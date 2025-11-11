HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El escritor extremeño Javier Cercas desmiente la versión del rey Juan Carlos de sus memorias

El extremeño ha asegurado que la versión del emérito sobre la polémica cena con Macron es «falsa»

Irene Toribio

Irene Toribio

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:22

Comenta

En una de las entrevistas que el emérito ha concedido con motivo de la publicación de sus memorias, Juan Carlos I ha incluido al extremeño Javier Cercas en un episodio que ahora el extremeño ha asegurado que no ocurrió de la forma en que cuenta.

En una entrevista a Le Figaro, el emérito recordó una cena en el Elíseo, organizada por Emmanuel Macron en abril de 2023. Según su versión, durante la cena le dijo a Cercas: «¿Cómo puedes creer que yo estuve involucrado en el complot?». Se refería al golpe de Estado del 23-F en 1981, que Cercas había analizado en su libro Anatomía de un instante (2009). Pero el escritor asegura que «eso es falso».

Cercas aclara que nunca hubo tensión ni reproche alguno durante aquella polémica cena: «Tengo que decir la verdad. Y eso es falso«, asegura el extremeño en unas declaraciones a 'El País'. Cercas recuerda que hubo buen ambiente, incluso que se mostró de acuerdo con él en varias cosas. «Comentamos, por ejemplo, que el golpe no fue solo uno, sino que abarcaba tres. El primero, de Antonio Tejero, que lo hizo en clave franquista, para convertir a España en un cuartel. El segundo, el del general Jaime Milans del Bosch, que tenía una inspiración a lo Miguel Primo de Rivera. Y el tercero, el de Alfonso Armada, que perseguía un gobierno de concentración, a lo De Gaulle».

Al parecer, sobre 'Anatomía de un instante', Cercas no había tenido la oportunidad de hablar con el Rey hasta la noche de aquella cena, a la que Macron había llevado un ejemplar para comentarlo entre los invitados. Pero tal y como asegura al citado medio el extremeño, no fue en los términos que asegura don Juan Carlos: «Es totalmente falso. No se produjo ninguna tensión. En la cena se habló de eso. Macron leyó varios fragmentos. Luego comentamos cosas. Así de fácil. Entonces, ¿por qué lo dice? Lo lamento. No lo sé. No me voy a poner a hacer hipótesis. Pero no lo entiendo. No entiendo por qué dice algo que no es cierto. No entiendo qué ganamos ni qué gana él porque la verdad, a mí, me importa», termina zanjando.

