España urge a Francia y Portugal a acelerar las conexiones ferroviarias con la UE

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, defendió en Bruselas que España está «haciendo los deberes» para impulsar las conexiones ferroviarias transfronterizas ... comprometidas con la Unión Europea, por lo que ha instado a Portugal y Francia a «acelerar» en el desarrollo de los tramos que dependen de sus proyectos, como el tramo del corredor atlántico que debe conectar con la ‘Y vasca’.

En declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Transporte de la UE en Bruselas, Santano reconoció que «impulsar definitivamente» las conexiones transfronterizas es la «asignatura pendiente» de la UE y ha puesto el acento en la necesidad de que «Francia y Portugal impulsen y aceleren las conexiones de la frontera».

De hecho, el secretario de Estado indicó que prevé un encuentro bilateral con el ministro de Transporte galo, Philippe Tabarot, para reforzar la «presión» para que pueda «avanzar» en el compromiso del despliegue de las conexiones. «Francia, fundamentalmente, pero también Portugal», dijo.

París aplaza hasta 2042

París optó por aplazar hasta 2042 el plazo para el desarrollo de la conexión de alta velocidad con España por el corredor Atlántico, un proyecto que forma parte de la red transeuropea de transportes de la UE que debería estar completada en el horizonte de 2030-2034.

La revisión que llevó a cabo Francia de sus inversiones en infraestructuras supone que la nueva línea Burdeos-Dax para unir con alta velocidad su territorio con la península ibérica no estará completada hasta 2042; un retraso que Bruselas y España llamaron sin éxito a reconsiderar.

En todo caso, el secretario de Estado aseguró que es «imposible» que aún con un compromiso de acelerar los trabajos se pudiera cumplir ya los tiempos consensuados porque del otro lado de los Pirineos no se ha dado aún «ningún paso significativo».