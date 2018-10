«Tenemos que esmerarnos más en buscar profesionales» El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, en su despacho durante la entrevista :: brígido José María Vergeles Consejero de Sanidad y Políticas Sociales El consejero admite déficits de personal en 6 especialidades, pero cree que el ciudadano ha recuperado la confianza en la sanidad extremeña PABLO CALVO Cáceres Domingo, 28 octubre 2018, 08:44

José María Vergeles tiene a su cargo a los 16.000 trabajadores del Servicio Extremeño de Salud (SES), además de la política de vivienda. Hiperactivo en su actividad pública, durante esta legislatura han pedido su dimisión tanto la derecha (PP) como la izquierda (Podemos). «Me ha tocado lidiar con unas competencias que están sujetas a muchas contingencias, pero nunca me he planteado renunciar». Reconoce carencias de especialistas, pero también cita el barómetro sanitario («casi el notable») y que las listas de espera «han bajado todos los semestres». «Los profesionales sanitarios no son unos peseteros, lo que quieren es tener los medios adecuados», defiende.

- Han descartado la vacuna tetravalente contra la gripe. ¿Aconseja que quien quiera se la compre en la farmacia?

- No queremos bajar la guardia. El año pasado, de todos los casos graves registrados, solo el 31% estaba vacunado. Es algo que debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de insistir en vacunarse correctamente porque es una medida eficaz. Sobre la tetravalente, no es necesario entrar en una guerra que yo considero guerra comercial. Solo tiene algún índice mayor de cobertura en el subgrupo de virus B, pero no es más eficaz en el virus más frecuente esta temporada.

«Los médicos no son unos peseteros, lo que quieren es trabajar en las mejores condiciones»

«En Mérida vamos a construir un doble búnker para que no se interrumpa la radioterapia»

«Llegan quejas por algo que no está sujeto a la Ley de tiempos de respuesta, las citas para revisiones»

«La dependencia está hecha unos zorros. Extremadura financia el 87% y debería ser el 50%»

- Destinan 850.000 euros a la adquisición de dosis, ¿sería mucho más costosa la tetravalente?

- Sí hay diferencia de precio, la tetravalente nos puede costar prácticamente el doble. Pero no se hace por el precio, y por la evidencia científica sobre la eficacia que tiene la vacuna no es necesario que la gente desembolse dinero de su bolsillo.

- ¿Era necesario cambiar el PAC de Aldeacentenera tras 27 años?

- Era necesario porque está más centrado cuando se quiere atender a Jaraicejo y a Torrecillas de la Tiesa (donde se pondrá). Hemos detectado que cuando se tiene una urgencia en estos dos municipios, acuden directamente a Trujillo, con lo cual el PAC de Aldeacentenera no está sirviendo para el cometido que tenía. En segundo lugar, permite una mejor salida para los casos graves que deben ir a Trujillo o Cáceres. En cualquier caso, Aldeacentenera siempre va a tener un equipo de sanitarios.

- ¿El PAC no estaba bien situado?

- Eso está claro.

- ¿No influyen motivos políticos?

- No, son criterios puramente técnicos y estamos negociando con el ayuntamiento de Aldeacentenera, que es de otro signo político, y están siendo receptivos. Pero hay que subrayar que la zona de salud no se queda sin PAC, como ocurrió en la anterior legislatura.

- ¿En qué medida cree que ha podido mejorar la sanidad desde que es consejero?

- Me la encontré mal, con una deuda de casi 450 millones de euros, con una media de pago a proveedores alta y no se había invertido en infraestructuras ni en alta tecnología. El barómetro sanitario nos arrojaba un descenso en la valoración ciudadana pero hemos pasado del suficiente al casi notable (6,6), un máximo histórico. Los ciudadanos han ganado confianza y seguridad en el sistema sanitario público extremeño, eso ya ha sido un gran logro. Además, todos los años hemos incrementado los presupuestos en sanidad, por lo que vamos a poder volver a cumplir este mes con el pago medio a proveedores en 30 días; y hemos invertido en alta tecnología, ecografías, TAC o resonancias de nueva generación para renovar las que se estaba quedando obsoletas, además del acuerdo con la Fundación Amancio Ortega. En atención primaria hemos incrementado las plazas de formación sanitaria especializada porque tenemos problemas en la cobertura de pediatría y médicos de familia.

