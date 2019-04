«España no debe pedir perdón a México» Estatua ubicada en el centro de Cáceres en recuerdo al conquistador nacido en Medellín. / A. Méndez Los expertos coinciden en que no procede atender el reclamo del presidente mexicano López Obrador ANTONIO J. ARMERO Cáceres Miércoles, 3 abril 2019, 21:01

Puede que el acto más importante de cuantos se celebren en España para recordar los quinientos años de la conquista de México por el extremeño Hernán Cortés sea el que comienza este jueves en Medellín. Y es seguro que en alguna de las mesas redondas o conferencias del congreso internacional titulado 'Hernán Cortés en el siglo XXI' salga el nombre de Ángel Manuel López Obrador, el presidente mexicano que sin querer le ha dado un empujón publicitario a este seminario que la Asociación Histórica Metellinense lleva tres años preparando.

Quién iba a imaginar que el periódico mexicano 'Reforma' filtraría una carta que el dirigente de aquel país le envió al rey Felipe VI. En ella le propone que los dos países creen una hoja de ruta para que «el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados» durante la conquista, como paso previo a la celebración en el año 2021 de «una ceremonia conjunta al más alto nivel».

Hasta ahora, lo que hizo Cortés en México había generado controversias varias, principalmente una, la que trata de dirimir si es un prohombre o un genocida, aunque quizás sean mayoría los que creen que no es ni una cosa ni la otra. Pero ahora hay un nuevo debate: ¿Debe España pedir perdón a México, tal como reclama López Obrador?

«¿Y Julio César y Alejandro?»

«¿Y el gobierno italiano debe pedir perdón por Julio César? ¿Y Grecia por Alejandro Magno?», responde Tomás García, presidente del colectivo que organiza las jornadas. «La Historia no es un relato de héroes y villanos, de dioses y diablos –añade–. Se olvida con frecuencia que Cortés fue también un emprendedor que montó un astillero, la primera ganadería brava de México y la primera imprenta cuando la mayoría de los países europeos no tenía ninguna». «Su historia –concluye García–, como la de tantos personajes históricos, tiene luces y sombras, pero sin duda más luces que sombras. Los prejuicios sobre una persona, y en torno a él hay muchos, desaparecen cuando se la conoce, y este es uno de los objetivos del congreso».

«Coincido con el presidente mexicano en que hace falta reconciliarse» T. Calvo Buezas | Antropólogo

Uno de los que participará en él será Tomás Calvo Buezas, catedrático emérito de Antropología Social. Ha sido presidente de la Federación Internacional de Estudios de América Latina y del Caribe, y fundador del Centro de Estudios de Migraciones y Racismo. Su esposa es mexicana y sus hijos tienen nombres hispano-mexicanos. «La pregunta no es si España debe o no pedir perdón –expone–. La carta del presidente no se ha entendido bien. Lo que él propone es una reconciliación histórica entre los dos países, algo que yo también entiendo necesario, por lo que estoy al cien por cien de acuerdo con él en este punto. Esa propuesta suya ha recibido en España algunas respuestas carpetovetónicas, con insultos incluidos».

El congreso internacional 'Hernán Cortés en el siglo XXI' analiza en su localidad natal de Medellín la figura del conquistador

«Yo no creo que haya pedir perdón, aunque es una idea que tampoco me repugna, como sí parece hacerlo a otros, y en cualquier caso, habría de ser un perdón mutuo. López Obrador ha tirado el guante correctamente, pero aquí se está recogiendo de manera equivocada, buscando el enfrentamiento en vez de la reconciliación», opina Calvo Buezas.

Para Sigfrido Vázquez, profesor del área de Historia de América de la Universidad de Extremaudra, «no ha lugar» al perdón que pide el dirigente americano. «No procede analizar el pasado con la mentalidad actual», sitúa Vázquez. «Es una premisa fundamental para los historiadores que los hechos deben juzgarse en el contexto en el que sucedieron, y es evidente que el de hace quinientos años no se parece al de ahora».

«Los hechos deben juzgarse en el contexto que sucedieron» Sigfrido Vázquez | Profesor de la UEx

Además, apunta otro aspecto a tener en cuenta. «El México actual es heredero directo del sistema colonial español. Lo son sus estamentos jurídicos, territoriales y también su Administración». «López Obrador tiene una ideología, que incluye la referencia constante a los pueblos indígenas, una reivindicación nacionalista mexicana que no es nueva», subraya.

Desde el país americano hasta España ha viajado Alicia Mayer, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México que impartirá mañana una charla en el congreso de Medellín. «Yo pienso que la petición del presidente de México no es correcta ni oportuna –opina–. Desde el punto de vista diplomático, España es el país con quien México tiene mayores vínculos históricos y culturales. No veo adecuado que se deteriore la relación por este reclamo. Son muchos más los elementos que nos unen culturalmente que los que pudieran separarnos o dividirnos».

«Pedir perdón por un hecho ocurrido hace 500 años, llevado a cabo por otras generaciones que vivían circunstancias distintas a la nuestra, revela una interpretación anacrónica de la historia», entiende Mayer.

Alicia Meyer, de la Universidad Autónoma de México, cree que disculparse sería «una interpretación anacrónica de la historia»

Ella, además, cree que es importante tener presente que la conquista «es un proceso muy complejo, que duró 300 años y que tiene que ver con las circunstancias europeas y americanas de ese momento». «Es un acontecimiento que se llevó a cabo tanto por españoles como por indígenas, aprovechando los antagonismos y rivalidades con los Mexica. El resultado de la misma, el mestizaje, fue el fundamento de la nacionalidad mexicana y determina el modo de ser del México actual. Asumir esta realidad es mejor que rechazarla». «Si no hubiesen llegado los españoles –añade–, hubiesen sido los ingleses, portugueses u holandeses, y quizá no con el resultado de la preservación de los grupos indígenas».

«¿Ahora? ¿Por qué?»

En opinión del escritor y dramaturgo Jorge Márquez, que ha estudiado en profundidad a Hernán Cortés y su tiempo y ha escrito sobre él, la petición de López «no tiene sentido». «¿Pedir perdón ahora? ¿A quién? ¿Por qué?», se pregunta Márquez, que entiende más necesario profundizar en la figura del conquistador extremeño y hacerlo con sentido crítico. «Mejor que juzgar es observar y buscar datos, y lo que hace el presidente mexicano es juzgar».

«Es mejor buscar datos que juzgar, y López Obrador juzga» Jorge Márquez | Escritor

Una visión desde el terreno la aporta Julio Holgado, almendralejense que desde hace once años vive en México, donde trabaja para una consultora financiera española. «Yo distinguiría esta polémica concreta actual de la opinión de fondo mexicana sobre Cortés y la conquista», previene. En su país de residencia «está muy arraigada, principalmente debido a la formación que se imparte en los colegios, la idea de que la conquista fue un suceso sangriento, y se silencian aspectos como la culturización, y en general hay bastante desconocimiento en torno a la figura de Hernán Cortés». Algo que, sin embargo, no se traduce «en absoluto en beligerancia hacia los españoles o lo español». «Muy al contrario, aquí somos recibidos y tratados con cercanía y afecto», cuenta Holgado, que asegura que «jamás he visto a un mexicano atacar a un español por la conquista».

«La mayoría lo ha tomado como algo anecdótico» Julio Holgado | Extremeño quevive en México

En cuanto a la petición del presidente, al que define como un populista, asegura que «seguramente, ha tenido más eco en España que en México». «Aquí –concluye–, la propuesta de López Obrador se ha tomado como algo anecdótico, y la mayoría lo ha juzgado como algo fuera de contexto».