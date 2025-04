La escritora de tu vida se llama Lumi

Ángela Murillo Domingo, 28 de mayo 2023, 08:16 Comenta Compartir

En tiempos de aceleración y fugacidad, aún queda gente con apego al papel. Escribir la vida de personas anónimas para que sus historias vitales perduren a pesar del transcurso del tiempo, sin importar cuan brillante haya sido una existencia, es la empresa que ha iniciado en Extremadura Luminita Virginia Bot Bot. Una biógrafa de origen rumano y con doble nacionalidad que llegó a España a los 12 años y, tras formarse en la UEx, realiza biografías por encargo.

Esta graduada en Información y Documentación ha desempeñado funciones como documentalista y archivera; y lleva varios años trabajando de cara al público. Asegura que su formación académica y laboral la hacen ser consciente de que «las personas somos documentos con contenido por archivar». De esa idea parte su proyecto basado en crear biografías de particulares por encargo. Como reclamo para su original idea emprendedora, le gusta pronunciar la frase: «Inmortaliza en forma de letras fragmentos de recuerdos y juega con ventaja sobre el tiempo».

En los 16 años que han pasado desde su llegada a la región, Lumi (como prefiere que la llamen), ha tenido que adaptarse a otra cultura, aprender una lengua que se ha convertido en su medio de vida, y hacer nuevos amigos. La peripecia de dejar atrás una vida ha sido enriquecida además con cursos de inteligencia emocional para fomentar la paciencia y el saber escuchar «desde el bienestar emocional».

«Donde veo una persona, veo un libro por escribir; y si está escrito, una historia por analizar»

Recopila el material para sus escritos a partir de entrevistas personales con los protagonistas. Se cita con ellos en sus domicilios durante varias sesiones. Nunca más de hora y media para no saturar. «En su intimidad, en su espacio, las personas se sienten mucho más inspiradas, más cómodas. Conmigo se abren, se comunican. Con alguien ajeno a nuestro entorno sabemos que no hay juicios ni interpretaciones. Eso es muy liberador».

Tras esos encuentros, la escritora plasma los recuerdos y vivencias, poniendo el fruto de la memoria negro sobre blanco, sin que medie su visión personal, sino únicamente trasladando el mensaje de sus protagonistas con alta calidad literaria.

No tiene problema en ir entregando borradores. Ofrece sus servicios como escritora a cualquier persona que desee compartir sus vivencias y valores. «Plasmo la historia tal como la persona desea ser recordada, para que pueda ser leída por sus hijos y nietos. Un autoconocimiento que nos llama a la reflexión». En esas plasmaciones, que pueden ser un regalo de hijos a padres o nietos a abuelos, también hay sitio para las fotografías y para posibles aportaciones de allegados.

La documentalista considera que el auge y uso cada vez más extendido de la tecnología, las redes sociales y las app de mensajería nos roban tiempo para dedicar y escuchar a nuestros padres y abuelos; personas que atesoran valiosos conocimientos y por ello tienen mucho que aportar, dice. «Ellos quieren ser escuchados; compartir su legado. Y quieren ser recordados».

En la actualiadd, percibe un distanciamiento entre las generaciones. Pero Lumi hace una llamamiento para valorar esa valiosa experiencia. Cree que «todos queremos, en menor o mayor medida, un reconocimiento, y nuestro momento de gloria. Ser recordados: Nuestras expresiones, nuestras emociones, nuestro legado».

Por ahora, la mayoría de clientes que han contactado con ella son personas con edades entre los 70 y 80 años, y muchos de ellos no saben usar un ordenador. También son empresarios, que quieren hacer libros o catálogos de sus obras más destacadas o manuales, por ejemplo, de un pintor que quiera hablar de sus técnicas.

Le otorga algo sublime a esta materialización de unas vivencias. «Llevar esa realidad a una redacción, a un libro, es libertad, es recoger lo que se ha sembrado».

La escritora considera que su proyecto es innovador y que sus posibilidades de desarrollo son muy flexibles y se pueden adaptar a la demanda. Por eso no descartar llegar a reunir en un libro la historias de varias personas. Los formatos están aún por explorar.

Lumi no olvida a los jóvenes y a los niños y cree que hay que darles más importancia. «A ellos les queda tiempo para reflejar su realidad, su historia. Y no me refiero a esos estados efímeros que duran 24 horas en las redes sociales. Me refiero a que los niños están por crear su realidad, sus personajes: sumergidos en un mundo de imaginación, de ficción que a ellos no les da miedo. Son fuente de actitud positiva y receptiva hacia la vida; y es bueno ayudarles a drenar esa creatividad, fomentar sus ilusiones, proyecciones, porque en su infinita imaginación hay elección; porque van a absorbiendo aportaciones del entorno. Ahí entraría yo: ayudarles organizar el pensamiento. Eso es subir un peldaño».

«Es un trabajo en equipo»

Los entrevistados tienen poder de hacer matizaciones y aportaciones al texto cuando Lumi les va enseñando sus materiales. A veces le piden «que cambie algún tecnicismo por un sinónimo. Algunos prefieren una redacción acorde a su nivel lingüístico; otros se decantan por más nivel de detalle. Es un trabajo en equipo, vamos de la mano».

En su relato, la mayoría de los protagonistas parten de la infancia y se recrean en la niñez. «Les brillan los ojos. Se acuerdan de sus abuelos, se retrotraen a la peseta, al régimen de Franco...». Aunque reconoce que también algunos se ciñen a su historia personal sin hacer menciones al contexto sociopolítico.

Una de las cosas que más le motivan es la permanencia del libro en papel. «Donde veo una persona, veo un libro por escribir; y si ya está escrito, veo una historia por leer y analizar».

