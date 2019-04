Miro los regalos de la sección de caballeros jugando a imaginar qué amigo me compraría éste y cuál ese otro. Me aborda una dependienta de sonrisa forzada. Le pregunto si podría hacerme un favor especial. La chica desconfía. Le ruego que elija ella misma un obsequio para alguien como yo y añado que no repare en el precio. Mientras la empleada trabaja me vuelvo de espaldas. Al poco me entrega un paquete delicadamente envuelto y pago. Mañana abriré ilusionado el regalo que me hace alguna desconocida, tal vez una dependienta secretamente enamorada de mí, y Marilyn me cantará Cumpleaños Feliz en YouTube.