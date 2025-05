Sin especialista casi un año después

Ildefonso Galván Galván tiene ahora 74 años, pero cuando visitó a su médico de cabecera tenía 73 y cuando le atienda el especialista podría tener ... 75. Este pacense apenas puede andar ya porque tiene inflamada su pierna derecha. La última noticia del Servicio Extremeño de Salud (SES), que en este mes de mayo le aplazó su cita para que le hicieran una ecografía, es que su consulta con el especialista «se suspende temporalmente».

Fue a quejarse y preguntar qué pasaba con su caso por si podía dejar por escrito su descontento. Según explica este pacense, «en el Hospital (Universitario de Badajoz) ya no sabían ni qué decirme, por lo visto me han anulado la cita porque no hay especialista».

Ildefonso Galván tiene artrosis en una rodilla. Se le empezó a hinchar el pie de manera llamativa y acudió a su médico de cabecera a exponer su problema de salud el 9 de julio de 2021. Le dieron cita con el especialista el 19 de mayo de 2022, es decir, más de diez meses después. Debía presentarse para una primera consulta, concretamente en la número 3 del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular (planta cuarta) del Hospital Universitario de Badajoz. Su médico de familia había solicitado para él una eco-doppler del pie derecho (ecografía que muestra la circulación de la sangre por los vasos sanguíneos).

«Se aproximaba la fecha y yo cada vez tenía peor la pierna, cada vez me costaba más andar, pero antes de que llegara el 19 de mayo me llegó otra carta del SES en la que me aplazaban la cita», explica señalándose con el escrito su pierna derecha. En esa comunicación le informaban de que tendría que esperar un mes y diez días más. Sería atendido el 29 de junio a las 10.45 horas en el mismo sitio, el Hospital Universitario de Badajoz.

Al paciente le dijeron que no hay especialista, pero el SES explica que es algo «puntual por organización del servicio»

Sin embargo, el pasado 9 de mayo le llegó otra carta. El SES «suspende temporalmente» la cita pendiente con este paciente, lo cual ha desconcertado a este septuagenario pacense, que siente que cada vez tiene más problemas para andar y se pregunta con ironía si llegará vivo a la cita con su especialista.

Precisamente la semana pasada le llegó otra carta con el membrete del SES. Pensaba que al fin le tocaba. «La abrí y al fin me han dado cita, sí, pero para el 23 de octubre de 2023», explica desesperado.

Espera muy superior al resto

Ildefonso Galván afirma que directivos del hospital le han contestado de modo no oficial que no tienen especialista para diagnosticar el problema que sufre en su pierna, de ahí la suspensión de su consulta. Preguntado el SES, responde lo siguiente: «Si se suspenden consultas o intervenciones programadas es de manera puntual por una cuestión de organización del servicio. Nunca se han dejado de atender las intervenciones y consultas urgentes en este servicio en el Hospital Universitario de Badajoz».

Hay que saber que Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario de Badajoz es el servicio de referencia regional para todos los pacientes extremeños

Según la última memoria de la Defensora del Usuario del Sistema Sanitario Público de Extremadura, referida al año 2021, el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular es el servicio con más tiempos de espera para una intervención quirúrgica. Tenía una espera media del total de pacientes intervenidos del registro en 202 días en el año 2020, pero en el periodo actual es de 325 días de media, «aumentando el tiempo de forma muy importante respecto», reseña una de las conclusiones de este documento, que no pasa por alto que este periodo es muy superior al límite máximo de espera contemplado por la Ley 1/2005 de Tiempos de respuesta en la atención sanitaria especializada del Sistema Sanitario Público de Extremadura, que son 180 días.

Según la memoria de la Defensora del Usuario, esa especialidad tiene 355 días de espera cuando la ley marca 180

En el caso de Ildefonso Galván, la cita con el especialista para que le dieran un diagnóstico a través de una ecografía se la dieron a los 314 días, posteriormente la aplazaron y la espera ya sumaba 355 días. En la actualidad no tiene fecha al ser el paciente informado por el SES de que «por motivos asistenciales» se ven «obligados a suspender temporalmente la cita». Y concluye el escrito: «Le rogamos que disculpe las molestias ocasionadas».