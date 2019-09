Esther enseña neurociencia a niños de quinto de Primaria Esther Giraldo, en el parque infantil de Cerro Gordo. :: J. V. Arnelas Ha sido finalista a un premio internacional pero cuando empezó, a los primeros cursos no se apuntaba nadie | Investigadora y doctora, cambió la bata blanca por la divulgación A. GILGADO BADAJOZ. Domingo, 8 septiembre 2019, 08:56

La biología y la bioquímica llevaron a Esther Giraldo a un aula de quinto de Primaria del colegio Nuestra Señora de la Soledad de Badajoz. Pero el verdadero interés de su historia se encuentra en el trayecto. En cómo una investigadora cuelga la bata y se va a dar charlas. Hasta en Argentina han conocido su afán por llevar la ciencia de los laboratorios a la calle.

Su recorrido empieza en el 2005. Ese año Esther termina la tesis doctoral sobre caracterización genética y el Cicytex (Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura) le contrata como doctora en Bioquímica Molecular. En plena ebullición por la genómica se aprueban muchos proyectos para secuenciar el genoma. Después llegó la proteómica. Las proteínas, explica Esther, son las obreras de las células y su estudio a gran escala despertó mucho interés por las respuestas que ofrecía a la medicina. Ante este nuevo campo, la Junta le encarga en el año 2009 poner en marcha un laboratorio de proteómica en la región. Los avances en proteómica ponen de relieve la influencia del entorno en la expresión de los genes. Y Esther empieza a leer y analizar toda la información que va generando la ciencia sobre la influencia del entorno en los genes y en el aprendizaje. La neurociencia, explica, no es algo nuevo. El ser humano siempre se ha preguntado cómo funciona su cerebro. Pero antes se trabajaba con cerebros de humanos muertos. Hipótesis a partir de estudios postmortem. En los últimos diez años se ha desarrollado una tecnología que permite conocer la actividad cerebral en vida y en cada momento. En esta década, compara Esther, se ha generado más información que en toda la historia de la humanidad. Y pone un ejemplo. «Antes creíamos que la gente nace lista o torpe, con la inteligencia determinada igual que el color de los ojos, pero ahora sabemos que no es así». El problema es que los cien mil millones de neuronas que portamos al salir del vientre materno apenas tienen conexión entre ellas, a partir de los estímulos del entorno van construyendo su configuración y su relación.

El 12 de diciembre de 2012 Esther deja su trabajo como investigadora. «Lo que se descubre en el laboratorio se publica a nivel científico, pero no llega a la sociedad y la gente no lo puede aplicar. Yo quería cambiar eso». Se adentra en el camino de la divulgación. Empezó a ofrecer cursos a padres y madres para hablarles de la influencia del entorno en el desarrollo de los niños. No se apuntó nadie. Decidió cambiar el formato para hacer las charlas más atractivas. Ideó talleres de masajes para bebés en los que explicaba el desarrollo neuronal a través del tacto. «Al principio venían dos o tres papás, pero llegó un momento en que se llenaban». En una de esas charlas se le acercó un profesor de la facultad de Educación que le había escuchado y le propuso un seminario para los alumnos de Magisterio. Después le llamaron del Centro de Formación del Profesorado de Badajoz. A los docentes les explicó cómo aprende el cerebro y les puso al día de las últimas investigaciones y cómo podían aplicarlas en la aulas. Directores de colegios, orientadores de instituto, maestros de infantil o incluso de educación de adultos empezaron a escucharla. Se recorrió Extremadura hablando con ellos. Y de los adultos, pasó a los niños. Se fijó en un estudio de la profesora Carol Dweck para la Universidad de Stanford en el que un grupo de niños asiste a clases de neurociencia. Eludiendo tecnicismos, Dweck enseña el funcionamiento del cerebro, el proceso de aprendizaje o por qué la neuroplasticidad hace que un nacido en alemán aprenda alemán y en un sitio les guste comer insectos y en otro jamón. La profesora de Stanford demostró que toda esa información que recibían los niños les motivaba y tenía repercusión en el rendimiento académico. Saber de neurociencia potenciaba las buenas notas. Esther quería imitar el modelo. Redactó un proyecto para hacerlo en un colegio público de Extremadura. Tras dos años en el cajón de algún sitio, el curso pasado empezó en el Nuestra Señora de la Soledad, en San Roque. Dos veces por semana, a la clase de quinto le hablaba de neurociencia, pero aplicando lo que dice la neuroeducación. «Fue una revolución». A los niños les dijo que su misión era transmitir el conocimiento del cerebro a la sociedad porque los demás no pueden disfrutarlo. «Hemos trabajado mucho contenido, pero no para volcarlo en un examen escrito, sino para contarlo a los demás». Canciones, juegos, teatro, pero siempre hablando de las neuronas y los genes. Redactaron, por ejemplo, un monólogo científico de tres minutos. Lo presentaron a un concurso de Plasencia y lo ganaron.

«En esta década hemos generado más información sobre el funcionamiento cerebral que en toda la historia de la humanidad»

Asociación Educar

A principios de verano recibió una carta de la Asociación Educar en la que le nominaban a un premio internacional por haber introducido la neurociencia en un sistema público de educación. Era la única europea finalista. Nunca supo quién la propuso. Sospecha que pudo ser alguien de los centros de profesores. La asociación Educar se fundó en Buenos Aires en 2003 y aglutina a neurocientíficos de Argentina, Ecuador, Colombia o México. «Que hayan visto mi granito de arena al otro lado del mundo me emociona». En este lado del Atlántico no todos entienden la pasión de Esther por la divulgación. Renunció a la estabilidad y los ingresos de una doctora para hablar de neurociencia a los demás de forma altruista.

Sobre la mesa tiene ahora una oferta para incorporarse como investigadora a un estudio genético. «No sé qué pasara en un futuro, pero la divulgación es necesaria y emocionante». No consiguió finalmente el premio de la Asociación Educar, pero ya no siente que pregona en el desierto.