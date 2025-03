Son 13 años al frente de Plasencia y eso le convierte, sin haber llegado a los 50, en uno de los alcaldes más longevos de ... la región. Atrás queda el sueño de Fernando Pizarro (Plasencia, 1975) de ser presidente de Extremadura, porque, insiste, está donde tiene que estar. Niega tajante que tanto tiempo como alcalde le haga caer en la rutina, pero reconoce que el ímpetu del principio lo suple con la efectividad de la experiencia.

–Para romper el hielo, hágame un balance de este año.

–Es positivo. Gran parte de las cosas que iniciamos la legislatura pasada, sobre todo al final, están dando su fruto ahora. Es el caso de obras como la pista de skate, el vial del cementerio judío o el vial de la avenida de la Universidad. Y estamos a punto de iniciar una nueva etapa del servicio de transporte urbano. En tiempo récord, aproximadamente seis meses, hemos conseguido tener unidades nuevas para la flota. Eso nos permite tener una tranquilidad con la que no acabamos la legislatura anterior. En agosto del año pasado, pocas semanas después de tomar posesión, se produjo la gran crisis del transporte urbano cuando la cooperativa nos dijo que no continuaba. A partir de ese momento, empezamos a trabajar para dar solución administrativa y de recursos. A día de hoy, ya tenemos cinco autobuses nuevos y en junta de gobierno acabamos de firmar la adquisición de cuatro más. Hay ofertas para los dos eléctricos, con lo cual nos vamos a encontrar en breve espacio de tiempo con 11 autobuses nuevos.

–¿Existe riesgo de caer en la rutina después de 13 años como alcalde?

–Rutina en una administración, y particularmente al frente de un ayuntamiento, es difícil que haya, porque cada día surgen cuestiones nuevas que tienes que afrontar. Sí es verdad que con 13 años te tomas las cosas de manera diferente y sin perder en ningún caso ni la esperanza ni la ilusión, pero sí desde una perspectiva mucho más realista. Realista porque puedes encontrar incluso tú mismo los caminos para poder afrontar esas situaciones que al principio dependen mucho del consejo de la gente que está alrededor.

–Después de cómo se sucedió el proceso de elección del candidato del partido a las autonómicas, no es que la gente se esperara un enfrentamiento con María Guardiola, pero sí al menos algún recuerdo. Sin embargo, nada de nada.

–Como debe ser. En ese proceso soy yo el que me retiro y creo que hice lo que tenía que hacer. Estoy convencido de que estoy donde tengo que estar y eso supone también lealtad a mi partido y lealtad al Gobierno regional. Mi apreciación es que yo ahora, después de ocho años de ser una isla, tengo una respuesta mucho más positiva por parte de quienes gobiernan hacia Plasencia.

–¿Esa fidelidad al partido a veces juega en contra de los intereses de los ciudadanos? Cuando estaba Vara en el poder, el equipo de gobierno presentó muchas enmiendas a los presupuestos. Ahora con Guardiola solo tres.

–Los caminos son diferentes, pero por las circunstancias. Cuando uno no tiene un gobierno del mismo color enfrente, las puertas no están igual de abiertas, por lo que tienes que recurrir a procedimientos como el de las enmiendas. Ahora esa situación yo no la vivo. De hecho, gran parte de nuestras demandas históricas ahora tienen visos de realidad. Es el puente de la circunvalación, es la carretera de Trujillo, es el gran festival que nosotros proponíamos, son ayudas económicas puntuales que necesitamos para determinadas cuestiones, es el aumento de partidas presupuestarias que en su momento pedimos que no se redujeran y que ahora no solo no nos las reducen, sino que nos las aumentan, como la del Festival Folk.

–Si no existiera la deuda de las huertas, ¿se asfaltaría más?, ¿habría más personal público?

–Sin duda ninguna. Al Gobierno le pagamos los 24 millones de euros de aquel crédito que nos obligó la Justicia a sacar para afrontarlo, pero además pagamos 1,8 millones de euros de intereses anuales. Esto supone que pagamos al año entre 5 y 6 millones de euros de deuda. Si a un presupuesto de 30 millones le quitas 15 millones de nóminas, 3 de basura, 2 de limpieza, el millón de euros que repartimos aproximadamente entre las asociaciones… el margen que te queda es muy estrecho. Si tú a ese margen le tienes que sumar 6 millones de euros de intereses, el escaso margen que te queda es el que te permite hacer seguir funcionando la ciudad, pero en un nivel límite. Ojalá tuviese 6 millones de euros más al año y pudiese asfaltar, hacer calles nuevas, hacer grandes eventos, pero no los tengo. En estos 13 años hemos reducido la deuda del 160% al 75%, cosa no fácil. Estamos hablando del 50% de la deuda y eso permite sacar crédito, pagar menos intereses… No hemos podido sacar crédito en ningún caso, porque la ley no te lo permitía al tener más del 110% de endeudamiento.

–Y si tuviera 100 millones más, ¿en qué los invertiría?

–En permuta para poder adquirir suelo industrial o para poder adquirirlo directamente. Y si tenemos mala fortuna y el Ministerio no se hace cargo de Martín Palomino y hay que poner dinero, se podría hacer esa obra.

Fondos europeos

–¿La pérdida de los fondos europeos por el parón de la construcción de la residencia de mayores y el parking de La Isla ha sido el momento más duro del año?

–Fue más crítico ver que podíamos perder el servicio de los autobuses urbanos, porque en ese momento la solución era muy complicada. Lo de los pabellones militares sabemos que al final tiene solución con el nuevo EDUSI, con una ayuda de la Junta o con un crédito. En el caso del parking, ese asunto es ajeno a nosotros absolutamente. Es una contienda judicial de gente poco responsable que hizo perder a la ciudad un millón de euros. Pero con el IDAE es bastante posible que podamos recuperarlo en siguientes convocatorias. Alargamos en el tiempo la solución, pero existe solución.

–En esto de las licitaciones parece que lo normal es que las empresas nunca cumplan con los compromisos que adquieren cuando acuden a la subasta.

–El principio fundamental de la ley es ser garantista con el procedimiento y que todo se haga para que no haya mangoneos por parte de ninguna administración a la hora de dar dinero público. Pero, o le damos una vuelta, o estamos abocados al fracaso más absoluto. Y cuanto más pequeño es el ayuntamiento, es mucho peor, porque tenemos menos músculo para afrontar un sistema de contrataciones que te come por los pies. Yo creo que el Gobierno central tiene que hacer una reflexión, porque ponen guardia a las intervenciones de todas las administraciones, pero se toma todo con tanto cuidado que, al final, quien vence es quien no cumple. Y quien no cumple, en un tanto por ciento muy importante, son las empresas, porque se permite mucho pirateo. Una baja temeraria la puedes justificar porque el papel todo lo aguanta. En los pabellones militares hubo una baja temeraria, ellos la justificaron y el técnico oportuno la dio por buena. La Ley de Contratos del Estado necesita una revisión para hacer más fácil la contratación, con los controles oportunos para no otorgar nada al libre albedrío, pero con garantías de que se cumplan los preceptos de la licitación.

–¿Está convencido de que nunca va a cobrar en los parkings?

–Mientras yo sea alcalde, así será.