- Sin embargo, los médicos se van. ¿No es atractiva la sanidad extremeña, por condiciones laborales, económicas?

- Creo que no hay que llegar al alarmismo ni hablar de fuga de médicos. Castilla y León ha convocado un concurso de traslados, se permite la libre movilidad y conocer en cada caso por qué se van es imposible. No creo que la sanidad extremeño no sea atractiva, pero tenemos que esmerarnos más en buscar profesionales. Es algo que no se consigue solo con dinero. Los profesionales y sobre todo los médicos me han demostrado que valoran más el que los hospitales y los centros de salud tengan los medios adecuados que lo que se les paga por la hora de guardia o la media hora de atención continuada. Es algo que debe quedar claro porque en el ideario de la gente piensan que los médicos son unos peseteros, y yo niego eso, lo mismo que los enfermeros, auxiliares, celadores, técnicos especialistas, etcétera. Lo que quieren es trabajar en las mejores condiciones, y eso se llama tecnología, se llama incentivos para los lugares de difícil cobertura, se llama que tengamos concursos-oposiciones, que se les permita la movilidad o que puedan participar en la gestión del sistema sanitario. En todo esto tenemos mucho camino por recorrer, pero así es como se hace atractiva la sanidad extremeña pública, no porque se pague más o menos.

- La aplicación de las 35 horas sí ha generado ese tipo de reivindicación económica. ¿Está satisfecho de cómo se está aplicando?

- Es imposible pagar la media hora de la atención continuada, pero también es incierto que se haya recuperado en otras comunidades autónomas. Lo que ocurre es que en otros sitios no se cambió la hora de guardia en atención primaria cuando se pasó a 37,5 horas, y aquí el gobierno de Monago la pasó de las tres a las tres y media. Ahora, por Ley de presupuestos del gobierno del señor Rajoy no podemos pagar esa media hora, solo podemos adaptarnos a la flexibilización. Necesitamos una normativa nacional para pagar la media hora de atención continuada. Aun así, no estamos teniendo graves problemas, salvo las cuestiones de reivindicación sindical, que yo las entiendo en un período además de elecciones sindicales.

- Ha citado pediatría y medicina de familia. ¿En qué otras especialidades hay déficits?

- También se nos dan situaciones muy complicadas en dermatología, en traumatología, en oncología y en radiólogos.

- ¿Qué están haciendo para resolver ese problema?

- Intentamos atajar el problema en lo que es la raíz, generar más especialistas. Por eso se ha hecho una oferta de plazas de atención sanitaria especializada mayor que la de otros años. Luego, los especialistas se forman para todo el sistema sanitario de salud, nada les obliga a que se queden en el SES, y ahí están las medidas de fidelización. Este año hemos retenido a un volumen alto de residentes durante la época estival, más del 60%, eso significa que estamos haciendo algo bien. Y hay que ser conscientes de que antes Portugal era un país muy atractivo y hoy ya no se lleva a tantos médicos, incluso están regresando.

- Decía que se ha invertido en alta tecnología, pero hay equipos todavía almacenados, como los de la Fundación Amancio Ortega.

- El único acelerador lineal instalado es el que ha comprado con fondos propios el SES, está en el Hospital Universitario de Badajoz, pero la ciudadanía debe saber que no es como un equipo de radiografía, que se compra y se pone. Un acelerador lineal, que cura a base de radiación, debe tener un período de calibración que dura un año. Estamos dando todos los pasos necesarios para que en diciembre puedan tratarse ya pacientes con él. Los aceleradores de la Fundación Amancio Ortega son cuatro y ya están adjudicados de forma provisional, aunque una de las empresas ha presentado un recurso, y estamos pendientes. Será cuestión de semanas. Luego, tenemos que calibrar cada uno de ellos. Además, un acelerador lineal debe estar en un búnker; en Cáceres ya está construido en el nuevo hospital, y en Mérida vamos a construir un doble búnker para no parar en ningún momento la radioterapia mientras se procede a la calibración. Por tanto, aquí se retrasará un poco la instalación del acelerador mientras se termina ese búnker. Y cuando esté funcionado el de Cáceres, se acometerá la puesta en marcha del de Plasencia.

- ¿En qué fecha se abre el hospital de Cáceres?

