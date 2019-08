Mi viaje favorito... Cambridge «Vi cómo España ganó la Copa del Mundo en Sudáfrica y lo pasé allí de maravilla» Johannesburgo. Martín-Tamayo en el estadio Soccer City, donde España ganó el Mundial. ALEXIS MARTÍN-TAMAYO 'MISTERCHIP', COMENTARISTA DEPORTIVO Viaja mucho por trabajo, por eso el ordenador no falta nunca en su maleta. La gastronomía es una parte importante de sus viajes de placer, y destaca San Sebastián como uno de sus sitios favoritos por lo bien que se come allí MARISA GARCÍA Badajoz Jueves, 15 agosto 2019, 13:28

-¿Cuál ha sido su viaje favorito? ¿Cuándo lo hizo?

-Mi viaje favorito fue en verano de 2010 a Johannesburgo, en Sudáfrica, para ver la Copa del Mundo. No fue un viaje de placer, sino profesional, pero se pueden considerar unas vacaciones porque lo pasé allí de maravilla.

-¿Volvería allí o es de los que siempre buscan destinos nuevos?

-No suelo buscar destinos nuevos, me gusta repetir porque una vez que descubro un sitio en el que estoy a gusto, me gusta ir siempre por allí porque ya conozco bien el entorno y el ambiente. Pero en el caso de Sudáfrica sí que me gustaría volver, pero esta vez solamente para asuntos personales, sin que tuviera nada que ver con lo profesional, porque me dejé muchas cosas sin ver.

-¿A quién le recomendaría este viaje?

-A cualquier aficionado al fútbol español, porque el sitio en el que ganó España la Copa del Mundo es ya casi de peregrinación, pero también Johanesburgo tiene partes preciosas. Son unas vacaciones muy recomendables, aunque es un sitio peligroso, hay que conocerlo bien y no te puedes meter en cualquier lado.

-¿A dónde le gustaría ir si pudiera?

-Tengo pendiente todavía mi luna de miel porque cuando me casé no me dio tiempo a hacerla. Me casé en verano y los veranos son complicados para mí porque tengo mucho trabajo, es cuando tengo que preparar toda la temporada y no me queda tiempo para hacer muchas cosas. Me quiero ir a las Islas Maldivas, que es un sitio que me ha llamado siempre la atención. Y también me encantaría ir a la isla de Pascua.

-¿Cuál es el sitio que más le ha impresionado?

-Cuando estuve en Las Vegas, en el año 2000 más o menos, me sorprendió muchísimo cómo estaba todo aquello montado, todo lleno de hoteles, de luces... Desde que te bajabas de avión ya empezaba a haber máquinas recreativas en el aeropuerto. Es un sitio curiosísimo. También me impresionó en San Francisco ver las famosas calles de las películas, con las cuestas que suben y bajan.

-¿Cuántos viajes suele hacer al año?

-Suelo viajar mucho. Hago prácticamente uno al mes, sobre todo por cuestiones profesionales. Gracias a Dios tengo un trabajo que me permite viajar mucho, sobre todo por España y por América.

-¿Cuál es el lugar más raro que ha visitado?

-No diría especialmente «raro», pero sí que me sorprendió bastante Leipzig. Fui en el año 2006 a ver allí jugar a la Selección española contra Ucrania en el primer partido del Mundial de Alemania y ver el contraste que existía entre la Alemania del Este y del Oeste fue tremendo. Leipzig era como un pueblecito pero con todo como muy viejo y muy derruido, y la verdad es que me causó mucha impresión.

-¿Qué tipo de viajero es? ¿De los que planifica o de los que va a la aventura?

-Planifico poco. Me gusta saber dos o tres sitios donde ir, pero lo dejo todo al libre albedrío y voy a la aventura.

-¿Y suele mirar comentarios sobre hoteles, restaurantes o destinos antes de reservar?

-Más que mirar comentarios de hoteles y restaurantes antes de reservar, me fío más de recomendaciones de gente a la que conozco. Rara vez voy a algún sitio mirando una recomendación en internet. Normalmente siempre voy con recomendaciones de alguien, llamo a alguien que sé que ha estado por allí y pregunto por dónde puedo ir.

-¿Qué tipo de viaje prefiere: los activos o los de relax?

-Como durante el año tengo que viajar mucho por cuestiones profesionales (y son viajes bastante activos en los que haces un montón de cosas pero en los que no te da tiempo a ver prácticamente nada), cuando tengo la ocasión de hacer unas vacaciones con mi familia, ahí sí que me gusta estar más tranquilo.

-¿Mar, montaña o ciudad?

-Me gustan los sitios de mar, pero no soy especialmente de playa. Me gusta tenerla cerca, con buen tiempo, pero no me paso luego el día en la playa.

-¿Low cost o lujo?

-Siempre que puedo prefiero el lujo, si económicamente es viable. Cuando viajo prefiero estar cómodo y a gusto.

-¿Qué lugar visitó y quiso quedarse a vivir en él?

-Ninguno, porque yo vivo de maravilla en Madrid y de aquí no me quiero mover. Pero si no viviera en Madrid, una ciudad como Londres sí que me llama mucho la atención.

-¿Qué viaje le ha defraudado y no recomendaría nunca?

-He tenido mucha suerte. No ha habido ningún viaje del que me volviera de allí diciendo: vaya porquería de sitio. No he tenido esa experiencia, afortunadamente.

-¿Es la gastronomía una parte importante de su viaje?

-Es una parte muy importante de mis viajes. De hecho, uno de mis sitios favoritos es San Sebastián y principalmente es por lo bien que se come allí.

-¿Qué plato recuerda de su viaje favorito?

-En Johanesburgo, en la plaza Mandela, había un sitio donde ponían muchos tipos de carne que era espectacular, tremendo.

-¿Es de los que se atreve a probar de todo?

-Si son cosas muy raras, no.

-¿Le gusta hacer fotos de sus viajes? ¿Es de los que les gusta compartirlos en las redes sociales?

-Sí, suelo hacer fotos de los viajes por tener recuerdos. Algunas sí que los comparto en las redes sociales, aunque no estoy todo el rato mandando fotos. En mis redes sociales comparto, sobre todo, temas profesionales y personales muy pocos, pero de vez en cuando sí que subo alguna foto, pero sin atosigar al personal.

-¿Qué es lo que no falta nunca en su maleta?

-En mi maleta lo que no falta nunca es mi ordenador. Por mi trabajo. Yo me dedico al tema del deporte y el deporte no para nunca. Tengo que ir con mi ordenador a todas partes en previsión de que pueda pasar cualquier cosa y tenga que ponerme manos a la obra, así que el ordenador es una pieza esencial de mis viajes, ya sean profesionales o personales, siempre voy con él.

-Y en la vuelta ¿es de los que siempre necesita más espacio por las cosas que ha comprado? ¿Suele traer souvenirs de recuerdo?

-La maleta se me suele quedar chica. En más una ocasión me he tenido que comprar una maleta en el sitio en el que he ido para poder meter más cosas.

-¿Qué es lo que llevará seguro en su próximo viaje?

-Va a ser en septiembre a Guatemala, por temas profesionales. Y lo que llevaré seguro es mi ordenador, un traje, porque haremos allí varios programas de televisión, y ropa fresquita porque allí hay humedad y hace mucho calor.