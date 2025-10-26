HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aspirantes en un examen de oposición celebrado en la región. HOY

La estabilización de plazas de técnicos de la Junta sigue pendiente de sentencia

La Junta espera que el tribunal le indique cómo baremar a los 648 aspirantes que optan a una de las plazas en juego en esta especialidad

A. B. Hernández

Domingo, 26 de octubre 2025, 20:42

El proceso de estabilización sigue pendiente en una de las categorías convocadas: técnico de Empleo. Es así porque el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ( ... TSJEx) ha obligado a la Junta a baremar de nuevo a los 648 aspirantes que optan a las 126 plazas en juego tras anular los criterios de valoración que figuran en las bases de la convocatoria. A juicio del tribunal extremeño, esos criterios son contrarios a los principios de mérito, igualdad y capacidad contemplados en la Constitución, aplicables a los procesos de estabilización.