- La fecha exacta depende de que probemos las grandes instalaciones, la climatización adecuada, las caveas de potencia suficientes, es lo que vamos a hacer ahora sin pacientes. El siguiente paso es ir probando con determinados servicios que necesiten una baja intensidad en la hospitalización y de tecnología, y eso lo cumplen Oftalmología y Aparato Digestivo. A finales de noviembre o principios de diciembre estos servicios podrán irse. Pero la fecha clave para nosotros para el traslado completo es enero de 2019. Yo le he pedido a la alcaldesa que esté lista para entonces una línea de autobús, antes me parece un derroche innecesario. Eso nos permitirá avanzar en los dos viales de acceso, uno mal llamado secundario porque es donde están la mayoría de los aparcamientos, y otro que sale de la autovía de Trujillo. Podremos tenerlo listo en los primeros meses de 2019.

- ¿Está satisfecho de la colaboración del Ayuntamiento?

- (Se lo piensa) Creo que a nivel técnico la colaboración ha sido estrecha, pero la escenificación política que ha hecho durante mucho tiempo respecto al hospital no ha sido la mejor.

- ¿Cuál es el plan de futuro para el San Pedro de Alcántara?

- El San Pedro de Alcántara estará vivo hasta que se complete la segunda fase, después lo lógico es que Cáceres solo tenga un hospital. Dicho esto, desdramatizo que vaya a costar millones tener dos hospitales abiertos, siempre los ha habido en Cáceres, igual que en Badajoz, y también los hay en las áreas de salud. Abandonemos esa crítica porque es lo que tenemos en la actualidad.

- ¿La redacción del proyecto de la segunda fase se licitará en 2019?

- Sí, se tiene que hacer en esta legislatura, esa es mi idea

- El de Don Benito-Villanueva también lleva años de retraso.

-Nosotros hemos decidido, por mejor ubicación, recuperar el PIR que el señor Monago se encargó de derogar y ya estamos dando los pasos para tener todos los terrenos. Antes de final de noviembre o principios de diciembre podremos presentar a la sociedad un proyecto real de hospital. La obran civil no va a bajar de los 90 millones de euros y tendremos que negociar en el próximo programa operativo europeo para dotarlo económicamente.

- ¿Está satisfecho con las actuales listas de espera?

- En todos los semestres, cuando hemos dado datos, las listas de espera han bajado, eso no lo pueden decir todos los gobiernos. En esta legislatura hemos bajado la lista global en un 30%, en un 50% la gente que estaba en el limbo, es decir, personas que no estaban ni citadas, y también hemos reducido un 25% las que se denominan fuera de garantía, que son las personas que esperaban más de 180 días para operarse, más de 60 para una consulta o más de 30 para una prueba diagnóstica. Tenemos que seguir trabajando y estamos preparando en el segundo plan operativo, pero las listas de espera solo tienen un truco: estar permanentemente encima de ellas y abandonar los planes de choque.

- Pero se aplazan un montón de consultas, el paciente se desespera a veces. ¿Le llegan las quejas?

-Le hemos dado un impulso al servicio de atención al paciente y a la Oficina de la defensora de los usuarios. Es un doble filtro para un sistema garantista. Quejas llegan, pero menos que al principio. Y sobre todo de algo que no está sujeto a la Ley de tiempos de respuesta, que son las citas para revisiones. En cuanto a las consultas, son reprogramaciones que se producen. En el ámbito de la atención asistencial en los hospitales es lógico que, ante la falta de algún facultativo, se prime la atención al paciente que está ya ingresado o que no se suspenda un parte de quirófano. Las consultas son la hermana pobre de la asistencia hospitalaria.

- ¿Cómo está la atención a la dependencia?

- La dependencia está hecha unos zorros por culpa del Real Decreto 20/2012 del Gobierno de España. Ha permitido que las comunidades autónomas estén financiando en el caso de Extremadura el 87% de todos los fondos públicos de la dependencia. Eso unido al retraso en la incorporación de dependientes de grado moderado a julio de 2015, ha hecho que las listas de espera en todo el país se hayan disparado. Nosotros hemos reaccionado destinando por primera vez más de 313 millones del presupuesto, ahora pondremos un suplemento de cuatro millones más. Pero esto no quita para que sigamos reclamando que se recupere el nivel de financiación que había, al 50%. Eso permitiría que Extremadura dispusiera de 90 millones de euros más y con esos solucionaríamos el problema de listas de espera.