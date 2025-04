España y las farolas

Estamos en crisis de valores, de ideas, de proyectos y de principios, en crisis sanitaria y económica, en crisis de la izquierda, la derecha y ... el populismo, en crisis educativa, laboral y de abastecimiento... ¿Pero cuándo no hemos estado en crisis? Si leen ustedes artículos escritos a caballo del siglo, entre 1997 y 2007, comprobarán que también en ellos se hablaba de la crisis que estábamos padeciendo. Sin embargo, a partir de 2008, en los artículos de opinión descubrimos que la etapa anterior había sido de bonanza y riqueza, aunque nosotros no nos enteramos.

Sobre esta crisis perpetua que habitamos, se escriben diariamente decenas de artículos y en todos ellos, al final, se apuntan soluciones. Lo normal es que esos artículos, más o menos largos, dediquen el 90% del espacio a presentar las causas y la esencia de la crisis, dejando para el final unos renglones en los que se proponen soluciones. Yo no sé si este desequilibrio se debe a que el autor se enrolla denunciando disfunciones, barbaridades y calamidades y cuando se da cuenta, solo le quedan 50 palabras para acabar el artículo, o si, en realidad, no sabe qué soluciones articular y las despacha en media docena de líneas y sin especificar demasiado, no vaya a ser...

Porque criticar a destajo, despotricar sin descanso y denunciar sin medida es fácil y cómodo. Lo hacemos todos y nos lo pasamos muy bien argumentando contra esto y aquello. Lo malo es cuando nos peguntan: «¿Y cómo crees tú que podríamos solucionar este sin dios?». Es en ese punto cuando nos golpea la realidad porque descalificar y tirar por tierra es fácil. Construir es más complicado.

Pero bueno, somos simples mortales de provincias que no tenemos la responsabilidad de escribir para cambiar el mundo. Con mejorarlo un poco, nos conformamos. En provincias, escribimos mucho costumbrismo y nuestra responsabilidad es pedir que pongan buen papel higiénico en los hoteles, coloquen dos farolas en la estación de tren de Casatejada o echen menos pimentón a las patatas revolconas. En Madrid es distinto. Desde la Corte deben guiarnos plumas con enjundia que, además de denunciar lo mal que está España, propongan soluciones prácticas, eficaces y posibles. Y ahí surge el problema.

Escojan ustedes una antología de artículos para cambiar España. Verán cómo disfrutan leyendo la relación de nuestros males y enfermedades sociales. Hasta ahí, todos de acuerdo. Pero, ¡ay!, se adentra el pensador por la senda de las propuestas para regenerar la patria y nos quedamos con un palmo de narices. Con lo bien que había diagnosticado, ahora resulta que recetando es como todos: despacha la medicina en unos pocos renglones y nos quedamos sabiendo que todo es calamitoso, pero sin saber cómo superar la calamidad. He hecho un repaso por una antología de artículos de análisis y las soluciones aportadas giran alrededor de tres ideas: una transformación en nuestro sistema de formación, un aumento de la inversión en I+D y un cambio en el modelo productivo español.

Si descendemos a los detalles, surgen voces airadas contra cualquier reforma educativa, que durará hasta las siguientes elecciones, invertir en I+D no es rentable políticamente y lo de cambiar el sistema productivo es un buen propósito que resiste hasta que los gobernantes descubren que si cambian un sistema basado en la burocracia y en una gigantesca función pública, perderán las siguientes elecciones, así que convocan oposiciones y los ciudadanos tenemos que conformarnos con las farolas luminosas, el papel higiénico de calidad y el pimentón en sus justas dosis.