Los médicos atienden a pacientes que se han reinfectado de covid hasta cuatro veces

Ángel González atiende diariamente a unos 50 pacientes en el centro de salud Urbano 3 de Mérida. Es médico de familia y asegura que todas ... las jornadas suele ver a alguna persona que se ha reinfectado por la covid. Son aquellos que habían pasado el virus hace meses y vuelven a padecerlo. Es algo cada vez más habitual y ante eso hace un llamamiento a la prevención. «Hay que evitar reinfectarse de covid porque no se sabe los problemas que puede causar a largo plazo», indica.

De hecho, ya hay estudios preliminares que no son muy esperanzadores en ese sentido, pues apuntan que las reinfecciones por el virus SARS-CoV-2 pueden acarrear problemas pulmonares, cardíacos o cerebrales. Además, según un estudio publicado en la revista 'Nature Medicine', cuantas más veces se contrae la enfermedad parece que el riesgo es mayor.

Son efectos que sobre todo se están estudiando en Estados Unidos, donde una investigación realizada en la Facultad de Medicina de Washington y el sistema de salud de Asuntos de Veteranos de St. Louis (EE UU) muestra que las infecciones repetidas por SARS-CoV-2 contribuyen a un riesgo adicional significativo de condiciones de salud adversas en múltiples órganos.

Por tanto, el estudio determina que contraer una infección por segunda, tercera o cuarta vez contribuye a riesgos adicionales para la salud en la fase aguda, es decir, los primeros treinta días después de la infección, y en los meses posteriores.

Y estas consecuencias incluyen trastornos que afectan a los pulmones, el corazón, el cerebro y los sistemas sanguíneo, musculoesquelético y gastrointestinal del organismo. La reinfección también puede contribuir a la diabetes, las enfermedades renales y los problemas de salud mental.

Aunque todavía queda por investigar mucho en este ámbito, el doctor extremeño que lleva trabajando en atención primaria durante toda la pandemia, incide en la importancia de la prevención para evitar contagiarse de nuevo. «Todos tenemos pacientes que se han reinfectado dos, tres y algunos hasta cuatro veces», detalla González, que apunta a que no responden a ningún perfil en concreto.

«Se está reinfectando mucha gente porque ya se actúa como si no hubiera covid. Es más, cuando en consulta preguntas a un paciente con síntomas si se ha hecho algún test covid la respuesta suele ser no. Piensan que es un simple catarro, pero luego resulta que es covid», comenta.

Los síntomas

A eso se suma que los síntomas del coronavirus van cambiando según la variante. «Ahora hay poca gente que te dice que ha perdido el gusto y el olfato. Lo más común es cansancio, tos y mucosidad. Es muy parecido a lo que sería una infección vírica respiratoria del invierno y por eso mucha gente cree que no tiene covid», aclara el médico de familia.

González confiesa que también diariamente ve en consulta a personas que no tienen los conceptos claros sobre esta enfermedad. «Nos dicen que ya se han vacunado y que entonces no pueden reinfectarse, pero realmente la vacuna lo que hace es prevenir la infección grave, no inmunizarles ante la reinfección».

Con ello deja claro que las personas pueden infectarse por segunda o tercera vez de covid a pesar de haber adquirido anticuerpos naturales después de sufrir la enfermedad por primera vez y de haber recibido vacunas y refuerzos.

«Una vez que pasas el covid tienes una inmunidad natural, pero cada vez que hay nuevas variantes la probabilidad de reinfección es mayor», explica González.

De hecho, la inmunidad que se adquiere durante un tiempo determinado después del contagio depende de cada variante y, según los estudios que hay hasta el momento, la que se genera de forma natural tras una infección de Ómicron, la predominante en la actualidad en Extremadura y en todo el país, es muy limitada.

Así lo pone de manifiesto un estudio del Imperial College de Londres realizado con una muestra de cerca de 196.463 contagiados. De ellos, 11.329 estaban afectados por Ómicron.

El estudio indica que esta protección natural tras el contagio se sitúa solo en el 19%, un índice muy inferior al de las anteriores variantes. Y ese bajo porcentaje es lo que explicaría la rápida expansión.

Hay que recordar que en las navidades de 2021 hubo una ola de contagios provocada por ómicron que provocó la saturación de los centros de salud. En 2022 también ha habido contagios, pero lo sucedido se aleja mucho de lo que ocurrió hace un año.

González aboga por que es necesario que toda la población mayor de 18 años se vacune de la cuarta dosis

El mismo estudio explica que, por ejemplo, contagiarse de la variante delta generaba una protección natural, durante los seis meses posteriores a la infección, del 85%.

Para evitar reinfecciones, el doctor González es claro. «Hay que ponerse la dosis de refuerzo» y lamenta que por el momento haya poca concienciación ante la cuarta dosis de la vacuna.

Hay que recordar que ya se puede pedir cita en los centros de salud para ponerse esta dosis de refuerzo para mayores de 18 años. Antes estaba limitada solo a quienes superaban los 60.

En cuanto a las cifras de reinfecciones, no hay datos oficiales facilitados ni por el Ministerio de Sanidad ni por la Consejería de Sanidad de Extremadura. «En cualquier caso, si los hubiera ese número sería la punta del iceberg. Algunos no saben ni que se han reinfectado porque han achacado los síntomas que tenían a un catarro y no se han hecho la prueba», concluye González.