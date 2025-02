Escritoras en la Feria del Libro

Martes, 23 de abril, San Jorge, Sant Jordi y Día del Libro. En Barcelona, desde las 10 de la mañana hasta las nueve de la noche, 344 escritoras y 371 escritores firmarán sus libros en 13 espacios diferentes. Mientras tanto, en la Feria del Libro ... de Cáceres, tres escritores y una escritora presentarán sus obras y las firmarán.

No vamos a comparar Cáceres con Barcelona, sería ridículo, pero sí podemos manejar el dato catalán para arrojar luz sobre la polémica que sacude la Feria del Libro de Cáceres, donde presentarán y firmarán libros 9 mujeres y 28 hombres (32% de presencia femenina). Si sumamos la presentación grupal de una antología poética, salen 10 mujeres y 31 hombres y si añadimos a los autores y autoras de dicha antología, contamos 13 mujeres y 36 hombres. En Barcelona, las escritoras son el 48% de las 715 firmas que tendrán lugar hoy, aunque hay algunas, caso de Croqueta de Xocolata o 72 kilos, que no sé adscribir.

Este déficit de escritoras en la primera Feria del Libro organizada por el equipo de gobierno del PP ha provocado polémica en Cáceres y críticas de la oposición. Pero repasando datos, aparece uno imprevisto: en la Feria del Libro del año pasado, organizada por la anterior corporación socialista, hubo aún menos mujeres presentando y firmando sus libros que este año: en total hubo 7 escritoras y 29 escritores. Si este año hay un 32% de escritoras, el año pasado hubo un 24%.

Datos y anécdotas aparte, lo cierto es que las firmas de Sant Jordi (48% mujeres y 52% hombres) parecen más en consonancia con la realidad literaria. Repasando los principales suplementos literarios de la prensa española, descubrimos que en Babelia, desde que empezó el año, han dedicado seis portadas a la literatura de mujeres: Eva Baltasar, Maylis de Keranngal, Anna Pacheco, Elaine Vilar, dos generaciones de mujeres poetas con 9 de ellas en la foto de portada e incluso un tema como la menstruación. Y de la selección de Babelia de los 50 mejores libros de 2023, 26 fueron escritos por hombres y 24 por mujeres.

En el suplemento El Cultural, las últimas portadas son más masculinas: 10 hombres y una sola mujer, Estíbaliz Urresola. Pero en las recomendaciones para el 23 de abril, aparecen libros de siete escritoras y en la lista de más vendidos, hay cuatro mujeres entre los seis más vendidos de no ficción, aunque solo cuatro entre los 20 más vendidos de ficción. El Cultural de ABC ha encargado recientemente su lista de más vendidos a GfK (Growth from Knowledge), una empresa de referencia en estudios de mercado, que elabora estas listas con datos de 1.300 puntos de venta (librerías, grandes superficies y venta on line). Sus últimos datos colocan a cuatro mujeres entre los 10 más vendidos en no ficción y a dos en ficción.

Si seguimos a El Cultural y a ABC, el porcentaje cacereño estaría de acuerdo con el mercado literario, pero si atendemos a Babelia y a las editoriales, los porcentajes del Sant Jordi estarían más de acuerdo con la realidad. En las novedades de Planeta y en su lista de libros más vendidos, empate en ambos casos: 3 hombres y tres mujeres. Y como autores destacados de la editorial, selecciona 5 escritoras y un escritor. Entre los más vendidos de Alfaguara, 8 hombres y cuatro mujeres y en sus novedades de abril, empate a 6. En Anagrama, destacan en su web a 8 mujeres y seis hombres.

Con tantos datos, esto parece más un informe estadístico que literario, pero con ellos quizás se pueda juzgar con rigor si hay pocas o muchas escritoras en la Feria del Libro de Cáceres y, sobre todo, si esa presencia menor corresponde a la realidad literaria española.