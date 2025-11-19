Los especialistas coinciden en la necesidad de tratar el cáncer de mama de forma integral

Isabel Ambrona Martes, 18 de noviembre 2025 | Actualizado 19/11/2025 07:43h. Comenta Compartir

Abordar la relación entre la mujer y el cáncer, especialmente el de mama, implica detenerse en cómo la enfermedad, que llega sin avisar, irrumpe en la rutina diaria, condiciona decisiones y modifica las dinámicas familiares y sociales de las pacientes. Para ello, es necesario abordar esta enfermedad con un tratamiento integral, es decir, considerando todos los aspectos relevantes como son el físico, el mental, el emocional y el social para lograr un bienestar completo. Así lo consideraron los cinco especialistas que este lunes, 17 de noviembre, participaron en la primera edición del foro Aula Salud, celebrado en el Centro Cultural Santo Domingo de Mérida y organizado por el Diario HOY y Bidafarma.

El encuentro, que también contó con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer (AEEC), sirvió de espacio de reflexión y diálogo sobre el impacto real del cáncer de mama en la vida diaria de las pacientes y puso el foco en las herramientas de detección y prevención, en las experiencias y necesidades de las mujeres que conviven con él, pero también en los avances que se han producido en los últimos años y en los retos que aún quedan por alcanzar.

La jefa del servicio de Oncología Médica del Hospital de Mérida, Fuensanta Aranda, fue la encargada de presentar y moderar el acto que estuvo abierto al público en general. «La relación entre cáncer y mujer presenta singularidades importantes que deben tenerse en cuenta desde una perspectiva médica, psicológica y social, ya que el estado actual del cáncer en la mujer muestra una marcada prevalencia del cáncer de mama y una creciente incidencia de otros tipos, como el de pulmón», estableció la doctora Aranda durante la presentación del acto.

«El diagnóstico precoz y los tratamientos actuales logran altas tasas de curación» Fuensanta Aranda Jefa de Oncología en Mérida

La jefa de Oncología del Hospital de Mérida también puso sobre la mesa un dato muy relevante: «Una de cada ocho mujeres puede desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida, pero el diagnóstico precoz y los tratamientos actuales permiten alcanzar altas tasas de curación».

Precisamente, sobre los factores de riesgo, así como sobre la detección y prevención temprana de esta enfermedad, habló la primera de las ponentes, la especialista en cirugía general y del aparato digestivo del Hospital de Mérida, Cristina Marco: «Estamos expuestos a mucha información que nos llega de diferentes plataformas y que, a veces, no es clara y precisa. La confusión y el desconocimiento pueden tener consecuencias muy importantes», advirtió la doctora, a la vez que consideró que «cuando conocemos a lo que nos enfrentamos estamos un paso más cerca de combatirlo».

«Cuando conocemos a lo que nos enfrentamos estamos más cerca de combatirlo» Cristina Marco Especialista en cirugía general

De este modo, la especialista en cirugía explicó que el cáncer de mama es el segundo tumor más frecuente a escala mundial y el más común en mujeres. Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en 2024 se registraron en España 36.395 nuevos casos de esta enfermedad. «La mayoría de los factores de riesgo asociados a su desarrollo son ambientales y/o dependientes del estilo de vida y tan solo un 5-10% de los casos están relacionados con una etiología genético-hereditaria», explicó la cirujana, antes de pasar a detallar los factores de riesgo, que clasificó en modificables y no modificables.

Factores a tener en cuenta

Entre los modificables, es decir, que dependen de hábitos y estilos de vida se encuentran el consumo de tabaco y alcohol, la obesidad (especialmente premenopaúsica), el sendentarismo o la baja actividad física, una dieta poco saludable o el uso prolongado de anticonceptivos orales. Marco también aludió en este apartado al historial reproductivo de la mujer en casos en las que la paciente no ha tenido ningún parto o a un primer embarazo tardío; a la lactancia materna breve o ausente, que puede llegar a ser un factor protector si ésta se prolonga en el tiempo; a la exposición a radiación ionizante, e incluso al trabajo nocturno prolongado.

36.395 nuevos casos de cáncer de mama se detectaron en 2024, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)

11.000

Con respecto a los signos y síntomas a tener en cuenta para poder alcanzar un diagnóstico precoz la doctora apuntó a la palpación de un bulto o masa palpable en la mama dura, fija, y generalmente indolora, así como a asimetrías ente ambos pechos o cambios en su tamaño o forma, e incluso al engrosamiento o endurecimiento d de una zona.

Cambios en la piel

También a los cambios en la piel, como su retracción o hundimiento, enrojecimiento, descamación, ulceración o aparición de venas visibles en una sola mama. La alteraciones en el pezón pueden ser también otro signo como secreción anómala, eczema o lesiones en la areola o pezón. Ya en un estadio avanzando, los síntomas locales que pueden aparecer son dolor persistente y localizado o úlceras y/o heridas que no cicatrizan. La afectación ganglionar también puede aparecer a través de nódulos palpables duros y no dolorosos en axilas o clavículas.

