Eva González: la abogada extremeña vuelve a la carga en defensa de los inmigrantes La letrada de San Martín de Trevejo inicia una nueva cruzada en favor de quienes han recalado en Holanda en busca de una vida mejor

Ana B. Hernández Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:05

Estamos hablando de cientos de jóvenes españoles, también de otros países de Europa, a los que se recluta en sus países de origen y llegan a Holanda atrapados por mentiras», explica Eva González Pérez, la abogada de San Martín de Trejo (Cáceres) cuya defensa previa en favor de los inmigrantes desembocó en la dimisión en bloque del Gobierno que presidía Mark Rutte en 2021.

«Les prometen un trabajo y una vivienda digna y así vienen. Pero después, cuando llegan aquí, las cosas son muy diferentes y, pese a ello, se ven obligados a continuar viviendo en condiciones nada dignas para no perder su empleo», añade la letrada.

Su voz vuelve a escucharse en defensa de los inmigrantes. Eva González describe la realidad de un sistema que engaña a trabajadores españoles como una explotación encubierta con la que quiere acabar, en colaboración con el sindicato de trabajadores del país.

La federación de sindicatos neerlandeses dice que en esta situación hay 800.000 trabajadores migrantes, principalmente europeos, explotados en horticultura, logística, construcción o mataderos, y la mayoría contratados a través de una de las 20.000 agencias temporales que hay, informa Efe.

Luis Pereira, de 26 años, llegó hace poco más de un año a Holanda desde su A Coruña natal a través de una agencia de empleo. «Estudié Logística y me pareció una buena salida laboral ir a ese país, a Rotterdam en concreto, para ganar dinero y ahorrar lo más rápido posible y poder poner en marcha después mi propio negocio», cuenta.

Después de seis meses en un primer empleo, se fue a otra agencia, «me cambiaron de casa sin avisarme de un día para otro», y comenzó en un nuevo trabajo en el aeropuerto. «Pensé que iba a ser mejor, pero no fue así», reconoce. «Llevaba el tiempo suficiente en el país para pedir un permiso de residencia que me permitiera acceder a otros derechos, incluidas ayudas para pagar el seguro médico para salarios bajos, cursos de neerlandés para integrarse en la sociedad y protección social cuando fuera necesario», detalla. «Pero la agencia de empleo no me ayudó, todo lo contrario».

Vivía en una residencia con habitaciones de hasta cinco metros cuadrados y una ducha compartida entre diez personas. «No era el peor de los casos ni mucho menos, otros compañeros han tenido más mala suerte que yo». Como el resto de trabajadores en su situación, firmó el contrato de trabajo y de alquiler en un único documento.

«Así que te encuentras con que no puedes dejar la vivienda, porque entonces pierdes también el trabajo, lo que te vincula de forma automática a la agencia y puede manejarte mucho mejor».

Intentó gestionar el permiso de residencia sin contar con la agencia, «pero la casa en la que me alojaron no cumplía los requisitos legales precisos, certificados que se requieren, para poder optar al permiso de residencia con esa dirección. En unos casos las casas no estaban legales y en otros ya tenían otros trabajadores registradas en ellas y no podía haber más residentes en la vivienda», concreta.

Este trabajador gallego ya ha cambiado de agencia y su situación nada tiene que ver, pero continúa defendiendo una solución para todos los que hoy siguen atrapados sin respuesta. Porque su problema no es un hecho aislado, sino el que de miles de trabajadores españoles y de otros países de la UE que llegan a Holanda atraídos por un sueldo digno y derechos laborales. En su defensa trabaja la abogada extremeña Eva González Pérez, que documenta desde 2022 los mismos patrones: horas no pagadas, deducciones ilegales, viviendas inadecuadas, insalubres, habitaciones compartidas por varias personas, agencias que impiden el registro y trabajadores sin derechos mínimos.

