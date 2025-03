«He escrito 400 cartas al HOY»

Los lectores del HOY conocen a Pilar García de Pruneda Trevijano por sus cartas a la directora. Desde 1989 ha enviado más de 400. Pilar ... nació en la calle Arias Montano de Badajoz. Su padre, fiscal jefe de la Audiencia, dramaturgo y jugador de ajedrez, era madrileño. Su madre era poeta y había nacido en Badajoz. Estudió en el colegio Santo Ángel y Filología Hispánica en Cáceres, donde recuerda con cariño la matrícula de honor que le puso el profesor Senabre. El pasado 26 de septiembre, hizo 40 años de su boda con Francisco Castaño, un zamorano profesor de Física de la Universidad de Extremadura. Tienen dos hijos.

–¿La escritura?

–Siempre me gustó escribir. Vengo de una familia de escritores. Un hermano de mi padre era novelista y mi madre era prima segunda del poeta Vicente Aleixandre, un señor amable.

–400 cartas al HOY.

–Escribí la primera en abril de 1989 criticando a Felipe González. Ahora ya no lo critico y estoy de acuerdo con él y con Alfonso Guerra. También he criticado a Rajoy por no tener sangre en las venas. He escrito de media una al mes.

–¿Cómo las escribe?

–Procuro no personalizar, evitar el yoísmo. Son cartas críticas con sintaxis decorosa, que se lean bien. Entro en dos o tres polémicas cada año, cuando me provocan o cuando lo que se escribe es escandalosamente incierto. Hay lectores que la tienen cogida conmigo. Critico la política, los toros, el Festival de Teatro de Mérida.

–¿No le gusta el Festival?

–El Festival de Teatro de Mérida es la degradación del teatro clásico. No se respeta ni el texto ni el vestuario. Son versiones escritas por autores modernos, sin la esencia de lo clásico.

–¿Y Badajoz?

–Es mi ciudad. Me gusta recorrer sus calles y, sobre todo, el río. Pero soy melómana y no me gusta que la Orquesta de Extremadura, que nos sale carísima, monopolice el palacio de supuestos congresos y no vengan otras orquestas. No me gusta que el Hospital Provincial se haya convertido en algo que no se sabe qué es. El coro del conservatorio se ha perdido. Han desaparecido las Juventudes Musicales, las tertulias...

–¿Cáceres?

–Cuando estudiaba allí, era conocida como Salamanca la Chica. No entiendo cómo han desaparecido tantos comercios ni por qué se fueron las facultades a un campus periférico, desértico, feo y árido.

–Su padre, en un libro de Cela.

–Dice de él que era un fiscal que jugaba al ajedrez de espaldas.

–La hija del fiscal.

–Siendo mi padre fiscal jefe, pidieron el expediente del asesinato cerca de Olivenza del general portugués Humberto Delgado. Se opusieron en Cáceres y en Badajoz argumentando que no podía salir del juzgado de Olivenza. Mi padre se lo trajo a casa. Temía que se lo robaran, había mucho facha entre los magistrados y podían robarlo en la Audiencia. Vinieron unos policías de Madrid y se lo llevaron.

–¿Defínase políticamente?

–Soy de derecha moderada, pero de facha no tengo nada. He corrido delante de los grises. ¡Qué tiempos más buenos!

–¿Y estos tiempos?

–Malos. Estamos en manos de los nacionalistas y de lo que quieran hacer con España.

–¿Vox?

–No me gusta nada, extrema derecha.

–¿El alcalde de Badajoz?

–Hasta el momento, no ha tenido que demostrar lo que puede dar de sí, pero los barrios están fatal.

–¿María Guardiola?

–Por una cuestión de dignidad debería haber renunciado.

–Es usted valiente.

–No me importan las críticas ni las respuestas airadas.

–¿La próxima carta?

–Es un secreto, pero podemos adelantar que irá de toros.