Estopa rescata un villancico extremeño para el nuevo anuncio de Navidad de Aena Los artistas han versionado un antiguo villancico natural de Zarza-Capilla

Estopa en la presentación de la campaña de Navidad de Aena

Irene Manzano Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:43

Los hermanos David y José Muñoz, Estopa, son ya la nueva imagen que protagoniza la campaña de Navidad de la compañía Aena. Así lo presentaron oficialmente este miércoles en Barcelona junto a un villancico exclusivo, con toques extremeños, que estará disponible a partir de este viernes 5 de diciembre.

Bajo el eslogan «Cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos», este 'spot' cuenta con un villancico exclusivo a cargo del dúo de hermanos. «Villa & Ziko» ha sido el nombre de la 'canción homenaje' a su familia, a la localidad pacense de Zarza-Capilla, a la tradición popular de Extremadura y al castúo.

Un bonito homenaje como 'himno' a su familia extremeña

Aunque la idea principal era convertir alguna canción propia del grupo en versión villancico, prefirieron optar por la opción que 'menos se conocía'. Así, rescataron parte de la historia popular de Zarza-Capilla. «Solo los más antiguos del lugar conocen este villancico y ahora lo hemos 'estopizao'», comentaba el dúo.

Además, José Muñoz ha dado importancia al paso generacional de los villancicos. «Si no pasan de generación en generación, desaparecerán», apuntaba José. Por su parte, la familia de los artistas se ha mostrado muy feliz por la acogida de la propuesta.

Cómo ha sido el anuncio

En él, se puede ver a los hermanos Estopa dispuestos a tomar un avión en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Pero José se encuentra con unos elfos de la Navidad a los que tiene que ayudar a repartir regalos cantando un villancico. Mientras, David recorre gran parte de las instalaciones del aeropuerto para buscar a su hermano.

El anuncio también ha contado con la participación de Albert Pla y se ha realizado bajo la dirección de Álvaro Brechner. Con un marcado estilo cinematográfico, desde Aena han querido remarcar y valorar el «papel esencial» de los aeropuertos en épocas tan especiales como la Navidad.