«Ahora se trata a los migrantes mucho peor que cuando mis padres vinieron a este país en los años setenta»

«Muchos no denuncian por miedo a perder empleo, vivienda y seguro médico a la vez», dice. «Otros ni siquiera tienen número de identificación, y no pueden acceder a servicios básicos ni asistencia jurídica. Permanecen invisibles en el sistema y es una injusticia con la que queremos acabar». Es más, «no les permiten integrarse porque en muchos casos les trasladan cada día en autobús a una distancia de 200 kilómetros desde el lugar de residencia hasta el lugar de trabajo, haciendo que incluso en materia de transporte dependan de la agencia de empleo», denuncia Eva González.

No solo eso. «Del salario las empresas quitan directamente el alquiler que paga el inmigrante, que no puede ser superior al 25%, pero que no siempre es así ni mucho menos. Y cuando la persona trabaja menos horas, ese porcentaje no disminuye, por lo que a veces no les queda ni para comer».

Esta situación, dice Eva González, nada tiene que ver con la que vivieron sus padres cuando llegaron a Holanda desde San Martín de Trevejo. «Ellos emigraron en los años 70 en unas condiciones mejores, en este tiempo hemos ido para atrás, ahora todo es peor con los inmigrantes», lamenta.

Esta abogada, hija de inmigrantes, Medalla de Extremadura y Extremeña de HOY, fue la primera en dar la voz de alarma sobre el caso que costó a Mark Rutte su tercera legislatura en 2021 por discriminación de la agencia tributaria contra decenas de miles de padres acusados sin fundamento de fraude fiscal.

Similitudes

Familias inmigrantes que fueron obligadas a devolver importantes sumas de dinero en poco tiempo, forzándolas a perder sus hogares, a trabajar día y noche y a endeudarse, porque de manera arbitraria Hacienda decidió que no tenían derecho a percibir ayudas para el cuidado de sus hijos. La letrada extremeña defendió a las familias y demostró que no habían cometido ningún fraude fiscal.

González Pérez ve similitudes entre ambos casos: «La dejadez del gobierno ante un secreto a voces», resume. «El gobierno ve que los inmigrantes de Europa en este caso no tienen un trato correcto y no hace nada para evitarlo. Están explotando a las personas y el gobierno protege a quienes son responsables de ello. Ahora, como entonces, en vez de ayudar a la ciudadanía, se respalda a las compañías que la explota».

Junto con el sindicato de trabajadores, «estamos defendiendo a los inmigrantes ante las agencias de empleo para tratar de cambiar su situación, intentando dar a conocer en Europa lo que está ocurriendo aquí y tratando de poner en marcha una ley que desvincule empleo y vivienda», concreta la letrada extremeña.

Una ley que iba a entrar en vigor en enero de 2026, «pero que la nueva ministra ha paralizado porque la fuerza de las agencias de empleo, que son auténticos 'lobbies', es muy grande».

Lograr que entre en vigor esa normativa es el primer paso, «pero aún nos quedará un largo camino, conseguir que se aloje a los inmigrantes en viviendas dignas y que se les registre de manera legal para que tengan acceso a un permiso de residencia que les permita ser como cualquier otro ciudadano de Países Bajos. Este es el objetivo y seguiremos luchando para conseguirlo», concluye Eva González.

«Cobré dos veces menos de lo prometido» Valentín Fuentes (34 años, Ciudad Real) es otro de los inmigrantes españoles que trabaja en Holanda. Su situación es similar a la que ha atravesado Luis Pereira. Fue reclutado por una agencia de empleo con promesas de trabajo «sin esfuerzo físico» y de salario falso. Al llegar allí se encontró, como ha contado a Efe, cargando cajas pesadas durante ocho horas diarias y cobrando «dos veces menos de lo prometido». Intentó pedir explicaciones, pero siempre recibió excusas, «nunca nada claro», lamenta este padre de una niña que llegó buscando un sueldo digno a Holanda y que para ello dejó un puesto de empleo estable en España. Describe que su alojamiento era parecido a un «hostal destartalado», con basura en las habitaciones, ventanas bloqueadas, hacinamiento y un coordinador que funcionaba «como un matón». Explica que la agencia controlaba horarios y hasta el acceso a un médico: «Tienes seguro, pero no sabes cuál. Si te pasa algo, dependes de que te contesten un email».