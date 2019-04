Hoy te escribo a ti, estimado/a pesimista. A ti, que a menudo se te llena la boca con frases de presente incierto, del estilo de: «Esto ya no es lo que era»; «no vamos a levantar cabeza»; e incluso el trágico: «todo tiempo pasado fue mejor».

He de reconocer que los pesimistas sois enemigos muy poderosos. Lo sois porque estáis absolutamente convencidos de que tenéis razón, y eso supone que no se os pueda rebatir con facilidad. Llegamos nosotros con ganas de verle color a la vida y os encontramos enfrente asegurándonos que las cosas no van a cambiar. Nos explicáis eso de que en el mundo hay dos bandos: el de los poderosos, esos a los que siempre les irá bien, y los demás, a los que nos irá como a ellos quieran. Y a ver quién os contradice…

A veces incluso da la sensación de que los pesimistas creéis tener una superioridad intelectual sobre los que no lo somos. Nos llamáis inocentes, ilusos, ingenuos... aseguráis que no entendemos lo que está sucediendo en realidad. Nos bombardeáis con argumentos incontestables sobre lo que nos roban los políticos y los bancos y nos abrumáis con datos y cifras que explican lo mal que va todo. Y claro, nos venimos abajo. Porque en tiempos como los actuales, en los que es tan difícil ver la luz al final del túnel, los optimistas nos convertimos en bichos raros, en una 'rara avis' entre tanta desazón y desesperanza.

En los últimos tiempos, percibo cierta querencia por criticar absolutamente todo, por quejarse de manera sistemática, por hacer creer que vivimos en el peor de los mundos posibles y que no hay solución. Un fenómeno que se hace fuerte en las redes sociales, donde es mucho mejor subirse a esa ola enfurecida, con la que resulta más sencillo destruir que construir. Gente que luce con orgullo su espíritu negativo alegando que es eso lo que toca. Esgrimiendo argumentos como que esa opción es la más inteligente, frente a la elegida por los demás que son unos ilusos que se niegan a ver la realidad.

Es cierto que aquel optimismo desproporcionado anterior a la crisis nos dejó maltrechos, pero al menos parece que ha servido para que aprendamos que el mejor de los mundos posibles no existe. ¿Qué nos queda entonces? Sencillo: dejar el pesimismo para tiempos mejores. Porque cuando todo esto haya pasado -y acabará pasando- necesitaremos ponernos otra vez a salvo de ese optimismo desbocado de antaño que lleva a perder el norte, gastar lo que no se tiene y evitar todo sacrificio personal.

No se trata de no ser crítico con lo que nos rodea, se trata de no pasarse todo el día recopilando argumentos para no intentar cambiar las cosas. Actitud, que no ingenuidad. Que ser optimista no significa vivir en un sueño, es más, a menudo estamos lo suficientemente despiertos como para ver con claridad la realidad. Y la tuya, perdona que te diga, es que tus argumentos irrebatibles parecen simplemente excusas para no hacer nada.