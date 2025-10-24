Investigación de la UEx: ¿Tiene más impacto Cristiano en el Madrid o Messi en el Barça? Los investigadores José M. Cordero y Daniel Santín han aplicado la misma metodología con la que han analizado hospitales o centros educativos

Los investigadores José M. Cordero, de la Universidad de Extremadura (UEx), y Daniel Santín, de la Universidad Complutense de Madrid, ambos del área de Economía Aplicada, proponen una metodología que mide la eficiencia y cambios en la productividad en el fútbol, analizando en un estudio al FC Barcelona y al Real Madrid para determinar quién fue el más productivo en los últimos 70 años.

El estudio, cuyo modelo indica que el impacto de Cristiano Ronaldo en el Madrid supera al de Messi en el Barça, se basa en una de las líneas de investigación que llevan a cabo los autores, que evalúa la eficiencia y la productividad de unidades encargadas de la provisión de servicios públicos, como centros educativos, municipios u hospitales. Con el objetivo de acercar su investigación a la sociedad, los autores han decidido aplicar este método a un deporte muy popular como el fútbol. «Tenemos trabajos previos similares con hospitales o centros educativos, pero la novedad de adaptar la metodología a este deporte se nos ocurrió porque los dos somos muy futboleros», ha apuntado Cordero, que ha explicado que ello les permitía llevar un tema de investigación complejo fuera del ámbito académico, haciéndolo más accesible.

En concreto, el estudio propone una manera precisa y objetiva de comparar la productividad entre grupos de unidades que operan en un mismo ámbito. Así, los investigadores han comparado los jugadores de ambos clubes en sus diferentes posiciones: porteros, defensas, centrocampistas y delanteros, según una frontera común de referencia formada por un millón de unidades o «jugadores» virtuales construidos a partir de datos reales de jugadores.

Los blancos son más productivos

De este modo, se han incluido futbolistas que jugaron en ambos clubes durante 70 años, de 1955 a 2024, período que coincide con la vigencia de las competiciones europeas en las que ambos clubes suelen competir. Los resultados muestran una «ligera diferencia» a favor de los jugadores del Madrid en términos de productividad, con respecto a la frontera común de referencia. «Los datos del estudio revelan que, en términos medios, los futbolistas del Real Madrid resultan ser más productivos que los del FC Barcelona en dos de las cuatro posiciones analizadas: porteros y centrocampistas. Con respecto a los defensas, el rendimiento es prácticamente equivalente entre ambos clubes., detalla Cordero, mientras que, sin embargo, los delanteros del Barça superan a los atacantes del conjunto blanco.

En el caso de los porteros, uno de los hallazgos «más llamativos» del estudio es que los guardametas más eficientes de la historia de Real Madrid y FC Barcelona no son necesariamente los más populares.

Keylor Navas y Carlos Busquets

En relación al club blanco, el jugador que ocupa la primera posición en el ranking es Keylor Navas, mientras que para el Barça es Carlos Busquets. Aunque grandes figuras históricas como Iker Casillas en el Madrid o Víctor Valdés en el Barça jugaron muchos más partidos y ganaron más títulos, sus logros se distribuyen en un mayor número de temporadas, lo que reduce su productividad medida como el rendimiento obtenido por temporada.En cuanto a los defensas, dos jugadores destacan claramente por encima del resto: Ronald Koeman y Fernando Hierro. Ambos se caracterizaron por una «excepcional capacidad goleadora» -«rara en su posición»-, y por haber contribuido «decisivamente» a los títulos de sus equipos, según indica la UEx en nota de prensa.

En lo que respecta a los centrocampistas, vuelve a repetirse un patrón «interesante»: los jugadores más productivos no son necesariamente los más recordados por el gran público. En el FC Barcelona, el ranking lo encabezan Seydou Keita y Cesc Fàbregas, mientras que en el Real Madrid lo hacen James Rodríguez y Claude Makélélé. Todos ellos lograron una gran cantidad de títulos en pocas temporadas.

Finalmente, en los delanteros «no hay sorpresas», ha detallado, dado que los jugadores más eficientes y productivos son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. A pesar de haber jugado durante muchos años en sus respectivos equipos, su volumen de goles y títulos ganados los sitúan muy por encima de cualquier otro atacante. No obstante, el estudio revela que Cristiano tuvo un «impacto más determinante» en el rendimiento global del Real Madrid que el que tuvo Messi en el del FC Barcelona, una conclusión que se obtiene al comparar cómo cambiaría la productividad global del grupo de delanteros de cada club si se eliminara del análisis al jugador más sobresaliente. En el caso del Madrid, la ausencia de Cristiano supondría un empeoramiento técnico «significativamente mayor» que el que implicaría eliminar a Messi del conjunto de delanteros del Barça.

Raúl, Benzemá y Luis Suárez

Aunque otros delanteros históricos como Raúl, Benzemá o Luis Suárez firmaron registros «espectaculares», ninguno tuvo un peso «tan decisivo» en la evolución de la productividad colectiva de su club como el que ejercieron «los dos grandes dominadores del fútbol moderno».Este trabajo pone en valor la importancia de evaluar el rendimiento de los jugadores, no solo por lo que consiguieron a lo largo de sus carreras, sino por la capacidad de alcanzar resultados sobresalientes durante la estancia en un club.En un contexto como el fútbol, donde abundan las opiniones y escasean las métricas comparables, este estudio ofrece una herramienta «sólida» para medir el rendimiento de los jugadores de forma objetiva, fundamentada en un método de cálculo innovador que permite comparar de forma homogénea el rendimiento de los jugadores evaluándolos con criterios objetivos y comparables utilizando una frontera común de referencia, concluye el comunicado.