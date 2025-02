Un espectáculo porno en la discoteca causa revuelo en Granja de Torrehermosa El colectivo Abolicionistas Cáceres subraya la «cosificación de la mujer» en la inauguración veraniega del establecimiento en la noche de este viernes, mientras que la discoteca afirma que no volverá a programar actividades de este tipo

Rocío Romero Badajoz Sábado, 8 de julio 2023 | Actualizado 10/07/2023 10:07h. Comenta Compartir

Son dos minutos y diez segundos. Pero el contenido de las imágenes con el letrero de 'Carioca Disco' como telón de fondo tiene hoy revuelta a Granja de Torrehermosa y el resto de municipios de la Campiña Sur.

El vídeo salta de teléfono en teléfono y la Guardia Civil está realizando las comprobaciones para verificarlo, aunque de momento no ha recibido ninguna denuncia. A pesar de ello, en el pueblo no se habla de otra cosa. En la piscina, en los bares, entre los vecinos.

En el vídeo se puede ver a un hombre y una mujer que empiezan el show en ropa interior para quedar ella desnuda, practicar una simulación de felación al hombre y dejarse introducir un pene de silicona. Todo alternando posturas en pie, de rodillas y tendidos, sobre una especie de colchoneta alta para que el show pudiera verse desde todos lados.

Desde la discoteca reconocen a HOY que nunca pensaron en la repercusión que ha tenido el espectáculo y apuntan a que contrataron a una empresa que suele actuar en otros establecimientos. "No hemos obligado a nadie a hacer nada, hemos contactado con una empresa y una pareja que actúa en miles de discotecas", explican. De todas formas, se comprometen a no volver a programar una actividad de este tipo. "La intención no era esta, sino hacer las cosas bien", afirman al otro lado del teléfono.

«Se habla mucho por el pueblo. Es uno de los comentarios más extendidos en Azuaga y en todos lados», reconoce uno de los vecinos de Granja de Torrehermosa con los que ha contactado HOY. «Es la primera vez que la discoteca organiza un espectáculo de este tipo, pero se está hablando y los vídeos están rulando por los teléfonos».

Granja de Torrehermosa se ubica en la Campiña Sur, a 156 kilómetros de Badajoz y a 108 kilómetros de Córdoba, y cuenta con 1.940 habitantes.

Vecinos de este municipio a señalan que estaba anunciado un espectáculo erótico, pero no se esperaban que fuera porno. «Está todo el mundo consternado», explican las mismas fuentes. «Es la conversación del día en el pueblo», señala otro.

Carioca es la discoteca que abre todos los veranos en el municipio y a la que suelen acudir vecinos de las localidades del entorno. Suelen programar espectáculos y en alguna ocasión han contratado a pinchadiscos de cierto renombre, pero nunca habían puesto en escena un espectáculo de estas características. Lo que más había llamado la atención, hasta ahora, fue un baile con barras.

El cartel anunciador, que aparece en esta información, advertía que se trataba de un espectáculo para mayores de 18 años. A pesar de ello, y como es habitual en algunos municipios en verano, había menores de edad en el local que pudieron ver la escenificación.

Ampliar Uno de los momentos del vídeo. HOY

El movimiento Abolicionista Cáceres denuncia el espectáculo pornográfico en directo que tuvo lugar esta madrugada en la inauguración de la discoteca. Inmaculada Morillo, miembro de Abolicionista Cáceres, alerta de la «cosificación de la mujer» en este tipo de espectáculos pornográficos y vincula el acceso a estas escenificaciones con la proliferación de violaciones y abusos contra las mujeres. «Igual que me ha llegado a mí, le está llegando a muchos jóvenes».

«Es la pornificación del ocio, con altas dosis de vejación hacia la mujer. la mujer aparece cosificada, se le ve como objeto de consumo sexual», subraya Inmaculada Morillo.