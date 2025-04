La estrellona de Cáceres

A lo largo de los años, me han dado mucha leña en Internet por dos artículos: uno era sobre fútbol y el otro, sobre gastronomía. ... El de fútbol fue porque escribí que la Segunda B era muy aburrida «porque, vamos a ver, el Cacereño juega contra el UCAM, ¿y qué? ¿Alguien sabe de qué va eso del UCAM? ¿Es más, puede haber alguien en el mundo que desee la derrota del UCAM? Luego jugamos contra El Palo, contra La Hoya, contra La Roda... ¿Alguien sabe dónde están esos pueblos, alguien puede sentir un desgarro íntimo si nos golean? El otro día, ganamos en casa del Lepe, pero para mí, Lepe es un chiste, no un equipo de fútbol. «¿Cómo vas a ser feliz por ganarle a un chiste?». Al día siguiente, mi Twitter no cesaba de avisar de que había mensajes, lo abrí en cuanto pude y menos mal que mi madre no usa redes sociales porque medio millar de leperos le decían de todo menos bonita.

Mucho peor fue lo del artículo gastronómico: ahí fueron más de mil tuits a la yugular. El tema era el cachopo y yo decía: «La última ocurrencia asturiana es el cachopo, que no es otra cosa que el filete san jacobo de toda la vida, pero echándole un poco de imaginación». De inculto e ignorante para arriba me pusieron y hasta me escribió un colaborador gastronómico de El Comercio para sugerirme, veladamente, que, como siguiera por ese camino, tendría mis días contados en el HOY pues el diario gijonés, de la misma familia que el mío, organizaba el más importante certamen de cachopos del mundo. No he vuelto a escribir nada sobre el cachopo, ¡qué miedo!, pero quiero dejar claro que mi padre es asturiano, que paso parte del verano en Asturias desde 1959 y que ni mi abuela, ni mis tías, ni nadie de la familia, ni ningún cocinero de bar o restaurante preparaba cachopos hasta hace más o menos 25 años. Nunca vi ni comí un cachopo en Asturias hasta el siglo XXI. Ampliar La estrellona de Gijón EL COMERCIO Dicho esto, hay que reconocer que los asturianos se lo montan muy bien. Han conseguido que sus alubias sean plato nacional y se inventan productos contundentes e hiperbólicos de nombres resonantes como el cachopo, los carajillos del profesor (un dulce), el queso afuega el pitu (ahoga el gaznate, pero suena a otra cosa) o el licor Hijoputa. Y, sobre todo, saben venderlos como hallazgos portentosos de un pueblo indomable. Convertido en bandera, es lógico que si atacas el cachopo, parezca que estás atacando Asturias. En Extremadura, también tenemos gastronomía altisonante como el queso El Cabrón de Carcaboso, los corazones de obispo de las clarisas de Zafra, los cagajones de las jerónimas de Garrovillas, los espárragos cojonudos de la Vera, el licor hurdano Pichín Real, el afrodisiaco Ciripolen, el cojondongo, el morcón... Pero no sacamos partido a estos nombres y, desde luego, no montamos una cruzada si alguien ironiza sobre el zorongollo. ¡Ay, lo que hubieran hecho los de Gijón con el lagarto ibérico y las patatas meneás! Más o menos lo mismo que han montado con la estrella de Navidad que han instalado en los jardines del Náutico, al final de la playa de San Lorenzo. Titula El Comercio: «Gijón presume de su 'estrellona' de Navidad» y un concejal asegura que iluminará todo el norte de España. Los de Gijón, incluidos todos mis primos, son gijonudos: a la escalera que baja a su playa la llaman La Escalerona y ahora tienen La Estrellona. Pero vamos al grano: he visto la estrella asturiana y es más pequeña que la instalada en la Plaza Mayor de Cáceres. Es mucho más estrecha y menos espectacular. Queda dicho. Mi Twitter está abierto, mi otra mejilla, puesta y no me enfado si mis medio paisanos me llaman como al licor o al queso. Sé que les gusta exagerar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Extremadura

Cáceres