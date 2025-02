Estudiar y trabajar no asegura el puesto soñado

Tiene 22 años y, como le ocurre a la mayoría de los recién licenciados en las universidades, Alicia Ortiz está ahora en esa etapa de la posformación universitaria y en la de adquirir experiencia para encontrar un trabajo de bioquímica, que es la especialidad que ... ha cursado en la Universidad Autónoma de Madrid. «A día de hoy sí es habitual que muchas personas jóvenes cercanas con carreras universitarias trabajen en Carrefour, Mercadona, en tiendas de ropa, en hostelería... La verdad es que no hay muchas oportunidades de trabajar en lo tuyo, no hay muchas oportunidades para los recién graduados», explica.

Alicia nació en Los Santos y fue en esa localidad donde cursó la formación Primaria y Secundaria. «Mi formación académica de Primaria fue en el colegio público Mauricio Tinoco y la de Secundaria el instituto Doctor Fernández Santana.

«Después de hacer el Bachillerato de Ciencias de la Salud me interesó y me gustó la parte de bioquímica que se incluye en el temario de Biología de segundo y decidí hacer la carrera de Bioquímica en una de las universidades públicas más prestigiosas de España, la Universidad Autónoma de Madrid».

Pero Alicia no se quedó de brazos cruzados y encontró algunos trabajos que ayudaron a la joven estudiante a cubrir algunas de sus necesidades al margen del apoyo constante de su familia.

«Durante la carrera quería trabajar para poder pagarme mis 'caprichos', dado que la vida en Madrid es más cara. Empecé en una 'foodtruck', que un vehículo motorizado acondicionado para la venta y preparación de comida. Se llamaba 'Moose' y yo trabajaba haciendo hamburguesas en el hipódromo de la Zarzuela de Madrid. Luego, con el tiempo y la experiencia, el jefe quiso que fuera con ellos a festivales musicales y he recorrido media España con la 'foodtruck'. Hemos estado en Valencia, Albacete, Sevilla, Málaga y en los distintos festivales de Madrid».

Trabajadora incansable y muy buena estudiante, Alicia también trabajaba de camarera de barra con la empresa Aramark en el estadio Civitas Metropolitano de Madrid, en todos los partidos que disputaba el Atlético de Madrid y en diferentes eventos que se realizan allí. «También he realizado trabajos esporádicos que me iban saliendo como asistente de vigilancia en oposiciones y atención a niños». En estos momentos, Alicia está en Los Santos de Maimona y no ha dejado de trabajar haciendo la sustitución de una limpiadora en el Hogar de Mayores de Los Santos y de camarera en el gastrobar Los Ángeles.

«Ahora mismo también estoy trabajando en lo que me va saliendo. De momento, con la carrera que tengo, como no tengas experiencia o contactos, no te contratan en ningún sitio».

Con estos trabajos Alicia está reuniendo algo de dinero para a finales de octubre viajar a Irlanda para trabajar y mejorar su nivel de Inglés. «Por ahora no puedo optar a trabajos de lo mío, porque piden experiencia laboral y al ser recién graduada esa experiencia es inexistente».

Proyecta hacer un máster

Y en esa lucha por encontrar un trabajo adecuado a la formación recibida, Alicia Ortiz ya proyecta hacer un máster. «Sí, quiero hacer un máster en 2024 de biología y tecnología asociada a la reproducción humana asistida impartido por la Universidad Europea de Madrid. Me gusta la rama de embriología y quiero dedicarme a ello. Confío y tengo esperanzas de que, una vez terminada mi formación del máster pueda encontrar algo relacionado con lo que realmente me gusta, mostrando así mi valía también en ese campo», confiesa esta universitaria.

En los tiempos libres que le dejan sus tareas, realiza cursos online de reproducción asistida. «Al ser el campo que me gusta, me llena mucho aprender cada vez más sobre estos temas. También estoy apuntada a clases intensivas de inglés, dado que este idioma siempre me ha gustado y quiero llegar al máximo nivel».

Pero a día de hoy, Alicia no puede independizarse de sus padres y sigue viviendo en el hogar familiar. «Lo de independizarme aún está muy lejos», resume mientras insiste en que, tarde o temprano, confía en tener la oportunidad que busca.