«Las mujeres no tienen por qué poder solas y ser fuertes, deben pedir ayuda» Irene León Psicóloga de la AECC

Por todo ello, es muy importante participar en los programadas de cribado de cáncer de mama puestos en marcha por el Servicio Extremeño de Salud (SES), dirigido a mujeres entre los 49 y los 69 años. Además, desde octubre de este año se han incluido en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama del SESa mujeres de 48 años y contempla a aquellas de entre 40 y 47 años con antecedentes en primer grado (madre, hermana o hijas), que pueden participar previa solicitud médica.

Con el objetivo de analizar a través de una encuesta online cómo diversos factores medioambientales y aquellos de riesgo específico como son el estado de salud, el estilo de vida, la dieta, el nivel de actividad física, los cambios en los ritmos circadianos y el estado emocional impactan en la aparición y consecución del cáncer de mama, la doctora Cristina Marco participa actualmente en un proyecto de investigación. En él colaboran el Hospital de Mérida, la Universidad de Zaragoza, y el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.

Los cribados del SES están dirigidos a mujeres de entre los 49 y los 69 años de edad y abiertos a aquellas con antecedentes

Así, según Marco, el objetivo de este proyecto no es otro que el de «incrementar la evidencia científica sobre esta enfermedad y proponer un plan preventivo específico que integre diferentes recomendaciones sobre el estilo de vida y hábitos, así como de recursos de apoyo emocional para la población y, en especial, para pacientes de cáncer de mama».

La psicóloga en el Hospital Universitario de Badajoz y en el Perpetuo Socorro, en representación de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Irene León, abordó la parte más emocional y y mostró cómo afrontan los pacientes el diagnóstico de cáncer y cómo cambian los roles en sus vidas, a través de testimonios reales. «Venimos de un concepto en el que asociamos el cáncer de mama con el color rosa, con el optimismo como recurso y con mujeres luchadoras. Aunque con la mejor e nuestras intenciones, les damos ánimos a las enfermas y las incitamos a luchar y no siempre acertamos con esas palabras porque ellas no reconocen como suya esa situación, debido a la desconexión existente con la realidad», explicó la psicóloga con el objetivo de priorizar las emociones de las personas que conviven con la enfermedad.

«El trabajo en equipo es muy importante y repercute positivamente en la paciente» Beatriz Ortiz Oncóloga radioterápica

León también hizo alusión al lema de la AECCde este año: 'Nos lo tomamos a pecho', representando ese 'pecho' un lugar emocional para «conseguir llegar de la expresión popular a la experiencia real y de la empatía a la acción».

Más allá del tratamiento

La cara oculta del cáncer de mama, es decir, aquella que deja secuelas físicas, sociales y emocionales a las enfermas y a las supervivientes también tuvo cabida en este foto Aula Salud. La incredulidad ante la situación, la culpabilidad, la determinación por hacer todo cuanto está en su mano para recuperarse, la presión social de mantenerse positivas o el cambio de estatus de ser pacientes a supervivientes para toda su vida son algunos de los sentimientos que muestran en consulta a León algunas de sus pacientes. «Las mujeres no tienen por qué poder solas y ser fuertes, deben pedir ayuda», dijo la psicóloga.

Por todo ello y por las necesidades que van más allá de los tratamientos como son el malestar emocional, la necesidad de información sobre la enfermedad, sus efectos secundarios, recursos sociales o problemas de depresión y tristeza que cada día tratan desde la AECC, la psicóloga puso el foco en la importancia de la investigación a través de proyectos que aumenten el conocimiento sobre la enfermedad, el desarrollo de nuevas terapias y ensayos clínicos, el avance en nuevos métodos de detección precoz y el diseño de nuevas estrategias.

Ampliar Un momento de la charla-coloquio. J. M. ROMERO

La última parte del foro consistió en una mesa coloquio a la que se unieron el facultativo especialista en oncología médica del Hospital de Mérida, José del Corral, y la oncóloga radioterápica, también del Hospital de Mérida, Beatriz Ortiz. Todos ellos comentaron, en sus determinados campos cuáles han sido los mayores avances.

José del Corral destacó los conseguidos en el campo de la inmunoterapia con el desarrollo de fármacos, que consideró que en la mayoría de los casos «menos es más». Por su parte, Beatriz Ortiz puso de relieve la evolución en la aplicación de sesiones: «Hemos pasado de 33 días de tratamiento a una única sesión alcanzando un mayor eficacia» y la importancia del trabajo en equipo, que repercute de forma positiva en la paciente.

«En lo que a los tratamientos se refiere, menos es más» Juan José del Corral Especialista en oncología médica

Marco hizo hincapié en los avances quirúrgicos con la cirugía de mínima invasión «que hacen que hagamos la misma técnica conservando la morfología y permitiendo una pronta recuperación», según explicó. Y León puso el foco en la concienciación social de la incorporación de las pacientes a su puesto de trabajo tras la recuperación, así como a los cambios estéticos y cómo les afectan socialmente.

Temas

Extremadura