021, 2022 y 2023, hay 1.540 plazas para sanitarios (1.411 para turno libre y discapacidad y 129 para promoción interna) y otras 497 plazas (41 de ellas para promoción interna) para categorías no sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

Las categorías con más plazas convocadas en estas oposiciones son médicos de Familia, enfermeros, técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería, celadores y auxiliares administrativos.

En el caso de los exámenes convocados para el próximo enero para pinche, celador y auxiliar administrativo son 12, 174 y 149 las plazas en juego.

