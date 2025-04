Un estudio de la UEx evalúa el efecto de los pesticidas en abejas

El estudio de la Universidad de Extremadura llevado a cabo por la Facultad de Veterinaria proporciona información valiosa sobre los posibles efectos toxicológicos de los ... pesticidas cumafós y tau-fluvalinato en las abejas, que habitualmente están expuestas a plaguicidas.

Entre las sustancias activas utilizadas están el cumafós y el tau-fluvalinato, aplicados con el objetivo de controlar el ácaro Varroa destructor, parásito muy vinculado al declive de poblaciones de abejas melíferas vinculado al debilitamiento y muerte de las colonias.

Diferentes estudios han indicado que los acaricidas son plaguicidas contra los ácaros que aparecen en los análisis de cera y polen de las colonias de abejas melíferas. Además, estos compuestos pueden detectarse incluso varios años después de su aplicación. Por lo tanto, debido a la persistencia de estas sustancias en las colonias, es esencial determinar los efectos de dicha exposición crónica en la salud de las abejas melíferas.

Consecuencias en las abejas

Para evaluar las consecuencias de estos dos acaricidas en la fisiología de las abejas, la profesora de la Facultad de Veterinaria de la UEx, Salomé Martínez Morcillo, ha llevado a cabo un estudio en el cual «se ha conseguido establecer un conjunto de biomarcadores útiles, relacionados con la neurotoxicidad, la biotransformación y el estrés oxidativo, que permite conocer el efecto de estas sustancias en una colmena», explica la investigadora.

Para Martínez Morcillo, la importancia del estudio reside fundamentalmente en que, «se ha estudiado un conjunto de biomarcadores que permite contribuir al establecimiento de rangos que puedan relacionarse con efectos crónicos en las abejas y por tanto aporta información detallada del estado de la colmena antes de que se produzca un efecto letal».

Además, en el estudio se ha evaluado por un lado el efecto in vivo de exponer abejas melíferas adultas a dosis letales crónicas de estos compuestos y por otro, la toxicidad de cumafós y tau-fluvalinato sobre el mismo conjunto de biomarcadores utilizando ensayos in vitro. De esta forma añade la profesora de la UEx, «resaltamos la importancia de considerar análisis in vitro e in vivo para evaluar de manera integral el impacto de los pesticidas en las abejas melíferas».

En general, este estudio proporciona información valiosa sobre los posibles efectos toxicológicos de los acaricidas. Los ensayos y el conjunto de biomarcadores utilizados son una herramienta valiosa en estudios toxicológicos a la hora de determinar los mecanismos de acción de sustancias como el tau-fluvalinato y/u otros plaguicidas que provocan toxicidad, que puedan desencadenar procesos de detoxificación en abejas melíferas, e incluso participar en los mecanismos de resistencia en otros artrópodos como Varroa