Una espectacular bola de fuego cruza el cielo y se avista en Extremadura

a. murillo Lunes, 7 de noviembre 2022, 11:15 | Actualizado 12:48h. Comenta Compartir

Ha vuelto a pasar. Una brillante bola de fuego cruzando el cielo nocturno de la Península ha podido ser avistada desde Extremadura. El fenómeno ocurrió el pasado jueves 3 de noviembre, a las 21:58 horas, cuando otra bola de fuego cruzó sobre la provincia de Sevilla producida por una roca procedente de un cometa, según las explicaciones de José María Madiedo, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía y responsable del Proyecto Smart, que constata el aumento de fenómenos de este tipo que se han conseguido avistar fácilmente.

A 99.000 km/h

La roca entró en la atmósfera de nuestro planeta a una velocidad 99.000 kilómetros por hora. La espectacular imagen en el cielo fue vista por multitud de testigos que se hicieron eco del fenómeno astronómico en las redes sociales. Las imágenes difundidas por el experto José María Madiedo muestran la órbita exacta que siguió la roca antes de impactar contra la atmósfera terrestre y generar la luminosa bola de fuego.

El bólido espacial se inició a 100 kilómetros de altitud sobre Albaida del Aljarafe, municipio de la provincia de Sevilla. Finalizó a 77 km de altura sobre Las Cabezas de San Juan, en la comarca del Bajo Guadalquivir. Este fenómeno ha podido ser avistado en unos 600 kilómetros a la redonda, de ahí que algunos extremeños también pudieran presenciarlo.

Esta bola de fuego ha sido grabada por los detectores que el proyecto SMART (Spectroscopy of Meteoroids in the Atmosphere by means of Robotic Technologies) tiene en distintos observatorios de la Península.

«Predecir cuándo va a volver a pasar este tipo de fenómeno es muy muy difícil» jonás chaves montero Cosmólogo extremeño

«Predecir cuándo va a volver a pasar este tipo de fenómeno es muy muy difícil», afirma el cosmólogo extremeño Jonás Chaves Montero, investigador en el Institut de Física d'Altes Energies, en Barcelona. En este caso, por ejemplo, «podríamos tener alguna idea porque la Tierra cuando va viajando por el cielo va pasando por las estelas que van dejando algunos cometas. Si ha quedado algún trozo de algún cometa, se podría esperar que chocase contra nuestro planeta, y así, cuando la Tierra pasa por delante de la órbita del cometa, aumenta la probabilidad. Pero, claro, estamos pasando casi constantemente delante de cometas, y lo que recibimos casi siempre son meteoritos muy chiquititos, como sucede en las Lágrimas de San Lorenzo. Por eso es muy difícil predecir cuándo se va a quedar un trozo grande, y ni siquiera si va a pasar».

Bólidos provocados por meteoritos

El experto extremeño recuerda además que existen otros bólidos que se producen por meteoritos, piedras que van orbitando por el sistema solar y que a veces tenemos la mala suerte chocan contra la Tierra, pero aclara que no se pueden avistar con los telescopios actuales«.

Estos fenómenos han sucedido siempre, aclara, y seguirán pasando. «Lo que sucede ahora es que se avistan más porque hay mucha gente con cámaras mirando al cielo».

Otra sobre el Golfo de Cádiz Una de las últimas bolas de fuego que cruzó el cielo de Andalucía se vio a mediados de octubre. Cruzó el cielo hasta estrellarse en forma de meteorito en algún punto del Golfo de Cádiz, cerca de la Base Naval de Rota, según confirmó también el astrofísico José María Madiedo. El fenómeno tuvo lugar al entrar en la atmósfera una roca a una velocidad de unos 234.000 kilómetros por hora. Procedía de un cometa y el brusco rozamiento con nuestra atmósfera a esta gran velocidad causó que la superficie de la roca se calentase hasta alcanzar una temperatura de varios miles de grados centígrados y se volviese incandescente, generándose así una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 121 kilómetros sobre Villapalacios (provincia de Albacete).

Temas

Astronomía

Extremadura