La estupidez humana

La rivalidad Cáceres-Badajoz ha perdido intensidad, pero en el último partido de fútbol en el Príncipe Felipe, se escucharon algunos gritos de la afición ... cacereña («A tercera, a tercera») censurados por todos los cronistas. Fue poca cosa si recordamos partidos épicos de hace lustros. En baloncesto, hace más de 30 años que no hay competencia y es una pena: una buena manera de que la afición cacereña recupere la pasión por el baloncesto sería la coincidencia del BCB y el Cáceres en la misma división, algo que no parece lejano tal y como están las cosas.

Sobre las diferencias entre ambas capitales, mantuve una interesante charla hace unas semanas con el profesor de Historia Contemporánea de la UNED César Rina. César es un estudioso de las manifestaciones populares, de los ritos, del iberismo, de las fiestas populares y lo transmite en sus libros y en entrevistas y artículos aparecidos en la prensa nacional y regional. El profesor Rina nació en Cáceres, pero vive en Badajoz desde hace siete años y es un espectador privilegiado de la esencia de ambas ciudades. «Cáceres y Badajoz nos nutrimos de tópicos enfrentados. Si no existiera Cataluña, nuestro enemigo en el imaginario colectivo sería la otra ciudad», comentaba mientras tomábamos café en la estación ferroviaria del pacense barrio de San Fernando. Sobre la concepción que se tiene en cada capital de la otra, me sorprendió su apreciación: «En Badajoz, creen que los de Cáceres somos del norte, pero muy del norte, a la altura de Noruega, que somos ariscos y, además, que estamos un poco locos porque en Cáceres hace mucho viento». Al observar mi extrañeza, incidió: «Eso está en la calle, se lo puedes preguntar a cualquiera. A veces, he encontrado alguna barrera de integración. Debajo de casa, hay una cafetería y la camarera casi no me saludaba, pero sí trataba mucho a mi mujer, que es de Granada, y le confesó que es que yo era de Cáceres y le daba cierto reparo».

¿Y el tópico de Cáceres con respecto a Badajoz? Rina lo resume: «Lo de siempre, en Cáceres se piensa que Badajoz es una ciudad de gente poco fiable. No hay que hacer negocios con gente de Badajoz, se dice desde siempre en Cáceres. En Badajoz piensan que Cáceres es un pueblo y en Cáceres creen que son más ciudad». Y, más allá de los tópicos y el desconocimiento de una capital con respecto a la otra, César concluye: «Yo vivo muy a gusto en Badajoz».

Llama el profesor Rina la atención sobre un detalle: «No sé si la gente de Cáceres es consciente de la cantidad y calidad de sus espacios públicos de convivencia, que no tienen otras ciudades: Cánovas, plaza Mayor, Pintores, San Juan, parte antigua… En esos espacios, siempre sucede algo el fin de semana, alguna actividad pública. En Badajoz, no hay esos espacios ni esa actividad. Los fines de semana, el centro se queda vació y la vida se traslada a El Faro, a El Corte Inglés o al campo. Badajoz está rodeada de miles de hectáreas con casas de campo y eso Cáceres no lo tiene».

Otro tópico: Cáceres como sociedad más estirada, más pija. Y Rina dando su versión: «Carlo Maria Cipolla, profesor, historiador y economista italiano, formuló su famosa Teoría de la Estupidez en un libro: 'Allegro ma non troppo'. Cada vez que me encuentro con algún estúpido, leo ese libro para convencerme de que es normal, sucede en todos los sitios. Cipolla calcula matemáticamente que en todas las sociedades hay el mismo número de estúpidos por habitante, también en Cáceres y Badajoz. Lo que pasa es que en Cáceres los ves más porque salen el sábado a pavonearse a Cánovas y en Badajoz se van al campo».