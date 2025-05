Cómo espantar la 'bajona'

Un profesor de Lengua española y Literatura no debería decir esto, pero lo digo: el libro que he leído últimamente con más pasión se titula ' ... Cáceres ACB. Los años dorados del baloncesto cacereño (1991-2003)'. Lo ha escrito el periodista y amigo Javier Ortiz, se ha publicado coincidiendo con el reconocimiento de la ciudad al equipo que consiguió el épico, glorioso e histórico ascenso del Cáceres a la ACB y se distribuye de una manera rarita: se regaló en el acto de entrega de la medalla de la ciudad al equipo. Algunos se llevaban dos ejemplares o tres, otros lo cogían aunque no pensaran leerlo nunca y cuando fui a la librería El Buscón entusiasmado a comprarlo, me comentó Antonio, el librero, que no estaba a la venta, pero que él tenía dos ejemplares y me regalaba uno.

Así que llegué a casa, me senté en mi sillón favorito y no he parado hasta acabar de leerlo. El libro está bien escrito, con ritmo, con datos, sorprendiendo y atrapando. Pero hay decenas de libros así y no por eso uno deja de leer otras cosas, apaga la tele y está deseando acabar el postre para regresa al sillón de lectura. Lo que hace ese libro diferente es que nos cuenta nuestra vida a los cacereños de más de 40 años. Todo lo que en él se narra, comenta y describe nos pasó, o mejor, lo pasamos, lo disfrutamos y lo padecimos. Para entender por qué se le entrega la medalla de la ciudad a este equipo y se celebra aquella hazaña, habría que hacer una encuesta en Cáceres preguntando el truco que empleamos en esta ciudad los mayores de 40 para ahuyentar eso que siempre se ha llamado tristeza y ahora se llama 'bajona'. Un tanto por ciento considerable responderá que se animan entrando en Youtube, tecleando ascenso del Cáceres a la ACB, viendo vídeos de la hazaña y sintiendo cómo la adrenalina se les dispara y disipa cualquier angustia. Aquel año del ascenso y los posteriores no fueron un éxito deportivo. Es más, desterremos adjetivos como épico, glorioso e histórico empleados más arriba. Aquello no fue una gesta, sino un estado de ánimo. Era un flotar continuo, un dedicar una parte de tu vida a disfrutar de aquella euforia perpetua que te daba fuerzas para vivir en las colas y alcanzar el éxtasis durante los partidos. Media ciudad tiene una historia que contar: las horas que esperamos para conseguir una entrada, las horas que aguardamos para entrar al pabellón, los gritos acompasados de una afición que no necesitaba animadores ni megafonía para calentar el ambiente. Todos gritábamos al unísono de manera espontánea, que es como funcionan las grandes aficiones, sin necesidad de altavoces ni sirenas pesadas, anestesiantes y reiterativas que rompen el ritmo de los cánticos. Aquello tenía, además, el misterio y la incertidumbre de las historias de amor trágicas, esas que sabes que se van a acabar algún día porque te van a abandonar. Ser del Real Madrid o del Barça encierra la monotonía de la victoria, pero ser del Cáceres y estar en ACB era un sueño y cada temporada sin descender, un milagro. Sabíamos que aquello se acabaría, como se acaban todos los grandes amores, y había que disfrutarlo apurando cada rebote, cada pase, cada canasta... Mi cuñado decía que las mañanas de partido se afeitaba de otra manera, como si la vida le regalara un gran día. En mi cartera, junto a la foto de la familia, estaba la entrada del Cáceres-Joventut, el primer partido en ACB. Cada uno escondía su fetiche y su manía, pero todas tenían un mismo origen: aquel equipo y aquella hazaña que el libro de Javier Ortiz me ha hecho revivir página a página, partido a partido.

