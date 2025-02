La esponja de color rosa

Dame algo «pal mojo», solicita una señora en la droguería y yo pienso, desde mi torre de marfil displicente, que la buena mujer se ha confundido de establecimiento y cree estar en una tienda de especias y ultramarinos. Aunque bien pensado, ¿qué hace una señora ... castiza del barrio cacereño de Moctezuma pidiendo ingredientes para hacer mojo picón? Esta salsa picante canaria lleva ajo, comino, pimentón, vinagre, aceite de oliva, sal gorda...

Hasta ahí todo normal si estuviéramos en un comercio de comestibles, pero la esencia del mojo picón, lo que lo diferencia de una salsa de aliño corriente, son las pimientas piconas típicas de Canarias, conocidas popularmente como «pimientas de la puta madre», con perdón, que proporcionan tal intensidad al mojo que mata cualquier sabor. Lo probé una vez con pescado y aquello solo picaba, daba lo mismo si aderezaba pescado, carne, huevos o verduras.

Así que estamos en la droguería del barrio y la señora ha pedido algo «pal mojo». El droguero titubea un instante, preso de la misma duda gastronómica que a mí me descoloca, pero, sabio por veteranía, reacciona ipso facto y, al tiempo que bromea sobre la salsa canaria, oferta a la señora dos soluciones contra el moho, que es lo que en realidad pedía: «¿Prefiere el vinagre blanco, que tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas o le gusta más el bicarbonato sódico?».

La señora pregunta qué es más caro, el tendero responde que por el estilo y ella escoge por fin: «Dame bicarbonato, que lo mezclo con agua, lo aplico a la pared y el 'mojo' se quita pitando». En las tiendas de barrio se aprende mucho. Suelo ceder la vez a las clientas para estar más tiempo y escuchar conversaciones populares, que me abren caminos insospechados, me enseñan lo que nunca aprenderé en los libros y me dibujan una radiografía del pensamiento popular.

Luego está esa hache aspirada, convertida en jota, tan extremeña, tan antigua. Si León hubiera sido el reino predominante en la Edad Media, supongo que ahora todos diríamos 'mojo', pero triunfó Castilla como superpotencia de los reinos cristianos y se acabó la aspiración salvo en esta esquina occidental donde no aspiramos a casi nada, pero aspiramos casi todo: las haches, las jotas, las eses...

El caso es que se va la señora del 'mojo' que no era salsa y me toca la vez, pero renuncio para que actúe otra clienta que explica, sin prisa, que solo quiere una esponja. «¿Sintética, natural?», plantea opciones el droguero. La señora no lo duda: «La más barata, que es para mi marido». De lo que se infiere que le importa una higa si el marido se raspa la barriga con la esponja. Es más, también deduzco que si fuera para ella, quizás prefiriera la suavidad natural, aunque pagara el triple.

Aunque lo mejor o, cuando menos, lo más significativo, viene a continuación, cuando el droguero coge dos esponjas y se las muestra a su clienta: en una mano, sostiene una de color azul, en la otra, muestra una de color rosa. «¿Cuál prefiere?». La opción y la explicación de la mujer son todo un baño de realidad y de estado de la cuestión: «Dame la azul, que si le llevo la rosa, igual se me amaricona».

He aquí la constatación de que, por mucho que avancemos en orgullo, igualdad, visibilidad y respeto, la educación en tópicos, que no en valores, sigue viva y una parte sustancial de la sociedad respeta cualquier opción, pero sucumbe al lenguaje y la costumbre. El droguero, que sabe que el lenguaje construye ideologías, matiza: «Mujer, no va a cambiar». Y ella presume de respeto: «No, si por mí que sea lo que quiera», pero no se fía: «Anda, mejor dame la azul. Por si acaso».