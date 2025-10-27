HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El dato certifica la recuperación de la esperanza de vida, ya que la covid provocó un descenso. A. S.

La esperanza de vida en la región alcanza su máximo histórico

Los extremeños viven menos que la media de los españoles y solo se sitúan por delante de Canarias, Andalucía y Murcia

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:22

La esperanza de vida en Extremadura se sitúa en 83,06 años, la cifra más alta desde el año 1975, que es cuando arrancó ... la publicación de la serie histórica. Por aquel entonces se situaba en 73, es decir, diez menos que ahora.

