Las estaciones del AVE

El 18 de octubre de 2009, el compañero J. J. González publicaba en las páginas de HOY un artículo titulado '¿Dónde estará la estación del ... AVE?'. Acompañaban el reportaje cuatro planos con las estaciones de Cáceres, Mérida y Plasencia alejadas del centro y facilitando el paso del tren rápido, y la de Badajoz en su emplazamiento actual. Pero entre la crisis y las preferencias de algunas ciudades por mantener la estación en el casco urbano, se llegó a la situación de hoy: las estaciones siguen todas donde estaban.

La primera noticia sobre el AVE llegó a Extremadura en el año 1983, cuando en la prensa regional se publicó que habría una línea de alta velocidad que uniría Budapest con Lisboa pasando por Cáceres y Badajoz. Luego, Portugal se descolgó y los técnicos de Renfe empezaron a hablar del AVE del Okavango para referirse al tren rápido entre Madrid y Badajoz. El Okavango es «el río que se olvidó de llegar al mar»: nace en las tierras altas de Angola, avanza lentamente por África y no desemboca, sino que muere en mitad de la nada, diluyéndose en un delta que nutre el desierto del Kalahari, incapaz de llegar hasta el mar. Nuestro tren, sin la conexión con Portugal, iba a ser algo parecido: un fracaso económico sin viajeros incapaz de llegar al mar de Lisboa y diluyéndose sin fuerza en la tierra más despoblada de España.

Pero de pronto sucedió el milagro de Sines, ciudad portuaria alentejana con terminales del grupo PSA (Peugeot, Citroen, DS, Opel, Vauxhall), terminal de contenedores, 6.000 puestos de trabajo, inversiones chinas, terminal de energías renovables, polígono industrial lleno con 500 empresas y salto turístico de 800 camas a 1.800. Sines necesitaba una línea de ferrocarril como la que necesitaron las minas de Aldea Moret en 1881 o necesitará la gigafactoría de Navalmoral. En consecuencia, el tren del Okavango llegará a Lisboa que, según anunció el Ministerio de Infraestructuras de Portugal, quedará a dos horas en tren de Badajoz y a cinco horas y pico de Madrid.

Y ahora surgen las quejas por no haber previsto que el tren de Madrid a Lisboa va a perder demasiado tiempo por culpa de la ubicación de las estaciones o por haberse acabado el dinero para levantarlas en lugares estratégicos. Las ciudades que salen peor paradas son Plasencia y Elvas. La estación placentina es un fondo de saco que retrasaría media hora el viaje Badajoz-Madrid. La de Elvas está a cuatro kilómetros de la nueva estación de Caia y entrar en ella penalizaría en 15 minutos el trayecto Badajoz-Lisboa.

También se quejan en el Alentejo de que entre Évora y la frontera no hay prevista ninguna estación de mercancías: el mármol de Estremoz no podrá transportarse en tren, sino en camiones pesados como hasta ahora. Se critica, en fin, que la línea sea de contenedores solo entre Sines y Badajoz y de viajeros solo entre Lisboa, Évora y Badajoz, tras haberse descartado hace años una estación conjunta Elvas-Badajoz en la frontera.

La realidad es que las líneas del AVE procuran no acercarse a las ciudades y no entran en las viejas estaciones urbanas. Así sucede en Tours, Lyon y otras muchas localidades en Francia, donde hay una estación en el centro y otra en medio del campo para el AVE. Y así sucede en España, donde hay varias estaciones del AVE alejadas del casco urbano: Ciudad Real (a 3 kilómetros.), Elche-Matola (6), Guadalajara (10), Villena (6), Tarragona (11), Segovia-Guiomar (6), Puentegenil (4), Utiel-Requena (5,5), Antequera-Santana (19) o Cuenca-Fernando Zobel (4). ¿Dónde estará la estación?, se preguntaba J. J. hace trece años. Pues se han quedado donde siempre y ya no hay vuelta atrás.