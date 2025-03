Estudiar y adelgazar

Hay dos propósitos que siempre nos planteamos en Navidad y nunca cumplimos. Uno es propio de la juventud y consiste en estudiar. Cuando eres estudiante, ... llegan las vacaciones navideñas y vuelves a casa, si estudias fuera, con la maleta llena de apuntes y libros para trabajar en casa esos días como nunca lo has hecho. Tonterías, consolaos si sois estudiantes y no habéis dado un palo al agua desde el día de la lotería. Lo que os ha pasado a vosotros, grandes propósitos de esfuerzo y aprendizaje y gran fracaso ante la cruda realidad del poder de la vagancia navideña, es algo que les ha sucedido a todas las generaciones anteriores a la vuestra.

A mis alumnos, nunca les pongo trabajo para Navidad. A veces, me sugieren que les mande algún ejercicio especial, pero los desengaño: «No me hagáis perder el tiempo, no vais a hacer nada y es ridículo que contribuya a vuestra frustración y sentido de culpabilidad por no haber hecho los deberes. La Navidad es para lo que es: disfrutar con la familia y los amigos de fiesta en fiesta, de comida en comida y, además, se pasa rápido. A la vuelta os espero».

Mis alumnos tienen entre 20 y 40 años y casi todos ellos ya han acabado una licenciatura, así que deberían ser expertos en propósitos navideños fallidos, pero no, supongo que en estas fechas uno se ilusiona tanto y vuelve a creer en tantas cosas que se autoengaña con facilidad y por muchos años y experiencias que acumules, al final crees en los dos propósitos navideños planteados el 22 de diciembre y fracasados el 10 de enero: estudiar mucho y no engordar.

Atención al propósito de los propósitos o mejor, al despropósito: no engordar. ¿Cómo podemos ser tan ilusos? ¿En qué cabeza cabe que en Navidad vamos a mantener la línea y el peso justo? Sin embargo, empezamos las fiestas creyendo que este año, sí, este año lo conseguiremos, esta vez seremos comedidos y llegaremos al día de Reyes con el mismo peso que teníamos escuchando a los niños de San Ildefonso.

Pues no, las cosas son como son, no como queremos que sean y un rasgo de madurez es volver a casa por vacaciones sin cargar con apuntes y hacer un agujerito más en el cinturón porque al acabar las fiestas, estaremos más gordos y lustrosos, pero menos ilustrados. De perdidos al río y ni un atisbo de culpabilidad: la Navidad es un tiempo para engordar y perder el tiempo en actividades insensatas como comprar sin cesar, comer sin medida y gastar sin tasa.

Y bien, ya es 12 de enero y ahora llega el tiempo del arrepentimiento y del propósito de enmienda. Por un lado, entre los más jóvenes, estudiar todo lo no estudiado. Eso es fácil: los exámenes semestrales están a la vuelta del calendario y a la fuerza ahorcan. La tensión se masca en las bibliotecas y en los pisos de estudiantes, y en las facultades y escuelas superiores no se habla de otra cosa que de temarios y exámenes.

El otro propósito, el de los adultos, o sea, adelgazar, es de más complicada gestión. No hay un Plan Bolonia que nos obligue a hacer exámenes ni análisis semestrales del peso, el colesterol y los triglicéridos, aunque no sería mala idea que nos evaluaran en enero y nos suspendieran por gordos. No hay, en fin, una obligación que nos empuje a hacer dieta y ejercicio. Se trata solo de algo tan abstracto como sentirnos mejor, más estilizados, menos pesados, más cómodos.... Seamos sinceros: ¿quién deja de comer pan, patatas fritas y croquetas por sentirse cómodo? La cuesta de enero no es quedarse sin un duro, sino sentirse culpable del gasto y sus consecuencias, arrepentirse y luego seguir gastando y comiendo.