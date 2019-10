La España desmemoriada

FRANCO, Cataluña y España serán las palabras que más oiremos, al menos, hasta el 10-N de boca de nuestros políticos, y no solo de la derecha. El lema de campaña del PSOE es «Ahora, Gobierno. Ahora, España», para indignación de la Fundación Francisco Franco, que acusa de plagio a los socialistas por utilizar para «fines espurios» la «denominación de origen 'Ahora España'», con la que en 2017 bautizaron una «asociación cultural» que tiene entre sus fines «la defensa y promoción de la Unidad Histórica de España» frente a «la deriva secesionista».

Por su parte, Vox contraatacó con el eslogan «España siempre» y ha aprovechado la sentencia del Supremo que autoriza la exhumación de Franco para arremeter contra la ley de memoria histórica lanzando bulos como que las Trece Rosas «torturaban, asesinaban y violaban vilmente». Lo peor es que hay desmemoriados históricos y nostálgicos de una dictadura que no sufrieron que se creen estas falacias.

El PP no tiene lema electoral aún, pero el jueves cubrió la fachada de su sede con una lona en la que se lee: «¿Izquierda o Derecha? España». Y el martes, con motivo de segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O, Rivera se fotografió en el Parlament junto al grupo de Cs mientras desplegaban una enorme bandera nacional que se unía a una catalana.

La intención de Sánchez es clara. Si el 28-A buscó concentrar el voto progresista agitando el espantajo de la ultraderecha, el 10-N pretende recuperar el moderado que se le fugó a Ciudadanos arrebatando a la derecha el discurso patriótico en un momento de flujo de la marea soberanista ante la inminente sentencia del juicio del 'procés'. Como explica a 'El Confidencial' el consultor Luis Tejero, «al incluir el nombre del país en sus carteles de campaña, busca el doble objetivo de desactivar a quienes lo acusan de ser tibio o condescendiente con los independentistas y, por otro lado, presentarse como el único partido progresista que no se avergüenza de España».

Muestra de esa vergüenza es que Errejón no se ha atrevido a incluir el término España en el nombre de su nueva formación, optando por el más aséptico «país». De resultas, la derecha ha patrimonializado el concepto de España y los emblemas nacionales porque buena parte de la izquierda sigue renegando de ellos al asociarlos de forma pavloviana al franquismo. El origen de esta fobia es que Franco sustituyó la bandera republicana y el himno de Riego por la enseña rojigualda y la Marcha Real. No obstante, el 16 de abril de 1977, pocos días después de su legalización, el PCE reconoció públicamente la Monarquía y la bandera bicolor como símbolo del Estado español, acordando colocarla en todos sus actos. Es el precio que pagó para salir de la clandestinidad y en pro de la reconciliación nacional y el restablecimiento de la democracia. Así lo explicó el entonces líder comunista, Santiago Carrillo: «Siendo una parte de ese Estado, la bandera de este no puede ser monopolio de ninguna fracción política, y no podíamos abandonarla a los que quieren impedir el paso pacífico a la democracia».

Sin embargo, la desmemoriada nueva izquierda ha dejado que la derecha se apropie indebidamente de unos símbolos que deberían representar a todos y que, como diría Unamuno, 'hunos' y 'hotros' se arrojan como bumeranes y utilizan para tapar sus vergüenzas. Cuando no se tiene nada constructivo que decir, no hay como gritar «¡España!» para enardecer los ánimos del bando propio y del contrario mientras dure la guerra electoral, que algunos están empeñados en alargar hasta vencer al ser incapaces de convencer.