La estabilización de plazas de técnicos de la Junta sigue pendiente de sentencia

El proceso de estabilización sigue pendiente en una de las categorías convocadas: técnico de Empleo. Es así porque el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ( ... TSJEx) ha obligado a la Junta a baremar de nuevo a los 648 aspirantes que optan a las 126 plazas en juego tras anular los criterios de valoración que figuran en las bases de la convocatoria. A juicio del tribunal extremeño, esos criterios son contrarios a los principios de mérito, igualdad y capacidad contemplados en la Constitución, aplicables a los procesos de estabilización.

La Junta quiere cumplir con el fallo judicial y ha pedido al TSJEx que indique cómo ejecutar la sentencia. «Por parte de la Dirección General de Función Pública, en fecha 26 de mayo de 2025, se planteó ante el tribunal incidente de ejecución, a fin de aclarar determinados extremos sobre la forma de ejecutar adecuadamente la sentencia», indica la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

«Al estar pendiente este incidente en el Tribunal Superior de Justicia no podemos avanzar de momento en el proceso. Lo haremos lo antes posible y con la mayor celeridad posible una vez se pronuncie el tribunal», añade.

Este proceso se enmarca dentro de la oposición de estabilización en la Administración General de la Junta, en la que fueron convocadas 3.193 plazas. De estas, 447 se tenían que cubrir a través de un sistema de concurso-oposición y el resto, 2.746 plazas, solo por concurso o, lo que es lo mismo, baremando los méritos de los aspirantes.

Es en estas últimas en las que se encuadran las 126 que se convocaron para técnico de Empleo y fueron 684 los aspirantes admitidos en el listado definitivo. Todos ellos ya han sido baremados y, por tanto, determinado quiénes son los que optarían a las plazas en función de la puntuación obtenida. Pero el TSJEx obliga a su repetición.

Desproporción

En su sentencia, el tribunal ordena baremar de nuevo a los aspirantes en base a unos nuevos criterios pero no especifica cómo deben ser o qué deben atender. Solo deja claro que la diferencia de valoración entre los servicios prestados en la Junta de Extremadura y los prestados en otras administraciones públicas es contraria a los principios de mérito, igualdad y capacidad que deben regir los procesos selectivos, también los de estabilización.

Con los criterios aplicados, dice el tribunal, la desproporción entre los aspirantes, en función de si han trabajado en un ayuntamiento o en la Junta es más que evidente, «e impide a los primeros ser adjudicatarios de una de las plazas a concurso».

De hecho, recoge la sentencia, «estamos ante una desproporción de 1 a 10, que carece de cualquier justificación, como no sea la de que se pretende estabilizar plazas indebidamente fraudulentas, lo que no puede ser aceptado, pues se incumplen así los principios y el requisito de prohibición de convocatorias restringidas».