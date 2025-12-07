HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

España urge a Francia y Portugal a acelerar las conexiones ferroviarias con la UE

Redacción

BADAJOZ.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, defendió en Bruselas que España está «haciendo los deberes» para impulsar las conexiones ferroviarias transfronterizas ... comprometidas con la Unión Europea, por lo que ha instado a Portugal y Francia a «acelerar» en el desarrollo de los tramos que dependen de sus proyectos, como el tramo del corredor atlántico que debe conectar con la ‘Y vasca’.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

