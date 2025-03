«No podría estar con alguien que no comparta tareas en casa»

Marta Barroso y Darío González, ilustradora diseñadora y compositor y cantante respectivamente, acuden a este diálogo sin conocerse previamente. Los dos son 'milenial'. Marta tiene ... 33 años y Darío 35, ambos viven con sus respectivas parejas aunque sin estar casados y Darío es padre de una niña de 10 meses. Consideran que han disfrutado de una realidad mucho más igualitaria que sus padres pero asumen que aún tienen marcado a fuego ciertos roles.

–¿Qué les pareció el beso de Jenni Hermoso?

–Marta: Es la punta del iceberg de lo que no se llega a ver. La repercusión que tuvo incitó al debate, lo cual yo creo que es bueno.

–Darío: Eso no tenía que haber sucedido, pero creo que se le ha dado demasiado importancia y la política ha utilizado mucho a su favor para atraer votos y llevarlo a su terreno.

–¿Qué opinión les merece la ley del 'Solo sí es sí?

–Marta: Se ha buscado una laguna de la ley y de ahí han tirado para poder revisar las condenas, el simple hecho de que eso se haga me da la señal de que es necesario avanzar y que hay mucho por hacer. Esta ley viene por el caso de la Manada, es una evolución y una mejora.

–Darío: La ley responde a una necesidad que surge. A nivel opinión no me parece bien ni mal, me parece consecuente, regula una circunstancia, la de mantener relaciones consentidas, que para mi generación es obvio, pero igual no tanto para los más jóvenes que son muy inteligentes en algunas cosas pero muy ignorantes en otras. La ley solo no basta, se necesita también educación.

–Marta, ¿alguna vez ha cambiado su vestimenta por sentirse juzgada?

–Lo viví más en la adolescencia, pero algo queda de adulta. Mido cómo me visto y si veo a una mujer con determinada ropa pienso en lo atrevido que es, pero en plan bien, qué guay es tener esa confianza.

–Darío, ¿alguna vez le ha pedido a su pareja que no se pusiera algún tipo de prenda?

–No, nunca le he dicho nada. Pero yo, y no me veo en la capacidad de responder como si fuera una mujer, yo también me he visto a veces condicionado sobre qué me pongo, no porque me vayan a agredir sexualmente pero sí a nivel social, por ese juicio externo.

–¿Qué es ser feminista?

–Marta: Querer la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos.

–Darío: Es alguien que sigue el movimiento del feminismo. No tiene por qué ser activista, habrá personas feministas que no lo publiquen en redes o que no lo sacan en las conversaciones.

–¿Cómo entendéis la igualdad entre hombres y mujeres?

–Marta: Hay una cosa muy obvia, y es que el género no debería producir una segregación. Hay precariedad económica y laboral pero el grueso de la situación reside en la mentalidad y en lo social, tiene que cambiar la mentalidad para llegar a la igualdad.

–Darío: No hay que discriminar ni negativa ni positivamente, por el género no se debería favorecer las ayudas a mujeres para emprender, dar más dinero a las mujeres para que emprendan me parece una desigualdad. Sobre los trabajos feminizados, creo que también hay muchos trabajos masculinos precarios o peligrosos como la obra, los mineros. Los hombres son los que mayoritariamente van a la guerra.

–¿Cómo reparten las tareas actualmente y cómo lo vivieron de pequeños?

–Marta: Mi madre dejo de trabajar por el cuidado de los hijos (somos tres hermanos), fue mi padre el que siguió con su trabajo, por eso mi madre siempre me ha insistido para que estudiara y fuera independiente. En mi casa con mi pareja hay equidad, quizás por esa educación que he recibido. Es algo que he valorado a la hora de conocer a alguien, si no fuera así creo que no podría.

–Darío: Mi padre murió cuando yo era muy joven. A mi segundo padre, la pareja de mi madre, le he visto muy implicado, fregando, barriendo, con un mandil, algo que no había visto yo en mi familia. En mi casa va por temporadas. Ella suele cocinar, yo organizo y limpio más. No quiero que me tengan a cuerpo de rey.

–Marta, aunque no tiene hijos. ¿Por su entorno, quién cree que se ocupa más de ellos?

–Marta: Por mi hermana y amigos que son padres siento que hay un reparto, no creo que sea como antes, pero sí que hay una carga mental que la llevamos las mujeres. Todo lo que tiene que ser acordarse de pedir citas, organizar algunas cosas, nosotras estamos más pendientes, es una cuestión de mentalidad, no consciente.

–Darío: Nosotros vamos juntos a todo lo referente a nuestra hija. Yo sé donde están todos los papeles, he ido a preparación al parto, le he sacado la documentación. Es una aventura, algo bonito. Pero sí que veo alrededor mucho atraso, ellas se ocupan más de los bebés.

«He mirado a mujeres con admiración por ser atrevidas con la ropa» Marta Barroso 33 años

«Dar más dinero a las mujeres para que emprendan es una desigualdad» Darío González 35 años

–Marta, ¿ha podido estudiar lo que has querido? ¿En tu ámbito laboral has visto actitudes machistas?

–He estudiado lo que he querido. Y respecto al machismo, no he vivido cosas descabelladas pero sí actitudes paternalistas ante las que te queda la sensación que tienes que hacerte valer y que aunque seas mujer puedes hablar de determinadas cosas.

–Darío, ¿ha visto actitudes machistas en su ámbito?

–Yo siempre he tenido cerca a mujeres luchadoras. A día de hoy me cansa un poco que por ejemplo en Radio 3 haya solo mujeres, feminismo, pero responde a una necesidad y no me afecta más. También he conocido a mujeres punteras de la música que no me han tratado bien.

–¿Han conocido casos de violencia de género? ¿Cómo ha reaccionado?

–Marta: Sí, violencia psicológica, y he tenido que hablar con la víctima para intentar que abriera los ojos. Pero puedes ayudar hasta cierto punto, luego la persona tiene que reconocer que ahí pasa algo.

–Darío: Sí, dentro de mi familia ha habido maltrato físico y psicológico y he tenido que reaccionar. En un caso muy cercano esa persona rompió su relación.

–¿Qué falta para la igualdad real?

–Marta: Tiene que cambiar la mentalidad, que los puestos de trabajo sean por cualificación y no influya el género.

–Darío: Falta tiempo, tiene que haber un salto generacional, pero no creo que se encuentre un lugar en el que todos estemos cómodos, algo que quizás sería contraproducente.

–¿Debe seguir existiendo el Día de la Mujer? ¿Qué le parece que algunos hombres reivindican su día?

–Marta: Sigue haciendo falta, porque en el momento en el que se deja de hablar de algo nos olvidamos y pasamos página. Sobre el Día del Hombre es que no sé poco que aportar, el hombre ha tenido su día durante muchos años.

–Darío: A mí que haya un día de algo me parece algo irrelevante, no creo que cambie nada y si ayuda que haya un Día de la Mujer me parece bien y que haya un Día del Hombre me da absolutamente igual

–¿Controlan el móvil a sus parejas?

–Marta: Ni controlo ni me controlan, no lo concibo, es muy importante tener intimidad.

–Darío: Jamás,no lo bien, eso empobrece la calidad de la relación. La confianza es algo que está ahí, no se necesitan pruebas.