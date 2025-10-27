La esperanza de vida en la región alcanza su máximo histórico

La esperanza de vida en Extremadura se sitúa en 83,06 años, la cifra más alta desde el año 1975, que es cuando arrancó ... la publicación de la serie histórica. Por aquel entonces se situaba en 73, es decir, diez menos que ahora.

El dato certifica la recuperación de la esperanza de vida, ya que los efectos de la pandemia de la covid provocaron un descenso de este registro, al pasar de 82,84 años en 2019 a 81,83 en 2020, cuando más muertes se registraron.

83,06 Esperanza de vida años es la esperanza de vida de los extremeños, la más alta desde 1975, cuando empezaron los registros. La de las mujeres es superior a la de los hombres, con 85,6 años frente a 80,5.

A partir de ahí Extremadura alcanzó al senda de los 82 años en 2021 hasta llegar a los actuales 83, una cifra que alude a 2023, pues es cuando se ha realizado el último estudio por el INE.

Por sexo, las mujeres, como viene siendo habitual, tienen una esperanza de vida superior a la de los hombres, con 85,6 años frente a 80,5.

Por comunidades autónomas, como también viene sucediendo, se sitúa entre las que menos esperanza de vida tiene del país, solo por delante de Canarias, (82,46), Andalucía (82,49) y Murcia (82,82).

Está por debajo de la media nacional (83,7) y alejada de regiones como Madrid, con 85,39, en este indicador que expresa el promedio de años que se espera que una persona viva bajo las condiciones de mortalidad del período analizado.

Pese a que los extremeños viven menos que la media de los españoles, en este siglo se ha observado una evolución significativa con un incremento de más de cuatro años, pues en el 2000 la esperanza de vida al nacer era de 78,8. Fue en 2006 cuando se superó la barrera de los 80 años.

Aun situándose por debajo de la media nacional, hay municipios extremeños que se encuentran entre los más longevos del país. Es el caso de Sierra de Fuentes con 86,4 años, Fregenal de la Sierra con 84,8, Montehermoso (84,7) y Hervás (84,7). En la otra parte de la tabla se sitúan Torrejoncillo (77,5), Alcuéscar (77,6) y La Coronada (78,2).

En cuanto a las razones, los expertos en Geografía y Demografía coinciden en que es prácticamente imposible asegurar con rotundidad la razón por la que un municipio supera en esperanza de vida a otros de Extremadura incluso en casi diez años. De hecho, a tan solo 40 kilómetros de Sierra de Fuentes y en la misma comarca (Sierra de Montánchez), Alcuéscar, con 77,6, es la segunda población que peor parada sale en la estadística.

Torrejoncillo, Alcuéscar y La Coronada son los municipios en los que menos años viven sus habitantes

Los especialistas indican que en ese sentido es mejor fijarse en el índice de sobreenvejecimiento, que es el número de personas mayores de 75 años que hay por cada una que supera los 65. «La esperanza de vida en una localidad puede subir o bajar en función de factores como que se hayan empadronado varios octogenarios o nonagenarios, o que haya habido un accidente y hayan muerto varios jóvenes. Son distorsiones estadísticas de este tipo las que pueden estar tras estos datos», ya argumentaba en 2019 Antonio Pérez, profesor de Geografía de la Universidad de Extremadura (UEx) y autor de varias publicaciones que abordan la cuestión demográfica.

Precisamente, en ese año, antes de la pandemia, en la estadística aparecía un municipio a la cola de la esperanza de vida que en esta ocasión no destaca entre los tres últimos. Losar de la Vera, con 76,5 años, era por aquel entonces el menos longevo de la comunidad autónoma.

Montehermoso, con 86, registraba la esperanza de vida más alta y en esta ocasión baja hasta los 84,7 años. Se sitúa en tercera posición junto con Hervás, municipio del Ambroz acostumbrado a ser una de los que mayor esperanza de vida tiene.

Centenarios

Tras estas cifras gran parte de 'culpa' la tienen los centenarios. Cada vez es más habitual que las personas lleguen a los cien años. Antes era una excepción. En Extremadura hay 360 que han alcanzado esa edad, según el INE. Son 181 en Cáceres y 179 en Badajoz. De ese grupo, más del 75% son mujeres (277).

Además, es clara la evolución. Esta cifra de centenarios cada vez es mayor, pues hace diez años eran 324 y a principios de este siglo fueron 104, es decir, que el número va camino de multiplicarse por cuatro.

El aumento de la longevidad suena a buena noticia, pero hoy día supone además un desafío. Lo tienen en cuenta los políticos que deben destinar recursos a personas cada vez más mayores. Casi uno de cada cuatro residentes en la comunidad autónoma tiene más de 65 años, una cifra que se espera que vaya en aumento según las proyecciones del INE.