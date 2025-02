El escritor sin subvenciones

La publicación en octubre del segundo volumen de los 'Diarios' de Rafael Chirbes en Anagrama ha supuesto un hito en el mundo de los libros tan significativo como la publicación en 2021 de la primera entrega. Un grupo de críticos literarios ha elegido la segunda ... parte de estos diarios póstumos de Chirbes como el mejor libro de 2022 y la obra lidera algunas listas de ventas de libros en el apartado de no ficción. Parecida suerte corrió el primer volumen de este autor levantino que vivió 12 años en Extremadura, concretamente en el pueblo pacense, cercano a Zafra, de Valverde de Burguillos.

Rafael Chirbes, a partir de su novela 'Crematorio', convertida en serie de televisión, consiguió algo que detestaba: la fama. Es más, en cuanto intentaban reconocer sus méritos e incluso premiarlos, escapaba. Eso le sucedió en Valverde de Burguillos, aunque en sus diarios no hace referencia a la causa por la que se marchó. Era muy reservado y cuando su nombre sonó como posible escritor becado por la Junta de Extremadura, se sintió incómodo y decidió cambiar de aires. Nunca aceptó una subvención y donaba el dinero de los premios.

Chirbes escribe en la página 258 del primer volumen de sus 'Diarios': «En julio de 2000, el autor de los cuadernos –es decir, un servidor– abandona Extremadura y traslada su residencia a Beniarbeig, en el corazón del paraíso mediterráneo». Debió de ser una marcha un tanto precipitada porque en ese «corazón del paraíso mediterráneo» va a vivir durante más de cuatro meses «en un estado de caos que limita directamente con la locura: una casa sin luz, ni teléfono, ni cocina. En la calle, entre escombros, los escasos muebles, los electrodomésticos, las cajas que contienen los libros». Pero en ningún párrafo explica las razones por las que se marcha de Valverde ni detalla sus posteriores visitas a Zafra para ver a sus amigos.

Rafael Chirbes vivió en Valverde de Burguillos entre 1988 y 2000. Desde allí, hacía frecuentes viajes para escribir reportajes gastronómicos en la revista Sobremesa. Hay años como 1989 en los que solo escribe ocho líneas en su diario y al año siguiente, 1990, escribe la mitad: cuatro, eso sí, con el encabezamiento: «9 de julio de 1990. Valverde de Burguillos». Cuenta que está leyendo 'Los sueños' de Quevedo, anota una frase y poco más. Esos primeros años en Valverde parece interesado por otras emociones y abandona el diario.

Conocí al vecino de Valverde que convenció a Chirbes para que se viniera a su pueblo. Su nombre: Paco Coco Ramírez. Me llevó a su casa en Valverde Alejandro Nogales. Paco me contó su encuentro en Madrid con Chirbes: «Lo conocí en un bar de La Latina. Al día siguiente, me lo encontré en la calle acompañado de dos personas que querían sacarle dinero. Los eché de allí, él quedó muy agradecido y nos fuimos a tomar algo. Era 1988, acababa de publicar su primera novela, buscaba un sitio tranquilo para seguir escribiendo. Yo le hablé de Valverde y de la casa de mis padres, que estaba en venta. Nos vinimos, compró la casa y se instaló aquí. Escribía y salíamos al campo a coger espárragos».

No he encontrado el menor rastro de Paco en los 'Diarios'. Tampoco he leído nada sobre Zafra. Alejandro Nogales le preparó a Chirbes su última comida un viernes 7 de agosto de 2015 en Beniarbeig. «Subí unas coquinas y unas gambas a su casa de Beniarbeig, otro pueblo tan apartado como Valverde, aunque en Valencia. Preparamos un arroz a banda y nos lo comimos con dos botellas de vino. Fue el último día que comió». Son las páginas no escritas de la relación de Rafael Chirbes con Extremadura.